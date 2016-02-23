Агрессор

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:04

Митяй Просмотров: 243 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 03:04 by

Он с неба спустился подобно комете,Оставив на теле Селестии шрам.Земля задрожала в полуденном свете,Настала пора защищать родной храм.Рассеялась пыль, и мой враг показался,За ним оставался алеющий след.Я мог бы сбежать, но я все же остался,Я должен остаться, я дал свой обет.Мой молот, доспехи на солнце сверкали,Его же черны будто уголь иль смоль,Как будто они солнца свет поглощали.Я чувствовал сам всего сущего боль.Поддержки прося, преклонился в молитве,А он приближался огромной скалой.Когда я поднялся, я был готов к битве,Я ждал, чтобы он сделал шаг первый свой.Меж нами пять метров, он встал неподвижно,Глядел мне в глаза, продолжая молчать.Все звуки пропали, природы не слышно,Решил я молчание меж нами прервать.«Себя назови, порождение мрака,К тебе обратился святой паладин,Не знающий ни поражений, ни страха,Поклявшийся мир защищать до седин!Защитник Пандеи, Герой Халагаза,Сожженных во мгле островов Чемпион,В боях под Бретонной лишившийся глаза,Отправив обратно во тьму Легион,Убивший полвека назад полубогаИ спасший от гибели весь континент.Тебе, супостат, в ту же бездну дорога,Подобных тебе изгоняю в момент.Тебе не позволю топтать нашу землю,Чинить на Селестии светлой раздор.И знай, что я сделки с тобой не приемлю,Ведь вся ваша речь - это кривда и вздор.Мое имя Годрик, для монстров Свирепый,И битвы со мною боится любой.Познай мою мощь, ты, монстришка нелепый,На честный тебя вызываю я бой».Когда, наконец-то, закончил тирадуО мире, что был для людей всех священ,Вдруг я, к удивлению, к стыду, может, к страху,Услышал простой лишь вопрос: «А зачем?».

Ключевые слова: Паладин монстр агрессор защита обет храм авторский стих

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