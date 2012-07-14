ГорькоГорько, что спектакль окончен, на сцену летят кровавые розы.
Зритель отдал всё самое дорогое, получив лишь чёрные розы,
Стоит и не понимает, что актёр на сцене - это позер,
Молча выполняет просьбы, стоя на коленях в собачьей позе...
Манипулирует Он, люди - марионетки в его руках.
Верёвок не видно, но все скованы по рукам и ногам,
Жить без него не могут, это возможно лишь только в мечтах,
Он уходит за кулисы, а на стадо камнем давит печать.
Кто-то начинает здорово злиться, готов загрызть любого,
Истекая слюной, нацепил на своё лицо маску бульдога.
Ищет жертву, что явно слабее и не даст отпора,
В итоге повезут тело накрытое простынёй по коридорам.
Вскоре - лица людей сменились на чёртовы маски,
Это происшествие в СМИ не получит огласки,
Но крысы пронесут информацию тайными тропами,
И люди узнают, что даже зрители могут стать актёрами
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30 by Сэр ОвсянкинПросмотров: 26Комментарии: 3
Ключевые слова: Горько спектакль зрители авторский стих