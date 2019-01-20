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Стихи

Сумрак

Сумрак


В соавторстве с Коматозом.

I
Город больших огней
И небольших квартир.
Я не сомкну очей
И не прочту молитв.
Где здесь тоска людей,
Стонущих среди стен...
Я не шептал: убей,
Но и не резал вен.
Всё в этом мире - тлен,
Даже любовь твоя.
Ты же попался в плен,
Миру открыв себя.

II
С неба идут дожди –
Капли несутся вниз.
Лужи не обходи,
Глади воды коснись:
Будто живая кровь,
Тело земли покрыв,
Греет от холодов,
Город совсем забыв.
Он превратился в лёд –
Эхо среди руин.
Знаю всё наперёд:
Сумрак необратим.

III
Дует со всех сторон
Ветер далёких гор.
Он мне доносит стон,
Шёпот, твердящий: мор.
Сердце моё, как гром, –
Близок финал, он скор.
Я не борюсь со злом,
Я его просто стёр.
Стёр, как любую хворь,
Ненависть и любовь.
Всё, что осталось вновь –
Боль, и ещё раз боль.

IV
Тьма покрывает всё,
Вот и конец пути.
Мой замутнённый взор
Я хочу отвести,
Но не увидеть смерть –
Это ведь просто грех.
Рушит земную твердь
Неба злорадный смех.
Некто на вышине
Кормится стоном душ,
Некто живёт во мне –
Сумрак, что миру, чужд.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:04
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:04 by SolomonLaKruaПросмотров: 48Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Cумрак город ночь тьма дожди снега авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 09:11
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Стильно, мне понравилось, плюс.
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:35
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Комментариев: 4 741
Что за разочарованные люди noknow . Не успев родиться
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