Wolfman

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:52

Vechniy strannik Просмотров: 318 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:52 by

Когда светоч ночной из-за скалКруглым ликом поманит во мгле,Каждый вспомнит тотчасПредков мудрый наказВсем живущим на грешной земле.Пусть страшит он, как дикий оскал,Всё ж слова его – древний набат –Мудрецов и невеждВсех лишая надежд,Меж людьми в тишине зазвучат:Даже тот, кто душой своей чист,Кто в молитве покой позабыл,Станет зверем, что спит,В час, когда аконитПустит цвет от луны серых крыл.Оборвёт все цветы ветра свист,Их погонит к закрытым дверям.И прибьётся одинК дому, где паладинДарит полночь священным словам.И, погрязнув в дурном колдовстве,Он отринет свой давящий кров.Песню волчью споётТам, где ночь напролётПляшет осень меж тёмных стволов.Зверя след на опавшей листве.Прелый запах разгонит печаль.Дух незримый леснойСвоей властной рукойНа охоту пошлёт его вдаль.Свет луны страшный пир озарит.Отгорят очи жёлтым огнём,Как рассвет расцветётВ небесах и замрёт,Вновь уснёт зверь в обличье людском.Лишь увядший цветок-аконитСтанет тихо шуршать на окне,Сберегая покой;Ветра лёгкой рукойНавевать ему песни во сне.

Ключевые слова: Древность проклятие оборотень авторский стих

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