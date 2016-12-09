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Я тебя никому не отдам
Новость отредактировал
Летяга
- Сегодня, 19:30
Причина: Добавила теги.
Сегодня, 19:29 by
kusi
Просмотров: 65
Комментарии: 6
+7
Ключевые слова:
Дриада
демон
храм
авторский стих
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Комментарии
#1 написал:
Tigger power
Сегодня, 19:51
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 786
Как всегда волшебно! И такой нежный рисунок, видны чувства +++++++
#2 написал:
Летяга
Сегодня, 20:05
+2
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-3
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Публикаций: 297
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Замечательное стихотворение! Нечего Дриаде с людьми делать, ничего хорошего от них всё равно не дождёшься!
Плюс, и стихам, и классному рисунку!
#3 написал:
kusi
Сегодня, 20:15
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V.I.P.
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Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии
#4 написал:
Ливерная колбаса
Сегодня, 21:49
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Красиво! +++++++++++
#5 написал:
conjure one
Сегодня, 22:24
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Публикаций: 36
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Огонь, вода и лёд, и пламень... Любовь как холод, сердце - камень... Калейдоскоп чувств друг к другу у главных героев стихотворения. Я думаю, у каждого из них была своя цель и они её достигли. +++
#6 написал:
Баба Клава
Сегодня, 22:46
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Публикаций: 40
Комментариев: 1 890
Бабулю аж на части разрывает. Молодость вспомнила. Эх, вернуть бы... Плюсую.
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