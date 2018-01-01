Снайпер

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:21

_Lor_ Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:21 by

Глубины джунглей городских,Где камня цвет глаза мозолит,Где вышина домов большихУвидеть небо не позволит.Это огромный серый щит,Что укрывал народ от Бога.Отца влиянье там горит,Дает умам людей дорогу.Так был покинут этот мир,Никто за ним не наблюдает.И тот, кто правилами жил,Теперь сам за себя решает.На распростертую окрестностьС небесной выси ворон бдилИ, нарушая повседневность,Стрелка на крыше уследил.Его позиция недвижна,Казалось, сверху он был мертв.Но сердце билось еле слышно,Знал снайпер цель и был готов.Как зверь, таящийся в засаде,Он тихо, терпеливо ждал.Глаза застыли на фасаде,Стремясь сквозь стены видеть зал.Из всех, наверно, только птицеКартина полная видней.И больше всех, пожалуй, жертвеВороньи знания нужней.Быть может, аморально будетИз побуждений убивать?Но Бога нет, никто не судит.Стрелку пришлось недолго ждать...Блеснул вдруг ствол над головою,От шума резко обомлев,Ворон взлетел, неся с собоюУвиденный недавно грех.

Ключевые слова: Убийство снайпер ворон авторский стих

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