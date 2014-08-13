Паника в селе

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:57

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 22 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:57 by

Нынче дед с катушек съехал,Царит паника в селе.Видно, мозг его с прорехой.Кто с утра ему велелВилы взять и на прохожихПрыгать злобно, словно зверь?Дикий ужас. Крик: "О, Боже,Что случится с ним теперь?".Бабка крестится и плачет –То егойная жена.Мол, допился в хрюк свинячий,И конкретно дед "погнал".Но никто на самом делеИ не ведает про то,Что дедулей завладелиЧерти рыжие в пальто.Вторглись в тело и судачат:"Мол, ты ближнего убИйНа рассвете, а иначе,За тобой придёт сам Вий".Кое-как дедка к полуднюОтпустило. Лёг в травеИ проспался. Злые духиУсмирились в голове.Но надолго ли? Кто знает.Мал по малу - разошлись.До запоя нечисть злаяНе погубит чью-то жизнь.

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