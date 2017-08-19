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Стихи

Тонкая красная нить

Вся жизнь - сплошное полотно,
Что нитями судьбы расшито.
Поступки тут – веретено,
И каждый здесь давно испытан.

Узоры шьются по годам
И отражают суть событий.
Всё идет строго по рядам,
Ничто не будет тут забыто.

Ты сам являешься ткачом,
Что нити цветом наделяет.
Хочешь всё время в золотом,
Но так, увы, ведь не бывает.

И жизнь твоя идет, как пульс,
Красивой красной тонкой нитью.
Но только сменишь судьбы курс,
Она порвется с жуткой прытью.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 27Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Нить полотно ткач авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Нормальный простенький стишок по жизни. Плюс. blush +++
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#2 написал: Joss
Сегодня, 14:11
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Здорово!
Молодец!
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#3 написал: Космонасть
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