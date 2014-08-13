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Стихи

Паника в селе

Нынче дед с катушек съехал,
Царит паника в селе.
Видно, мозг его с прорехой.
Кто с утра ему велел
Вилы взять и на прохожих
Прыгать злобно, словно зверь?
Дикий ужас. Крик: "О, Боже,
Что случится с ним теперь?".
Бабка крестится и плачет –
То егойная жена.
Мол, допился в хрюк свинячий,
И конкретно дед "погнал".
Но никто на самом деле
И не ведает про то,
Что дедулей завладели
Черти рыжие в пальто.
Вторглись в тело и судачат:
"Мол, ты ближнего убИй
На рассвете, а иначе,
За тобой придёт сам Вий".
Кое-как дедка к полудню
Отпустило. Лёг в траве
И проспался. Злые духи
Усмирились в голове.
Но надолго ли? Кто знает.
Мал по малу - разошлись.
До запоя нечисть злая
Не погубит чью-то жизнь.



Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:57
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:57 by johnny-max-cageПросмотров: 22Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Чёрт село паника люди дед авторский стих

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Комментарии

#1 написал: teksas73
Сегодня, 17:43
+1
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Репутация: (21|-1)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 505
Никогда не доводил до добра зеленый змий,
То свинью тебе подложит, то чертями замутил.
То ли дело добрый квас, выпил - сразу ясность в глаз,
Жаль с него не прет и скучно, а для жажды самый раз.

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Зарегистрирован: 13.08.2014
     
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