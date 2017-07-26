Мертвый возлюбленный

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Шарлотта Корде Просмотров: 64 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 05:20 by

"Я ночью тоскливой проснусь в темнотеИ страстно шепчу твое имя...Мой милый, ты видишь, в какой я беде?!Тоска моя неисцелима!И утром, и в полночь все слезы я лью,Не в силах смириться с утратой,Я все вспоминаю кончину твоюИ день этот, трижды проклятый...Мой милый, я очень гордилась тобой,Ты был знаменитый разбойник.Увы, неудачно закончился бой,И ты теперь просто покойник...Ты пал не в сражении под звуки пальбы,Хоть бился и храбро, и ловко, -На этой дороге, под гогот толпы,Твою жизнь прервала веревка...Мой милый! Будь проклят стократно тот суд,Будь проклят судья лицемерный,Пускай меня даже за это сожгут, -Но я отомщу им примерно!Ты помнишь, как мы поклялись пред венцом,Что смерть лишь одна нас разлучит?Но мне даже смерть бы сейчас нипочем,Разлука ужаснее мучит.Мы счастливы были безмерно с тобой,Мы так подходили друг другу!Колдунья-жена, муж-разбойник и вор,Не сыщешь приятней супругов!Любовь моя, милый, сильнее, чем смерть,Люблю тебя даже за гробом!Еще бы разок на тебя посмотреть!Приди по таинственным тропам,Что ведомы только одним мертвецам:Скользни вдоль по лунному свету,Неясным кошмаром промчишься по снам,Успеешь еще до рассвета!Не бойся, мой милый, петух не поет,А полночь пробило недавно.Как раз час для мертвых сейчас настает,И мы позабавимся славно!"Так ночью в тоске восклицала вдова,Чертя непонятные знаки:То было лишь частью ее колдовства.Дорога тонула во мраке,Порою меж туч появлялась лунаИ тотчас обратно скрывалась,Как будто боялась смотреть и онаНа то, что сейчас затевалось.И ветер стонал, и лил яростно дождь,И тени таились во мраке,Такая кошмарная выдалась ночь.И выли в деревне собаки...И ведьма кружилась быстрей и быстрей,Раздевшись совсем непристойно.А там, на дубу, меж зеленых ветвейКачался какой-то покойник...Но вот содрогнулась земля, наконец,И стало как будто темнее.И с дерева к ведьме спустился мертвец,Все с той же веревкой на шее...Другу друга они тут же стали ласкать,И был так усерден покойник,Что ведьма решила подругам сказать:Мертвец-превосходный любовник!А утром в деревне петух закричал.Мертвец злобно щелкнул зубами,Веревку на шее опять завязалИ снова повис меж ветвями...А ведьма с ухмылой шла дальше одна,Шла дальше от смертного древа...И мало кто знал, что теперь уж онаНосила ребенка во чреве.

Ключевые слова: Ведьма висельник колдовство авторский стих

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