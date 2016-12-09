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Стихи

Я тебя никому не отдам

Я тебя никому не отдам

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:30
Причина: Добавила теги.
Сегодня, 19:29 by kusiПросмотров: 65Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Дриада демон храм авторский стих

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Комментарии

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#2 написал: Летяга
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Замечательное стихотворение! Нечего Дриаде с людьми делать, ничего хорошего от них всё равно не дождёшься!
Плюс, и стихам, и классному рисунку!
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