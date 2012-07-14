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Стихи

Знаки судьбы

..В мире, где все возможно, балом там правят сны.
Знающим все секреты, знаки судьбы даны.

Чёрный алтарь из камня рунами засверкал.
(Он ещё помнил древний прошлых веков ритуал).

В руки взяла бутоны мёртвых сухих цветов,
(Знала, как вы попали в эту долину льдов).

Их принесли порталом, шёпотом: "От него".
Я поклялась не помнить образа твоего.

Выбор когда-то сделан: знания, сила, власть.
Ты ведь хотел все это с лёгкой руки украсть

Что-то сказать пытался мне на границе снов,
Но заглушала звуки звёздная даль миров...

Знаки судьбы


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:24 by kusiПросмотров: 16Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Знаки судьба секреты авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 18:27
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (957|-2)
Публикаций: 332
Комментариев: 2 586
Очень красивый стих, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
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