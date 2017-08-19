Грудную клетку разрывая на куски,

Хочу изнанкой показаться миру.

И силой воли раздвигаю я тиски,

В надежде, что от критики не сгину.

Украдкой Муза подкрадётся в тишине,

Вмиг раздражая зуд творить и удивлять.

Как слышу крики: «Парень, ты в себе?

Ты в силах что-то новое создать?

И это творчество? Абсурд и ерунда!

Что смог осмыслить ты в свои года?

Что людям ты сказать готов?

Бессмысленную вереницу слов?»

Под этим натиском слабеет Муза,

И отблески миров покинули глаза.

Я снова разделяю учесть Робинзона Крузо,

От одиночества всё громче голоса.

Но комната пуста и некого винить,

Я сам позвал все свои страхи в гости.

Нам не в первой меня как личность хоронить,

На панихиде белизной сверкают кости.

Выдох.

Закончив слезы на празднике бессилья,

Весельем и сарказмом траур превращая в сюр,

И абы как себе приделываю крылья,

Прогнивший, но функциональный жмур.

Но! Многоликость, вот моё спасенье!

Как только страхи моё тело тащат в низ,

Поднять себя смогу из глубины забвенья,

Я сам себе палач, могильщик, экзорцист.