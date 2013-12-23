Я видел дьявола лицо****************************************************
Читатель мой, прими сей штрих
Видений тайных в час тревоги
Не за фантазий бурных крик,
А за итог рассудка строгий.
Я видел дьявола лицо
В извечных ссорах света с мраком,
Когда сужался день в кольцо,
Спадая наземь чёрным фраком.
На том лице застыла даль
Бездонной пропасти колодца,
Где приподнЯтая вуаль
Сжигала взор затменьем Солнца.
Но я смотрел сквозь пелену
На червоточину порока,
Где каждый первый был в плену
По её прихоти, до срока.
Совсем не страшен этот лик,
Что Богом некогда прогневан,
Ломал сердца, сводил на крик
И заставлял бежать на небо.
Налево – тоже, может быть,
По той или иной причине.
Я видел то, что не забыть:
Я видел женскую личину...
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:08
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:08 by johnny-max-cageПросмотров: 43Комментарии: 3
Ключевые слова: Дьявол лицо женщина измена авторский стих