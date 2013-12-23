История
В сиянии солнца,
Плеяды светил,
Был создан образ,
Безропотно жил.
Своё только Я,
Дискуссии с тьмою,
Одна пустота,
Рядом с тобою.
Соткал из света,
Детей белокрылых,
Нарёк именами
Преследовать высших.
Воздвиг кистью горы, реки, моря,
И человека под образ себя.
Один лишь сказал: "Не приклонится",
Ударом был сослан,
В темнице томиться.
Свободная воля обманом была,
Жёсткость и гнев - истина вся.
Младший, любимый в сердцах обозлился,
Огнём и мечём, обидой излился.
Светоносным нарёк и сослал в пучину,
Тьма и огонь стали личиной.
Образ в истории твёрже чем сталь,
Вся правда стёрта, глухая печаль.
Вернётся однажды, пролив весь свой гнев,
Не будет пощады, блестнёт только меч.
Красиво историю разум соткал,
Но правду, увы, и здесь не узнал.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:08
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 14:08 by antonriddПросмотров: 25Комментарии: 1
Ключевые слова: Солнце тьма истина авторский стих