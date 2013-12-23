Тук-тук-тук

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lili1478 Просмотров: 27 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:01 by

Тук-тук-тук,ты дома, друг?Я стою перед окном,Кошка зашипела вдругИ в ушах какой-то звон.Ты впусти меня погреться,И не бойся уж меня.Ах, не вздумай разреветься,И не трать ты нервы зряВсе равно найду тебя.Тук-тук-тук, ты слышишь стук?Не впускай его, мой друг.Говорит он очень сладко,Хоть и выглядит впрямь гадко.И не спрятаться нигде,Он уже идет к тебе.Тук-тук-тук, не открывай,Шторы плотно задвигай!Тук-тук-тук, знакомый звук?Тук-тук-тук, ты слышишь, друг?Прячешься ты очень зря,-Все равно убью тебя.

Ключевые слова: Стук существо убийство авторский стих

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