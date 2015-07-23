ЗаветТы на охоту впервые, мальчик,
Выйдешь – желаю тебе удачи,
В оба смотри, взгляда не пряча,
Да и останешься жив.
Доброй охоты, очей горящих,
Ни томагавка, не пули свистящей!
Чтоб не достался птице кружащей
Глаз ледяных перелив.
Ты на охоту впервые, мальчик,
Перед тобой непростая задача.
Помни, удача не любит мрачных
Складок на горькой губе.
Что бы ни вышло – в миг настоящий
Сердцем впитай – волки не плачут!
Помни завет – улыбайся чаще,
Чаща ответит тебе.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:07
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 07:07 by Lollipop39Просмотров: 63Комментарии: 2
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