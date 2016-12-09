WolfmanКогда светоч ночной из-за скал
Круглым ликом поманит во мгле,
Каждый вспомнит тотчас
Предков мудрый наказ
Всем живущим на грешной земле.
Пусть страшит он, как дикий оскал,
Всё ж слова его – древний набат –
Мудрецов и невежд
Всех лишая надежд,
Меж людьми в тишине зазвучат:
Даже тот, кто душой своей чист,
Кто в молитве покой позабыл,
Станет зверем, что спит,
В час, когда аконит
Пустит цвет от луны серых крыл.
Оборвёт все цветы ветра свист,
Их погонит к закрытым дверям.
И прибьётся один
К дому, где паладин
Дарит полночь священным словам.
И, погрязнув в дурном колдовстве,
Он отринет свой давящий кров.
Песню волчью споёт
Там, где ночь напролёт
Пляшет осень меж тёмных стволов.
Зверя след на опавшей листве.
Прелый запах разгонит печаль.
Дух незримый лесной
Своей властной рукой
На охоту пошлёт его вдаль.
Свет луны страшный пир озарит.
Отгорят очи жёлтым огнём,
Как рассвет расцветёт
В небесах и замрёт,
Вновь уснёт зверь в обличье людском.
Лишь увядший цветок-аконит
Станет тихо шуршать на окне,
Сберегая покой;
Ветра лёгкой рукой
Навевать ему песни во сне.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:52
Сегодня, 07:52 by Vechniy strannikПросмотров: 318Комментарии: 1
Ключевые слова: Древность проклятие оборотень авторский стих