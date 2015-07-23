СнегурочкаТвои косы вцепились в корягу,
Рыбки выжрали синь из-под век,
Наверху ветер треплет бумагу:
"Помогите! Пропал человек!"
И бессильны менты и собаки,
Экстрасенсы, гадалки и маги
Трололо, скорбуны, моралфаги -
Ты как сцапанный раками грек
А над городом падает снег...
- Кто слепил эту странную леди
В местном конкурсе снежных фигур?
Средь десятков уродливых йети
Как живая - красотка на льду!
- Ну вообще-то не "как", а живая!
Видишь - волосы поправляет?
А очки тебе не помешают!
... "Этой зимнею ночью - приду
Места нет ни в раю, ни в аду"...
В баре шумно и душно-пердушно:
Кто-то мордой в салют, кто в салат,
Рядом облако блёсток и рюшей
Смотрит в яблочный агрегат...
Губы уточкой, сиськи и сториз,
Эх, удрать бы на северный полюс,
И со всеми сегодня рассорюсь
Поутру - как всегда виноват...
Да и пусть! свежий воздух - виват!
Он шагнул из тепла и угара
И поёжился - стылый январь,
Ни души, как в начале кошмара,
Изо рта белоклубчатый пар.
Обернулся - о боже, откуда?
Всё же сплю или страшное чудо?
Заметалось сердечко иуды -
То ли в холод, а то ли и в жар,
Губ стеклянных искрится пожар
Всё больнее смотреть и дышать...
Не согрел. И пророс бледный иней
На руках, на губах, на щеках,
А Снегурочка стала красивей -
Звонок голос и поступь легка.
"Спи, мой милый, и ныне и присно -
Эта ночь над тобою нависнет,
Вечным пологом, поиски смысла
Завершились в объятиях льда."
На снегу - два девичьих следа.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:31
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 04:31 by Lollipop39Просмотров: 8Комментарии: 1
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