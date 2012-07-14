Горько

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:30

Сэр Овсянкин Просмотров: 26 Комментарии: 3 0 Сегодня, 15:30 by

Горько, что спектакль окончен, на сцену летят кровавые розы.Зритель отдал всё самое дорогое, получив лишь чёрные розы,Стоит и не понимает, что актёр на сцене - это позер,Молча выполняет просьбы, стоя на коленях в собачьей позе...Манипулирует Он, люди - марионетки в его руках.Верёвок не видно, но все скованы по рукам и ногам,Жить без него не могут, это возможно лишь только в мечтах,Он уходит за кулисы, а на стадо камнем давит печать.Кто-то начинает здорово злиться, готов загрызть любого,Истекая слюной, нацепил на своё лицо маску бульдога.Ищет жертву, что явно слабее и не даст отпора,В итоге повезут тело накрытое простынёй по коридорам.Вскоре - лица людей сменились на чёртовы маски,Это происшествие в СМИ не получит огласки,Но крысы пронесут информацию тайными тропами,И люди узнают, что даже зрители могут стать актёрами

Ключевые слова: Горько спектакль зрители авторский стих

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