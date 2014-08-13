Паника в селеНынче дед с катушек съехал,
Царит паника в селе.
Видно, мозг его с прорехой.
Кто с утра ему велел
Вилы взять и на прохожих
Прыгать злобно, словно зверь?
Дикий ужас. Крик: "О, Боже,
Что случится с ним теперь?".
Бабка крестится и плачет –
То егойная жена.
Мол, допился в хрюк свинячий,
И конкретно дед "погнал".
Но никто на самом деле
И не ведает про то,
Что дедулей завладели
Черти рыжие в пальто.
Вторглись в тело и судачат:
"Мол, ты ближнего убИй
На рассвете, а иначе,
За тобой придёт сам Вий".
Кое-как дедка к полудню
Отпустило. Лёг в траве
И проспался. Злые духи
Усмирились в голове.
Но надолго ли? Кто знает.
Мал по малу - разошлись.
До запоя нечисть злая
Не погубит чью-то жизнь.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:57
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:57 by johnny-max-cageПросмотров: 22Комментарии: 1
Ключевые слова: Чёрт село паника люди дед авторский стих