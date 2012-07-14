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Стихи

Горько

Горько, что спектакль окончен, на сцену летят кровавые розы.
Зритель отдал всё самое дорогое, получив лишь чёрные розы,
Стоит и не понимает, что актёр на сцене - это позер,
Молча выполняет просьбы, стоя на коленях в собачьей позе...

Манипулирует Он, люди - марионетки в его руках.
Верёвок не видно, но все скованы по рукам и ногам,
Жить без него не могут, это возможно лишь только в мечтах,
Он уходит за кулисы, а на стадо камнем давит печать.

Кто-то начинает здорово злиться, готов загрызть любого,
Истекая слюной, нацепил на своё лицо маску бульдога.
Ищет жертву, что явно слабее и не даст отпора,
В итоге повезут тело накрытое простынёй по коридорам.

Вскоре - лица людей сменились на чёртовы маски,
Это происшествие в СМИ не получит огласки,
Но крысы пронесут информацию тайными тропами,
И люди узнают, что даже зрители могут стать актёрами

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30 by Сэр ОвсянкинПросмотров: 26Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Горько спектакль зрители авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 15:31
0
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 399
Рифмы просто ужас, о чём стих вообще? Так и не понял... Минус.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Сэр Овсянкин
Сегодня, 16:30
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Комментариев: 3
Цитата: Qusto
Рифмы просто ужас, о чём стих вообще? Так и не понял... Минус.

Каждый человек понимает этот текст по своему.
Зарегистрирован: 27.10.2018
#3 написал: Калина74
Сегодня, 17:10
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Мысль-то тут явно присутствует. Плюс поставила. Автор, а это ваше или перевод?
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
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