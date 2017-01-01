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Стихи

Игра в карты на душу

- Я надеюсь, вы играете в карты,
Потому что на кону ваша жизнь.
- Позвольте спросить, что за нравы,
Как смеете мне вы дерзить?

- Простите, если обидел,
Я просто пришел за своим.
- За своим - это чем, извините?
- Давайте играть, господин!

Плут выложил карты на стол,
Не сходит улыбка с уст.
Утолил жажду крепким вином,
Твердил про религии суть.

- Как думаете, когда вы умрете,
Что станется с вашей душой?
- Мой дух, верно, будет свободен
И обретет, наконец, свой покой.

- А как много у вас, друг, грехов?
- Я ведь чист перед Богом, право.
- Слишком много ненужных слов,
Вы лжете, ставя Господа рядом.

- Последние карты в колоде,
А коль проиграете вы?
- Не видали такого в народе,
Но пусть на кону все мечты.

- Исполните всё, что желаю?
Готовьтесь, любезный, вот туз!
- Досадно для вас, понимаю.
Вы ведь только вошли во вкус...

Лукавый на стол кинул карту,
Побледнел мой герой, притих.
И ни капли былого азарту,
А противник смеялся и пил.

Ушел проигравший вскоре
От странного гостя прочь.
Оказавшись в собственном доме,
Он старался забыть эту ночь.

Утром он рано проснулся,
Не видел ничего пред собой.
Хотел уже потянуться,
Но уперся во что-то рукой.

-

На старом заброшенном кладбище
Утихли громкие крики.
Вместо цветов листья павшие
Украшали его могилу.

Быть закопанным заживо,
Что в наказание хуже?
Если только причиной пейзажа
Не стали глупо проиграны души.

Сегодня, 09:13 by MissolnПросмотров: 62Комментарии: 0
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Ключевые слова: Карты игра кладбище авторский стих

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