Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Экзорцист

Грудную клетку разрывая на куски,
Хочу изнанкой показаться миру.
И силой воли раздвигаю я тиски,
В надежде, что от критики не сгину.
Украдкой Муза подкрадётся в тишине,
Вмиг раздражая зуд творить и удивлять.
Как слышу крики: «Парень, ты в себе?
Ты в силах что-то новое создать?
И это творчество? Абсурд и ерунда!
Что смог осмыслить ты в свои года?
Что людям ты сказать готов?
Бессмысленную вереницу слов?»
Под этим натиском слабеет Муза,
И отблески миров покинули глаза.
Я снова разделяю учесть Робинзона Крузо,
От одиночества всё громче голоса.
Но комната пуста и некого винить,
Я сам позвал все свои страхи в гости.
Нам не в первой меня как личность хоронить,
На панихиде белизной сверкают кости.
Выдох.
Закончив слезы на празднике бессилья,
Весельем и сарказмом траур превращая в сюр,
И абы как себе приделываю крылья,
Прогнивший, но функциональный жмур.
Но! Многоликость, вот моё спасенье!
Как только страхи моё тело тащат в низ,
Поднять себя смогу из глубины забвенья,
Я сам себе палач, могильщик, экзорцист.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:00
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:57 by AbraПросмотров: 37Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Стихи демоны муза авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:10
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1342|0)
Публикаций: 528
Комментариев: 5 982
Мне понравилось, поставлю плюс. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#2 написал: Abra
Сегодня, 13:20
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 4
Цитата: Сделано_в_СССР
Мне понравилось, поставлю плюс. +++

спасибо)
Зарегистрирован: 14.03.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.