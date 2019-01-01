Измотает крипота, если нет у вас кота!Как-то на районе вырубили свет.
Я - совсем одна. Тьма и тишина.
Завалиться спать? Ну конечно, нет!
Ведь сова внутри бодрости полна.
Ноутбук погас, телефон – вот-вот.
Знала б - зарядила! А теперь сиди.
Тягостно без света, темнота гнетёт.
Свечи – где-то есть, но поди найди…
Может, озадачиться смыслом бытия?
Или бизнес-план замутить крутой?
Или вспомнить бывших, злости не тая?
Или, лёжа, учинить йогу над собой?
Привереда-мозг - всё ему не то! -
Мысли продуктивные сразу разогнал,
Как назло, включил в голове Форстор -
Начался историй дивных карнавал!
Думаешь, а вдруг постучатся в дверь,
То пришла соседка у тебя спросить:
«Свет дадут когда? В кране есть вода?
Можешь ли меня за порог пустить?
Я зайду к тебе? Правды нет в ногах!»
Правды нет нигде... Но откуда страх?
Что-то с ней не так. Странное лицо.
Пустота в глазах. И несёт гнильцой…
Ну его! Решишь мужу позвонить,
Что-то пустяковое у него спросить.
Хватит батареи на один звонок –
Вот уже звучит медленный гудок.
Раздаётся голос – до чего родной!
Страх змеёй уполз в угол ледяной.
«К дому подхожу, открывай скорей!»
Ты звенишь ключом, стало веселей.
Снова телефон! Льёт задорно трель,
Разбавляя звоном тьмы тягучий эль.
«Это я. Алло? Номер, да, чужой…
Так звоню от друга! Через час – домой.
С кем ты говорила? Точно не со мной!»
Аппарат разряжен. Тишина, отбой…
Кто-то поднимается на шестой этаж
Медленно и шатко. Будто бы алкаш.
Страх обвил удавом и не продохнуть,
А за дверью голос, а за дверью – жуть:
«Открывай, пришёл я. Что ты долго так?»
Вроде – голос мужа. Вроде – не маньяк.
Но, застыв на месте, слушаешь стоишь.
Ты нема как рыба и дрожишь как мышь.
Что-то тут неладно. Это же не он!..
И, ругаясь матом, прерываешь сон.
Всё! Бросай, подруга, крипоту читать.
Гоу умываться да ложись уж спать!
Вот стоишь ты в ванной, а в руке свеча,
Тая, льёт на кожу желтую печаль.
В глубине зеркальной тайна и мираж,
Проза жизни по боку, с нею – макияж!
Но, любуясь новой, тёмной красотой,
Слышишь чей-то смех прямо за спиной.
Визг! Рывок! Трепещет огонёк свечи,
Выбегаешь, воду не успев включить.
И – под одеяло! За стеной – шаги,
Кто-то тихо ходит. Боже, помоги!
Вот рукой невидимой по стене ведёт.
«Ногти, ногти, ногти…» тихо выдаёт.
Вот вздыхает тяжко, и скрипит паркет,
На пороге спальни – женский силуэт.
Ну…теперь уж точно стало не до сна!
Лучше б разболелся зуб или десна –
Выпила таблетку да легла бы спать…
Нет же - дёрнул чёрт нервы щекотать!
Но, как ангел с неба, как герой кино,
Белое да смелое снизошло пятно
Мне на одеяло – маленький кошак.
Замурчал уютно, прогоняя мрак.
От дыханья сонного, мягкой теплоты
Пропадали монстры в бездне темноты,
Таяли, как в марте обречённый снег,
Бормоча сквозь зубы: «Olga, we`ll be back!”
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40 by Lollipop39Просмотров: 15Комментарии: 0
Ключевые слова: Темнота страх кот призрак маньяк нечистая сила смех ногти авторский стих