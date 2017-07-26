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Стихи

Мертвый возлюбленный

"Я ночью тоскливой проснусь в темноте
И страстно шепчу твое имя...
Мой милый, ты видишь, в какой я беде?!
Тоска моя неисцелима!

И утром, и в полночь все слезы я лью,
Не в силах смириться с утратой,
Я все вспоминаю кончину твою
И день этот, трижды проклятый...

Мой милый, я очень гордилась тобой,
Ты был знаменитый разбойник.
Увы, неудачно закончился бой,
И ты теперь просто покойник...

Ты пал не в сражении под звуки пальбы,
Хоть бился и храбро, и ловко, -
На этой дороге, под гогот толпы,
Твою жизнь прервала веревка...

Мой милый! Будь проклят стократно тот суд,
Будь проклят судья лицемерный,
Пускай меня даже за это сожгут, -
Но я отомщу им примерно!

Ты помнишь, как мы поклялись пред венцом,
Что смерть лишь одна нас разлучит?
Но мне даже смерть бы сейчас нипочем,
Разлука ужаснее мучит.

Мы счастливы были безмерно с тобой,
Мы так подходили друг другу!
Колдунья-жена, муж-разбойник и вор,
Не сыщешь приятней супругов!

Любовь моя, милый, сильнее, чем смерть,
Люблю тебя даже за гробом!
Еще бы разок на тебя посмотреть!
Приди по таинственным тропам,

Что ведомы только одним мертвецам:
Скользни вдоль по лунному свету,
Неясным кошмаром промчишься по снам,
Успеешь еще до рассвета!

Не бойся, мой милый, петух не поет,
А полночь пробило недавно.
Как раз час для мертвых сейчас настает,
И мы позабавимся славно!"

Так ночью в тоске восклицала вдова,
Чертя непонятные знаки:
То было лишь частью ее колдовства.
Дорога тонула во мраке,

Порою меж туч появлялась луна
И тотчас обратно скрывалась,
Как будто боялась смотреть и она
На то, что сейчас затевалось.

И ветер стонал, и лил яростно дождь,
И тени таились во мраке,
Такая кошмарная выдалась ночь.
И выли в деревне собаки...

И ведьма кружилась быстрей и быстрей,
Раздевшись совсем непристойно.
А там, на дубу, меж зеленых ветвей
Качался какой-то покойник...


Но вот содрогнулась земля, наконец,
И стало как будто темнее.
И с дерева к ведьме спустился мертвец,
Все с той же веревкой на шее...

Другу друга они тут же стали ласкать,
И был так усерден покойник,
Что ведьма решила подругам сказать:
Мертвец-превосходный любовник!

А утром в деревне петух закричал.
Мертвец злобно щелкнул зубами,
Веревку на шее опять завязал
И снова повис меж ветвями...

А ведьма с ухмылой шла дальше одна,
Шла дальше от смертного древа...
И мало кто знал, что теперь уж она
Носила ребенка во чреве.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:20 by Шарлотта КордеПросмотров: 64Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Ведьма висельник колдовство авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 114
Стих очень напомнил песню моей любимой группы "Сектор Газа":
"Тела наши снова сольются под светом луны,
Любовь наша вечна, друг другу мы сильно нужны,
Твой череп оскаленный вновь улыбается мне,
Я буду ласкать тебя нежно при полной луне."
Обожаю произведения в таком духе! Автор, огромнейший Вам плюс! Пишите еще!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 07:37
0
Группа: Авторы
Репутация: (2113|2)
Публикаций: 148
Комментариев: 3 010
Сарказм в такой теме - опасное явление. Стих чуть-было не понравился. Не смогу оценить. 487
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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