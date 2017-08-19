Тонкая красная нить

Тонкая красная нитьВся жизнь - сплошное полотно,
Что нитями судьбы расшито.
Поступки тут – веретено,
И каждый здесь давно испытан.
Узоры шьются по годам
И отражают суть событий.
Всё идет строго по рядам,
Ничто не будет тут забыто.
Ты сам являешься ткачом,
Что нити цветом наделяет.
Хочешь всё время в золотом,
Но так, увы, ведь не бывает.
И жизнь твоя идет, как пульс,
Красивой красной тонкой нитью.
Но только сменишь судьбы курс,
Она порвется с жуткой прытью.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 27Комментарии: 3
Ключевые слова: Нить полотно ткач авторский стих