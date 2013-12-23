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Стихи

Тук-тук-тук

Тук-тук-тук,ты дома, друг?
Я стою перед окном,
Кошка зашипела вдруг
И в ушах какой-то звон.

Ты впусти меня погреться,
И не бойся уж меня.
Ах, не вздумай разреветься,
И не трать ты нервы зря

Все равно найду тебя.

Тук-тук-тук, ты слышишь стук?
Не впускай его, мой друг.
Говорит он очень сладко,
Хоть и выглядит впрямь гадко.

И не спрятаться нигде,
Он уже идет к тебе.
Тук-тук-тук, не открывай,
Шторы плотно задвигай!

Тук-тук-тук, знакомый звук?
Тук-тук-тук, ты слышишь, друг?
Прячешься ты очень зря,-
Все равно убью тебя.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:01 by Lili1478Просмотров: 27Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Стук существо убийство авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:12
0
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Напоминает считалочку. + за почин
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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