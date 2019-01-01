Душа

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:04

Шерри Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:03 by

От безумных терзаний потеряла покой.Душа ищет чего-то или просится в бой.То грустит без причины, то поёт невпопад,Вызывая тем самым душевный разлад.Анатомию в картах изучив не спеша,Не нашла части тела под названьем «душа».Что болит – неизвестно, как лечить – не поймешь.В руки взять невозможно и её не порвешь!Коль душа бестелесна и совсем не видна,То тогда не понятно, для чего нам дана.Нужно что человеку? Тело и … голова!Но душа улетела — оболочка мертва.Автор - Елена Московкина.

Ключевые слова: Душа оболочка анатомия

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