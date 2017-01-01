Игра в карты на душу
- Я надеюсь, вы играете в карты,
Потому что на кону ваша жизнь.
- Позвольте спросить, что за нравы,
Как смеете мне вы дерзить?
- Простите, если обидел,
Я просто пришел за своим.
- За своим - это чем, извините?
- Давайте играть, господин!
Плут выложил карты на стол,
Не сходит улыбка с уст.
Утолил жажду крепким вином,
Твердил про религии суть.
- Как думаете, когда вы умрете,
Что станется с вашей душой?
- Мой дух, верно, будет свободен
И обретет, наконец, свой покой.
- А как много у вас, друг, грехов?
- Я ведь чист перед Богом, право.
- Слишком много ненужных слов,
Вы лжете, ставя Господа рядом.
- Последние карты в колоде,
А коль проиграете вы?
- Не видали такого в народе,
Но пусть на кону все мечты.
- Исполните всё, что желаю?
Готовьтесь, любезный, вот туз!
- Досадно для вас, понимаю.
Вы ведь только вошли во вкус...
Лукавый на стол кинул карту,
Побледнел мой герой, притих.
И ни капли былого азарту,
А противник смеялся и пил.
Ушел проигравший вскоре
От странного гостя прочь.
Оказавшись в собственном доме,
Он старался забыть эту ночь.
Утром он рано проснулся,
Не видел ничего пред собой.
Хотел уже потянуться,
Но уперся во что-то рукой.
-
На старом заброшенном кладбище
Утихли громкие крики.
Вместо цветов листья павшие
Украшали его могилу.
Быть закопанным заживо,
Что в наказание хуже?
Если только причиной пейзажа
Не стали глупо проиграны души.
Потому что на кону ваша жизнь.
- Позвольте спросить, что за нравы,
Как смеете мне вы дерзить?
- Простите, если обидел,
Я просто пришел за своим.
- За своим - это чем, извините?
- Давайте играть, господин!
Плут выложил карты на стол,
Не сходит улыбка с уст.
Утолил жажду крепким вином,
Твердил про религии суть.
- Как думаете, когда вы умрете,
Что станется с вашей душой?
- Мой дух, верно, будет свободен
И обретет, наконец, свой покой.
- А как много у вас, друг, грехов?
- Я ведь чист перед Богом, право.
- Слишком много ненужных слов,
Вы лжете, ставя Господа рядом.
- Последние карты в колоде,
А коль проиграете вы?
- Не видали такого в народе,
Но пусть на кону все мечты.
- Исполните всё, что желаю?
Готовьтесь, любезный, вот туз!
- Досадно для вас, понимаю.
Вы ведь только вошли во вкус...
Лукавый на стол кинул карту,
Побледнел мой герой, притих.
И ни капли былого азарту,
А противник смеялся и пил.
Ушел проигравший вскоре
От странного гостя прочь.
Оказавшись в собственном доме,
Он старался забыть эту ночь.
Утром он рано проснулся,
Не видел ничего пред собой.
Хотел уже потянуться,
Но уперся во что-то рукой.
-
На старом заброшенном кладбище
Утихли громкие крики.
Вместо цветов листья павшие
Украшали его могилу.
Быть закопанным заживо,
Что в наказание хуже?
Если только причиной пейзажа
Не стали глупо проиграны души.
Сегодня, 09:13 by MissolnПросмотров: 62Комментарии: 0
Ключевые слова: Карты игра кладбище авторский стих