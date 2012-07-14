Знаки судьбы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:26

kusi Просмотров: 16 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:24 by

..В мире, где все возможно, балом там правят сны.Знающим все секреты, знаки судьбы даны.Чёрный алтарь из камня рунами засверкал.(Он ещё помнил древний прошлых веков ритуал).В руки взяла бутоны мёртвых сухих цветов,(Знала, как вы попали в эту долину льдов).Их принесли порталом, шёпотом: "От него".Я поклялась не помнить образа твоего.Выбор когда-то сделан: знания, сила, власть.Ты ведь хотел все это с лёгкой руки украстьЧто-то сказать пытался мне на границе снов,Но заглушала звуки звёздная даль миров...

Ключевые слова: Знаки судьба секреты авторский стих

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