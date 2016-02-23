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Стихи

Последний

Сердце жмётся куда-то вправо и толкается изнутри. Сотворённых огнём да лавой схоронили на дне,
смотри.

Ты - последний из певчей стаи, так лети же, покуда жив. Мы такими не вырастаем, сколько ты вокруг ни кружи. Мы такими уже не станем - корни пущены в серый грунт, голос низок, тяжёл как камень, каждый солнечный луч как кнут. Мы исхлёстанным грузным телом гнёмся ниже, глотаем пыль. Что ты, господи, с нами сделал? Отнял крылья, вручил костыль.
И оставил.

Но эта злоба искорёжила сотни лиц. И вот так на глазах у бога мы убили всех певчих птиц. Отрастили носы и уши, руки, ноги, противный рот. И замолкли, и стали слушать, как никто уже не поёт, как ничто уже не летает, не взрезает крылами синь.

Ты, последний из певчей стаи, ничего у нас не проси, ибо мы не добрее бога, что намылил бы нам петлю.

Сердце тычется острым рогом. Или, может быть... это клюв?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:46 by АрникаПросмотров: 51Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Бог птицы стая крылья авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:47
+2
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 1 476
Очень красиво, глубоко и точно.
От меня плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: teksas73
Вчера, 23:54
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (24|-1)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 516
Мы забыли что значит воля, но не наша ведь в том вина,
Быт заел и чужая зависть, словно яд, выедает сердца.
Крылья белые в угол сброшены, не забыть бы с них пыль стереть,
Лишь во сне, вспоминая хорошее, мы как птицы парим в синей мгле.

Спасибо за прекрасное стихотворение. Целую Ваше перо.++++++++
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
#3 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 00:29
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Комментариев: 425
Оригинально....первый раз в такой импровизации и в таком виде вижу и читаю стих.
Прикольно однако! Поставлю плюсик! +

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#4 написал: Почетный святой
Сегодня, 00:38
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Великолепно.
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#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 09:54
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я не люблю фатального исхода,
от жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
когда веселых песен не пою.

Я не люблю себя, когда я трушу,
обидно мне, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более – когда в неё плюют.

И не люблю я слухов, сплетин, версий,
червей сомненья, почестей иглу,
или – когда всё время против шерсти,
или – когда железом по стеклу.

Я не люблю, когда наполовину
или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
но если надо - выстрелю в упор.

Когда я вижу сломанные крылья,
нет жалости во мне, и неспроста:
я не люблю насилья и бессилья,
и мне не жаль распятого Христа.

Я не люблю уверенности сытой,
когда проходит стороной гроза.
Досадно мне, что слово "честь" забыто
и коль в чести наветы за глаза.

Владимир Высоцкий
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#6 написал: Арника
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спасибо вам всем за комментарии и оценки, товарищщи)
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