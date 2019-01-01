ДушаОт безумных терзаний потеряла покой.
Душа ищет чего-то или просится в бой.
То грустит без причины, то поёт невпопад,
Вызывая тем самым душевный разлад.
Анатомию в картах изучив не спеша,
Не нашла части тела под названьем «душа».
Что болит – неизвестно, как лечить – не поймешь.
В руки взять невозможно и её не порвешь!
Коль душа бестелесна и совсем не видна,
То тогда не понятно, для чего нам дана.
Нужно что человеку? Тело и … голова!
Но душа улетела — оболочка мертва.
Автор - Елена Московкина.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:04
Вчера, 16:03 by ШерриПросмотров: 36Комментарии: 0
Ключевые слова: Душа оболочка анатомия