ОгонекВдали, сумраком объятый,
Светил мне слабый огонек;
Душе прекрасной и богатой
Нашел он путь в сети дорог.
Среди болот и зарослей кустистых
Явилась тропка из камней -
Блестящих минералов мшистых,
Что собраны со всех полей.
Душа пошла неторопливо,
Лишь изредка смотря назад,
Где поросло кругом крапивой
И заросли сгустились в ряд.
Они возвысились стеною одинокой,
Бросая прошлое в бездонну тьму,
Где в гуще мрачной и глубокой,
Унынье было отдано огню.
Вдали же был душистый берег,
Где расцвели с приходом вновь
Цветы среди кустистых елек,
Где радостно ждала любовь.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:46
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Сегодня, 16:46 by Alex_PikcmanПросмотров: 30Комментарии: 3
Ключевые слова: Огонь душа мистика авторский стих