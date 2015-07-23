Снегурочка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:31

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 8 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 04:31 by

Твои косы вцепились в корягу,Рыбки выжрали синь из-под век,Наверху ветер треплет бумагу:"Помогите! Пропал человек!"И бессильны менты и собаки,Экстрасенсы, гадалки и магиТрололо, скорбуны, моралфаги -Ты как сцапанный раками грекА над городом падает снег...- Кто слепил эту странную ледиВ местном конкурсе снежных фигур?Средь десятков уродливых йетиКак живая - красотка на льду!- Ну вообще-то не "как", а живая!Видишь - волосы поправляет?А очки тебе не помешают!... "Этой зимнею ночью - придуМеста нет ни в раю, ни в аду"...В баре шумно и душно-пердушно:Кто-то мордой в салют, кто в салат,Рядом облако блёсток и рюшейСмотрит в яблочный агрегат...Губы уточкой, сиськи и сториз,Эх, удрать бы на северный полюс,И со всеми сегодня рассорюсьПоутру - как всегда виноват...Да и пусть! свежий воздух - виват!Он шагнул из тепла и угараИ поёжился - стылый январь,Ни души, как в начале кошмара,Изо рта белоклубчатый пар.Обернулся - о боже, откуда?Всё же сплю или страшное чудо?Заметалось сердечко иуды -То ли в холод, а то ли и в жар,Губ стеклянных искрится пожарВсё больнее смотреть и дышать...Не согрел. И пророс бледный инейНа руках, на губах, на щеках,А Снегурочка стала красивей -Звонок голос и поступь легка."Спи, мой милый, и ныне и присно -Эта ночь над тобою нависнет,Вечным пологом, поиски смыслаЗавершились в объятиях льда."На снегу - два девичьих следа.

Ключевые слова: Снегурочка утопленница зима возвращение крипи стихи авторский стих

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