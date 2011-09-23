"Дрожит рука, сжимая крепко нож"...

Qusto Просмотров: 54 Комментарии: 7 +9 Вчера, 17:18 by

Дрожит рука, сжимая крепко нож,Терзают разум небывалые сомнения -Он стал другим, и я без капли сожаленияДолжен убить, хоть на себя он и похож!Мы братья - мы семья. И мы опораНа очень трудном жизненном пути,Дороже человека не найти -Убью того, кого люблю, и очень скоро...Он обращается, и нет пути назад,Стала трагической та славная охота.Я помню запах крови, слез и пота,Все понимающий, последний ясный взгляд...Растут клыки, слабеет его разум,Шерсть пробивается. Все будто бы во сне...Он станет сильным при сияющей луне,И не заметит, что цепями связан!Мы истребили множество из них,Борясь, плечом к плечу, с созданьем ночи.Время пришло. И нож серебряный заточен,Остались только мы, и мир затих...

Ключевые слова: Нож оборотень охота братья авторский стих

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