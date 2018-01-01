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Стихи

Завсегдатаям сайта 4STOR.RU посвящается

Пусть год смеётся над луной,
протяжно ветер завывает,
моих червей неслышный рой
остаток века пожирает
и, пережёвывая их, напомнит с судорогой холодной,
как прожили мы этот год,
и как сплочён наш строй народный...
Пусть будет этот лучший «клан»
успешным временем - вложений
и отдыхом весёлых дум,
и личным стягом приложений,
громоотводом уведёт заботы-быта, дней-угрозы
и что-то там, ещё тра-ля-ля-ля...
А! «Перед грозой так пахнут розы»!

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:43
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:32 by СтигандрПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Розы черви год луна авторский стих

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