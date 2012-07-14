Знаки судьбы..В мире, где все возможно, балом там правят сны.
Знающим все секреты, знаки судьбы даны.
Чёрный алтарь из камня рунами засверкал.
(Он ещё помнил древний прошлых веков ритуал).
В руки взяла бутоны мёртвых сухих цветов,
(Знала, как вы попали в эту долину льдов).
Их принесли порталом, шёпотом: "От него".
Я поклялась не помнить образа твоего.
Выбор когда-то сделан: знания, сила, власть.
Ты ведь хотел все это с лёгкой руки украсть
Что-то сказать пытался мне на границе снов,
Но заглушала звуки звёздная даль миров...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:24 by kusiПросмотров: 16Комментарии: 1
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