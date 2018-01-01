Ты встретишь???Он давно меня просит прислать ответ
И, во снах о туннеле сгущая краски,
Приглашает увидеть тот "высший свет",
На какой попадаешь, спеша на красный.
Типографские сводки устав листать,
Намекает, что краткий лимит истрачен,
А бесплодность тоски - не его черта...
Вот бесплотность, да искренняя прозрачность
Выделяют Желанного из толпы
Мимолетно похожих — немых и строгих,
А его легкий шаг не вздымает пыль,
Отдаленно касаясь земной дороги.
А внезапному жесту прохладных рук,
Лиловея по стенам, не вторят тени.
Ветви не задевают плеч на ветру.
Стекла не отражают его движений.
С ним уютно безмолвно сидеть вдвоем,
Ощущая себя центром всех трагедий.
От изысканных писем не устает
Зренье. Он не тревожит моих соседей...
Принимая как долг свой недлинный сказ,
Сквозь смятений и чаяний паутину
Представляю с улыбкой, что далека
От палатного плена своей рутины.
На обыденной глади бездвижных дней
Изучаю бессмысленные минуты...
В нездорово отбеленной тишине,
Ставшей слишком надолго моим приютом,
Нас теряют (чтоб сызнова не найти)
В дреме, в бодрстве, в дальности рекреаций,
Потому столь мятежно я тщусь спастись
Из бескровного царства реанимаций!!..
Но часы не желают идти скорей,
И паденье в восход предстает бездонным:
Начинаясь с мифических наших встреч,
Обрывается утром хрустальным звоном.
А ночами по росам спешу на склон —
Поискать в нашей Лете круги забвенья —
И Родной дарит мне море теплых слов,
Бриз едва ощутимых прикосновений!
Не дыша, прижимаюсь к его щеке
(Под безликим сияньем полярной стразы),
А потом просыпаюсь, зажав в руке
Черный перстень с рубиново-алым глазом.
Я не вижу себя (знать, нехороша!),
И пустеющим взором покой взрезая,
Вопреки всем, кто рьяно пророчил шанс,
Тороплю на обратном отсчете "завтра",
Где свободу влекущую обрету
И едва ль безвозвратно кого расстрою,
Пропустив бесполезный финальный стук...
И неясную дверь на себя открою.
Не расслышу горячечный чей-то шок,
Отправляя сознанье в окно — к метелям —
Уроню груз руки на блестящий шелк,
Враз сменивший казенную бязь постели,
И, поймав отдаленный сиренный гул,
Отпуская сознанье в молчанья сети,
Выдам сквозь посвинцовевший холод губ:
"Я готова, Любимый. Иду. Ты встретишь??"
12.08
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:01
Причина: авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:00 by Тома АзимоваПросмотров: 37Комментарии: 0
Ключевые слова: Сказка любовь смерть тоннель больница авторский стих