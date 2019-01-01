Измотает крипота, если нет у вас кота!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:40

Lollipop39 Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:40 by

Как-то на районе вырубили свет.Я - совсем одна. Тьма и тишина.Завалиться спать? Ну конечно, нет!Ведь сова внутри бодрости полна.Ноутбук погас, телефон – вот-вот.Знала б - зарядила! А теперь сиди.Тягостно без света, темнота гнетёт.Свечи – где-то есть, но поди найди…Может, озадачиться смыслом бытия?Или бизнес-план замутить крутой?Или вспомнить бывших, злости не тая?Или, лёжа, учинить йогу над собой?Привереда-мозг - всё ему не то! -Мысли продуктивные сразу разогнал,Как назло, включил в голове Форстор -Начался историй дивных карнавал!Думаешь, а вдруг постучатся в дверь,То пришла соседка у тебя спросить:«Свет дадут когда? В кране есть вода?Можешь ли меня за порог пустить?Я зайду к тебе? Правды нет в ногах!»Правды нет нигде... Но откуда страх?Что-то с ней не так. Странное лицо.Пустота в глазах. И несёт гнильцой…Ну его! Решишь мужу позвонить,Что-то пустяковое у него спросить.Хватит батареи на один звонок –Вот уже звучит медленный гудок.Раздаётся голос – до чего родной!Страх змеёй уполз в угол ледяной.«К дому подхожу, открывай скорей!»Ты звенишь ключом, стало веселей.Снова телефон! Льёт задорно трель,Разбавляя звоном тьмы тягучий эль.«Это я. Алло? Номер, да, чужой…Так звоню от друга! Через час – домой.С кем ты говорила? Точно не со мной!»Аппарат разряжен. Тишина, отбой…Кто-то поднимается на шестой этажМедленно и шатко. Будто бы алкаш.Страх обвил удавом и не продохнуть,А за дверью голос, а за дверью – жуть:«Открывай, пришёл я. Что ты долго так?»Вроде – голос мужа. Вроде – не маньяк.Но, застыв на месте, слушаешь стоишь.Ты нема как рыба и дрожишь как мышь.Что-то тут неладно. Это же не он!..И, ругаясь матом, прерываешь сон.Всё! Бросай, подруга, крипоту читать.Гоу умываться да ложись уж спать!Вот стоишь ты в ванной, а в руке свеча,Тая, льёт на кожу желтую печаль.В глубине зеркальной тайна и мираж,Проза жизни по боку, с нею – макияж!Но, любуясь новой, тёмной красотой,Слышишь чей-то смех прямо за спиной.Визг! Рывок! Трепещет огонёк свечи,Выбегаешь, воду не успев включить.И – под одеяло! За стеной – шаги,Кто-то тихо ходит. Боже, помоги!Вот рукой невидимой по стене ведёт.«Ногти, ногти, ногти…» тихо выдаёт.Вот вздыхает тяжко, и скрипит паркет,На пороге спальни – женский силуэт.Ну…теперь уж точно стало не до сна!Лучше б разболелся зуб или десна –Выпила таблетку да легла бы спать…Нет же - дёрнул чёрт нервы щекотать!Но, как ангел с неба, как герой кино,Белое да смелое снизошло пятноМне на одеяло – маленький кошак.Замурчал уютно, прогоняя мрак.От дыханья сонного, мягкой теплотыПропадали монстры в бездне темноты,Таяли, как в марте обречённый снег,Бормоча сквозь зубы: «Olga, we`ll be back!”

Ключевые слова: Темнота страх кот призрак маньяк нечистая сила смех ногти авторский стих

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