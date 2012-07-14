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Стихи

Огонек

Вдали, сумраком объятый,
Светил мне слабый огонек;
Душе прекрасной и богатой
Нашел он путь в сети дорог.

Среди болот и зарослей кустистых
Явилась тропка из камней -
Блестящих минералов мшистых,
Что собраны со всех полей.

Душа пошла неторопливо,
Лишь изредка смотря назад,
Где поросло кругом крапивой
И заросли сгустились в ряд.

Они возвысились стеною одинокой,
Бросая прошлое в бездонну тьму,
Где в гуще мрачной и глубокой,
Унынье было отдано огню.

Вдали же был душистый берег,
Где расцвели с приходом вновь
Цветы среди кустистых елек,
Где радостно ждала любовь.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:46
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Сегодня, 16:46 by Alex_PikcmanПросмотров: 30Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Огонь душа мистика авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 18:12
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Ну... +++++
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#2 написал: Сделано_в_СССР
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Хороший стих! +++
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#3 написал: Sniff
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А чем он хорош? Автор в очередной раз наступает на те же грабли, не понимая, что набор рифмованных слов, это не есть стихотворение.
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