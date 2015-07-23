Завет

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:07

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 63 Комментарии: 2 +2 Вчера, 07:07 by

Ты на охоту впервые, мальчик,Выйдешь – желаю тебе удачи,В оба смотри, взгляда не пряча,Да и останешься жив.Доброй охоты, очей горящих,Ни томагавка, не пули свистящей!Чтоб не достался птице кружащейГлаз ледяных перелив.Ты на охоту впервые, мальчик,Перед тобой непростая задача.Помни, удача не любит мрачныхСкладок на горькой губе.Что бы ни вышло – в миг настоящийСердцем впитай – волки не плачут!Помни завет – улыбайся чаще,Чаща ответит тебе.

Ключевые слова: Волк охота улыбка стихи авторский стих

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