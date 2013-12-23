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Стихи

Я видел дьявола лицо

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***

Читатель мой, прими сей штрих
Видений тайных в час тревоги
Не за фантазий бурных крик,
А за итог рассудка строгий.

Я видел дьявола лицо
В извечных ссорах света с мраком,
Когда сужался день в кольцо,
Спадая наземь чёрным фраком.

На том лице застыла даль
Бездонной пропасти колодца,
Где приподнЯтая вуаль
Сжигала взор затменьем Солнца.

Но я смотрел сквозь пелену
На червоточину порока,
Где каждый первый был в плену
По её прихоти, до срока.

Совсем не страшен этот лик,
Что Богом некогда прогневан,
Ломал сердца, сводил на крик
И заставлял бежать на небо.

Налево – тоже, может быть,
По той или иной причине.
Я видел то, что не забыть:
Я видел женскую личину...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:08
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:08 by johnny-max-cageПросмотров: 43Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Дьявол лицо женщина измена авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:12
+1
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 151
Ого, как неожиданно!
Только как это понимать? 418 Надеюсь не так, что женщины исчадия ада?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:27
+1
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Репутация: (493|0)
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Комментариев: 605
"- Почему девушки любят мыться в такой обжигающе горячей воде?
- Потому что они посланники ада и скучают по дому."
Надеюсь, личина, что узрел автор, была симпатишнее тех барышень, что мечутся в самом начале.
Стих очень понравился! От меня плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:03
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1997|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 855
Исходя из двойственности натуры созданий Божих - мужское и женское начало, можно сделать вывод, что Светоносного подвела его внутренняя женщина, оказавшись слишком обидчивой?)) Красивый стих +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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