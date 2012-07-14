Огонек

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:46

Причина: Авторская стилистика сохранена.

Alex_Pikcman Просмотров: 30 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 16:46 by

Вдали, сумраком объятый,Светил мне слабый огонек;Душе прекрасной и богатойНашел он путь в сети дорог.Среди болот и зарослей кустистыхЯвилась тропка из камней -Блестящих минералов мшистых,Что собраны со всех полей.Душа пошла неторопливо,Лишь изредка смотря назад,Где поросло кругом крапивойИ заросли сгустились в ряд.Они возвысились стеною одинокой,Бросая прошлое в бездонну тьму,Где в гуще мрачной и глубокой,Унынье было отдано огню.Вдали же был душистый берег,Где расцвели с приходом вновьЦветы среди кустистых елек,Где радостно ждала любовь.

Ключевые слова: Огонь душа мистика авторский стих

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