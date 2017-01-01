Игра в карты на душу

- Я надеюсь, вы играете в карты,

Потому что на кону ваша жизнь.

- Позвольте спросить, что за нравы,

Как смеете мне вы дерзить?



- Простите, если обидел,

Я просто пришел за своим.

- За своим - это чем, извините?

- Давайте играть, господин!



Плут выложил карты на стол,

Не сходит улыбка с уст.

Утолил жажду крепким вином,

Твердил про религии суть.



- Как думаете, когда вы умрете,

Что станется с вашей душой?

- Мой дух, верно, будет свободен

И обретет, наконец, свой покой.



- А как много у вас, друг, грехов?

- Я ведь чист перед Богом, право.

- Слишком много ненужных слов,

Вы лжете, ставя Господа рядом.



- Последние карты в колоде,

А коль проиграете вы?

- Не видали такого в народе,

Но пусть на кону все мечты.



- Исполните всё, что желаю?

Готовьтесь, любезный, вот туз!

- Досадно для вас, понимаю.

Вы ведь только вошли во вкус...



Лукавый на стол кинул карту,

Побледнел мой герой, притих.

И ни капли былого азарту,

А противник смеялся и пил.



Ушел проигравший вскоре

От странного гостя прочь.

Оказавшись в собственном доме,

Он старался забыть эту ночь.



Утром он рано проснулся,

Не видел ничего пред собой.

Хотел уже потянуться,

Но уперся во что-то рукой.



-



На старом заброшенном кладбище

Утихли громкие крики.

Вместо цветов листья павшие

Украшали его могилу.



Быть закопанным заживо,

Что в наказание хуже?

Если только причиной пейзажа

Не стали глупо проиграны души.

Missoln Просмотров: 62 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:13 by

Ключевые слова: Карты игра кладбище авторский стих

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