Тонкая красная нить

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:56

Девятихвостый Лис Просмотров: 27 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 12:56 by

Вся жизнь - сплошное полотно,Что нитями судьбы расшито.Поступки тут – веретено,И каждый здесь давно испытан.Узоры шьются по годамИ отражают суть событий.Всё идет строго по рядам,Ничто не будет тут забыто.Ты сам являешься ткачом,Что нити цветом наделяет.Хочешь всё время в золотом,Но так, увы, ведь не бывает.И жизнь твоя идет, как пульс,Красивой красной тонкой нитью.Но только сменишь судьбы курс,Она порвется с жуткой прытью.

Ключевые слова: Нить полотно ткач авторский стих

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