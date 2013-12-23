История

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:08

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

antonridd Просмотров: 25 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:08 by

В сиянии солнца,Плеяды светил,Был создан образ,Безропотно жил.Своё только Я,Дискуссии с тьмою,Одна пустота,Рядом с тобою.Соткал из света,Детей белокрылых,Нарёк именамиПреследовать высших.Воздвиг кистью горы, реки, моря,И человека под образ себя.Один лишь сказал: "Не приклонится",Ударом был сослан,В темнице томиться.Свободная воля обманом была,Жёсткость и гнев - истина вся.Младший, любимый в сердцах обозлился,Огнём и мечём, обидой излился.Светоносным нарёк и сослал в пучину,Тьма и огонь стали личиной.Образ в истории твёрже чем сталь,Вся правда стёрта, глухая печаль.Вернётся однажды, пролив весь свой гнев,Не будет пощады, блестнёт только меч.Красиво историю разум соткал,Но правду, увы, и здесь не узнал.

Ключевые слова: Солнце тьма истина авторский стих

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