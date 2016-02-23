Последний

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:46

Причина: Стилистика автора сохранена

Арника Просмотров: 51 Комментарии: 6 +5 Вчера, 23:46 by

Сердце жмётся куда-то вправо и толкается изнутри. Сотворённых огнём да лавой схоронили на дне,смотри.Ты - последний из певчей стаи, так лети же, покуда жив. Мы такими не вырастаем, сколько ты вокруг ни кружи. Мы такими уже не станем - корни пущены в серый грунт, голос низок, тяжёл как камень, каждый солнечный луч как кнут. Мы исхлёстанным грузным телом гнёмся ниже, глотаем пыль. Что ты, господи, с нами сделал? Отнял крылья, вручил костыль.И оставил.Но эта злоба искорёжила сотни лиц. И вот так на глазах у бога мы убили всех певчих птиц. Отрастили носы и уши, руки, ноги, противный рот. И замолкли, и стали слушать, как никто уже не поёт, как ничто уже не летает, не взрезает крылами синь.Ты, последний из певчей стаи, ничего у нас не проси, ибо мы не добрее бога, что намылил бы нам петлю.Сердце тычется острым рогом. Или, может быть... это клюв?

Ключевые слова: Бог птицы стая крылья авторский стих

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