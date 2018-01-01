СнайперГлубины джунглей городских,
Где камня цвет глаза мозолит,
Где вышина домов больших
Увидеть небо не позволит.
Это огромный серый щит,
Что укрывал народ от Бога.
Отца влиянье там горит,
Дает умам людей дорогу.
Так был покинут этот мир,
Никто за ним не наблюдает.
И тот, кто правилами жил,
Теперь сам за себя решает.
На распростертую окрестность
С небесной выси ворон бдил
И, нарушая повседневность,
Стрелка на крыше уследил.
Его позиция недвижна,
Казалось, сверху он был мертв.
Но сердце билось еле слышно,
Знал снайпер цель и был готов.
Как зверь, таящийся в засаде,
Он тихо, терпеливо ждал.
Глаза застыли на фасаде,
Стремясь сквозь стены видеть зал.
Из всех, наверно, только птице
Картина полная видней.
И больше всех, пожалуй, жертве
Вороньи знания нужней.
Быть может, аморально будет
Из побуждений убивать?
Но Бога нет, никто не судит.
Стрелку пришлось недолго ждать...
Блеснул вдруг ствол над головою,
От шума резко обомлев,
Ворон взлетел, неся с собою
Увиденный недавно грех.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21 by _Lor_Просмотров: 16Комментарии: 0
Ключевые слова: Убийство снайпер ворон авторский стих