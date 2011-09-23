"Дрожит рука, сжимая крепко нож"...
Дрожит рука, сжимая крепко нож,
Терзают разум небывалые сомнения -
Он стал другим, и я без капли сожаления
Должен убить, хоть на себя он и похож!
Мы братья - мы семья. И мы опора
На очень трудном жизненном пути,
Дороже человека не найти -
Убью того, кого люблю, и очень скоро...
Он обращается, и нет пути назад,
Стала трагической та славная охота.
Я помню запах крови, слез и пота,
Все понимающий, последний ясный взгляд...
Растут клыки, слабеет его разум,
Шерсть пробивается. Все будто бы во сне...
Он станет сильным при сияющей луне,
И не заметит, что цепями связан!
Мы истребили множество из них,
Борясь, плечом к плечу, с созданьем ночи.
Время пришло. И нож серебряный заточен,
Остались только мы, и мир затих...
Вчера, 17:18 by QustoПросмотров: 54Комментарии: 7
Ключевые слова: Нож оборотень охота братья авторский стих