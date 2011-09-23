Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

"Дрожит рука, сжимая крепко нож"...

"Дрожит рука, сжимая крепко нож"...

Дрожит рука, сжимая крепко нож,
Терзают разум небывалые сомнения -
Он стал другим, и я без капли сожаления
Должен убить, хоть на себя он и похож!

Мы братья - мы семья. И мы опора
На очень трудном жизненном пути,
Дороже человека не найти -
Убью того, кого люблю, и очень скоро...

Он обращается, и нет пути назад,
Стала трагической та славная охота.
Я помню запах крови, слез и пота,
Все понимающий, последний ясный взгляд...

Растут клыки, слабеет его разум,
Шерсть пробивается. Все будто бы во сне...
Он станет сильным при сияющей луне,
И не заметит, что цепями связан!

Мы истребили множество из них,
Борясь, плечом к плечу, с созданьем ночи.
Время пришло. И нож серебряный заточен,
Остались только мы, и мир затих...
Вчера, 17:18 by QustoПросмотров: 54Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Нож оборотень охота братья авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 17:28
+4
Группа: V.I.P.
Репутация: (2885|0)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 896
Стих потрясающе красив! Очень яркий, эмоциональный. От меня океанический плюс blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Tigger power
Вчера, 17:49
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1977|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 724
Сильно - на раздумья лишь миг, очень сложно принять решение убить самого дорогого и родного +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Летяга
Вчера, 18:00
+3
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 637
Комментариев: 7 853
Вот это называется "до мурашек". Я даже нож в своих руках почувствовала.
Брр
+++++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:29
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1413|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 005
Это потрясающе++++. Трудный выбор, тяжкий жребий выпал ГГ
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:04
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2459|0)
Публикаций: 1 302
Комментариев: 8 898
Ух, хорошо! )) Добавлю плюс я, не жалея.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:06
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1413|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 005
Цитата: Сделано_в_СССР
Добавлю плюс я, не жалея.))) +++

Скоро стихами сам заговоришь)))
Раздел радует в последние дни, воистину!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#7 написал: conjure one
Вчера, 22:16
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5824|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 282
По моим наблюдениям, отношения между братьями зачастую становятся настолько непростыми, что переходят в состояние войны, сплетаются в тугой узел. Можно, конечно, разрубить его, используя острый нож, но как быть, когда в глубине души эта самая братская любовь ещё теплится хотя бы у одного? Дилемма... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.