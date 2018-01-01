Завсегдатаям сайта 4STOR.RU посвящается

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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:43

Причина: Авторская стилистика сохранена

Стигандр Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:32 by

Пусть год смеётся над луной,протяжно ветер завывает,моих червей неслышный ройостаток века пожираети, пережёвывая их, напомнит с судорогой холодной,как прожили мы этот год,и как сплочён наш строй народный...Пусть будет этот лучший «клан»успешным временем - вложенийи отдыхом весёлых дум,и личным стягом приложений,громоотводом уведёт заботы-быта, дней-угрозыи что-то там, ещё тра-ля-ля-ля...А! «Перед грозой так пахнут розы»!

Ключевые слова: Розы черви год луна авторский стих

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