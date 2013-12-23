Тук-тук-тукТук-тук-тук,ты дома, друг?
Я стою перед окном,
Кошка зашипела вдруг
И в ушах какой-то звон.
Ты впусти меня погреться,
И не бойся уж меня.
Ах, не вздумай разреветься,
И не трать ты нервы зря
Все равно найду тебя.
Тук-тук-тук, ты слышишь стук?
Не впускай его, мой друг.
Говорит он очень сладко,
Хоть и выглядит впрямь гадко.
И не спрятаться нигде,
Он уже идет к тебе.
Тук-тук-тук, не открывай,
Шторы плотно задвигай!
Тук-тук-тук, знакомый звук?
Тук-тук-тук, ты слышишь, друг?
Прячешься ты очень зря,-
Все равно убью тебя.
Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:01 by Lili1478Просмотров: 27Комментарии: 1
Ключевые слова: Стук существо убийство авторский стих