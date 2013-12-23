Я видел дьявола лицо

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 43 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 07:08 by

****************************************************Читатель мой, прими сей штрихВидений тайных в час тревогиНе за фантазий бурных крик,А за итог рассудка строгий.Я видел дьявола лицоВ извечных ссорах света с мраком,Когда сужался день в кольцо,Спадая наземь чёрным фраком.На том лице застыла дальБездонной пропасти колодца,Где приподнЯтая вуальСжигала взор затменьем Солнца.Но я смотрел сквозь пеленуНа червоточину порока,Где каждый первый был в пленуПо её прихоти, до срока.Совсем не страшен этот лик,Что Богом некогда прогневан,Ломал сердца, сводил на крикИ заставлял бежать на небо.Налево – тоже, может быть,По той или иной причине.Я видел то, что не забыть:Я видел женскую личину...

Ключевые слова: Дьявол лицо женщина измена авторский стих

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