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Стихи

Агрессор

Он с неба спустился подобно комете,
Оставив на теле Селестии шрам.
Земля задрожала в полуденном свете,
Настала пора защищать родной храм.

Рассеялась пыль, и мой враг показался,
За ним оставался алеющий след.
Я мог бы сбежать, но я все же остался,
Я должен остаться, я дал свой обет.

Мой молот, доспехи на солнце сверкали,
Его же черны будто уголь иль смоль,
Как будто они солнца свет поглощали.
Я чувствовал сам всего сущего боль.

Поддержки прося, преклонился в молитве,
А он приближался огромной скалой.
Когда я поднялся, я был готов к битве,
Я ждал, чтобы он сделал шаг первый свой.

Меж нами пять метров, он встал неподвижно,
Глядел мне в глаза, продолжая молчать.
Все звуки пропали, природы не слышно,
Решил я молчание меж нами прервать.

«Себя назови, порождение мрака,
К тебе обратился святой паладин,
Не знающий ни поражений, ни страха,
Поклявшийся мир защищать до седин!

Защитник Пандеи, Герой Халагаза,
Сожженных во мгле островов Чемпион,
В боях под Бретонной лишившийся глаза,
Отправив обратно во тьму Легион,

Убивший полвека назад полубога
И спасший от гибели весь континент.
Тебе, супостат, в ту же бездну дорога,
Подобных тебе изгоняю в момент.

Тебе не позволю топтать нашу землю,
Чинить на Селестии светлой раздор.
И знай, что я сделки с тобой не приемлю,
Ведь вся ваша речь - это кривда и вздор.

Мое имя Годрик, для монстров Свирепый,
И битвы со мною боится любой.
Познай мою мощь, ты, монстришка нелепый,
На честный тебя вызываю я бой».

Когда, наконец-то, закончил тираду
О мире, что был для людей всех священ,
Вдруг я, к удивлению, к стыду, может, к страху,
Услышал простой лишь вопрос: «А зачем?».

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:04
Сегодня, 03:04 by МитяйПросмотров: 243Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Паладин монстр агрессор защита обет храм авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 03:04
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Красиво, мне нравится очень.
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Зарегистрирован: 23.02.2016
        
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