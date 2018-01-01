Ты встретишь???

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:01

Причина: авторская стилистика сохранена

Тома Азимова Просмотров: 37 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 06:00 by

Он давно меня просит прислать ответИ, во снах о туннеле сгущая краски,Приглашает увидеть тот "высший свет",На какой попадаешь, спеша на красный.Типографские сводки устав листать,Намекает, что краткий лимит истрачен,А бесплодность тоски - не его черта...Вот бесплотность, да искренняя прозрачностьВыделяют Желанного из толпыМимолетно похожих — немых и строгих,А его легкий шаг не вздымает пыль,Отдаленно касаясь земной дороги.А внезапному жесту прохладных рук,Лиловея по стенам, не вторят тени.Ветви не задевают плеч на ветру.Стекла не отражают его движений.С ним уютно безмолвно сидеть вдвоем,Ощущая себя центром всех трагедий.От изысканных писем не устаетЗренье. Он не тревожит моих соседей...Принимая как долг свой недлинный сказ,Сквозь смятений и чаяний паутинуПредставляю с улыбкой, что далекаОт палатного плена своей рутины.На обыденной глади бездвижных днейИзучаю бессмысленные минуты...В нездорово отбеленной тишине,Ставшей слишком надолго моим приютом,Нас теряют (чтоб сызнова не найти)В дреме, в бодрстве, в дальности рекреаций,Потому столь мятежно я тщусь спастисьИз бескровного царства реанимаций!!..Но часы не желают идти скорей,И паденье в восход предстает бездонным:Начинаясь с мифических наших встреч,Обрывается утром хрустальным звоном.А ночами по росам спешу на склон —Поискать в нашей Лете круги забвенья —И Родной дарит мне море теплых слов,Бриз едва ощутимых прикосновений!Не дыша, прижимаюсь к его щеке(Под безликим сияньем полярной стразы),А потом просыпаюсь, зажав в рукеЧерный перстень с рубиново-алым глазом.Я не вижу себя (знать, нехороша!),И пустеющим взором покой взрезая,Вопреки всем, кто рьяно пророчил шанс,Тороплю на обратном отсчете "завтра",Где свободу влекущую обретуИ едва ль безвозвратно кого расстрою,Пропустив бесполезный финальный стук...И неясную дверь на себя открою.Не расслышу горячечный чей-то шок,Отправляя сознанье в окно — к метелям —Уроню груз руки на блестящий шелк,Враз сменивший казенную бязь постели,И, поймав отдаленный сиренный гул,Отпуская сознанье в молчанья сети,Выдам сквозь посвинцовевший холод губ:"Я готова, Любимый. Иду. Ты встретишь??"12.08

Ключевые слова: Сказка любовь смерть тоннель больница авторский стих

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