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Сны

Черт на свиданку привел

Приснилось мне, что приехала я в тот дом, а там все так, как я помнила в детстве: две печи-голландки, две скрипучие советские металлические кровати, старый массивный туалетный стол с пластмассовыми зелеными расческами, истертыми гребнями, тяжелые стулья с полосатыми седушками, а еще длинный цветастый палас и коричневый шкаф во всю стену, в котором хранились наборы старого металлического детского конструктора, шашки, мамино свадебное и выпускное платье, вещи прабабушки, учебные методички аж сорокалетней давности с ровным каллиграфическим почерком, принадлежавшие бабушке-учительнице... два патефона, магнитола с двумя бобинами (не помню точно, как называется), а еще стопки детских сказок, советские журналы "Мурзилка" и и хрустальные вазочки на стеклянных полках.

Все это, может, навевает своего рода тоску, но только не для меня.
Когда я посмотрела на верх и увидела на потолке торчащий крюк с болтающейся веревкой (на этот крюк подвешивали мою кроватку, когда я была еще младенцем. Мама жила со мной в этом доме, пока я была маленькая совсем, а прабабка жила за другой стенкой, тогда еще отгороженной и с другим входом), то мне сразу стало дурно, а в глазах потемнело. Когда я пришла в себя, увидела маму, отчима и бабушку с дедушкой. В общем, родные собрались вместе и ждали чего-то.
- Садись. Он скоро придет, - сказали они мне.
- Кто придет?
- Черт. Деда приведет с нами повидаться.
Я как это услышала, так ко мне вернулся тот самый жуткий страх, который я испытывала во снах с прабабкой (например, "Настырная прабабка").

Я не стала садиться рядом с остальными покорно сидящими, а рванула к окну. За окном была темень, у соседних домов в окнах не было стекла, только черные провалы сияли, как пустые глазницы. Вместо фонарей дорогу освещал лунный свет. Не было асфальта, а как тогда, в фильме "Тени исчезают в полдень" нашу Сарану показывали с дорогой со щебенкой какой-то. Вот так и тут. И по этой дороге шли два силуэта. Одна впереди, сгорбленная, осторожно так шла, а вторая - позади.
Чем ближе были эти силуэты, тем лучше я могла их разглядеть. Позади шел самый настоящий черт. Высокий, с рогами, весь в черной шерсти, копыта... В общем, видеть это - жуть... Особенно, когда такой "пейзаж" за окном и когда идут именно к тебе.

Я уже собралась было усвистать из дома. Такой страх обуял, не хотела я видеть никакого деда и ничего остального, но только обернулась, как черт уже был передо мной, а за ним дед (о деде немножко попозже, так как там возникли трудности).
Черт перекинулся в человеческий облик, но я сразу нутром учуяла, что это он, да и по виду только шкура человеческая, а взгляд... Выдал нечисть с головой, рогами и копытами. Взгляд абсолютно пустой, черный, без эмоций, страшный. Как вселенская бесконечность, которая готова тебя сожрать прямо сейчас.
Я даже пискнуть боялась, сердце вниз упало и трепещется где-то в районе живота. А он сам смотрит на меня, потом садится на стул и спрашивает:
- Ничего такого странного не замечаешь?
Честно, говоря, меня этот вопрос поверг в ступор, потому что я не ожидала, что черт со мной будет разговаривать.
Однако, видя мое замешательство, он продолжил:
- Ты ведь знаешь, что тут происходит. Я просто хочу узнать, что именно. Расскажи.
В этот миг стены дома как бы немного покривились, в нос ударил запах затхлости, я прямо чувствовала его, будто наяву. Тот самый запах, какой преследовал меня во снах с прабабкой, когда я пряталась от нее под кроватью и дышала тухлятиной от сырых паласов на полу.
Я было хотела уже что-то пискнуть, но тут моя бабушка встряла и начала докапываться до черта (она и в жизни такая, всегда везде встрянет и перенесет все внимание на себя. Сейчас может, это и к лучшему было). Стала его поднимать и что-то говорить, на его лице появилось немного эмоций, что-то типа усталости и недовольства. Когда его от меня оторвали, ко мне подошел дед.

Вот теперь и о нем. Почему возникла проблема, потому что я не помню, какой именно дед, по какой именно линии. Или отец бабушки, или отец моего дедушки. Не помню его имени во сне, помню, что на букву В. По бабушкиной линии Василий, а по дедушкиной - Виктор.
Дед, а точнее - прадед, подошел и обнял меня крепко. Вроде даже заплакал. Говорил, что у него все хорошо. Сказал, что, мол, пусть родня за него не переживает. Главное, что он всех увидел, а больше ему ничего не надо.
Что интересно, я от него тепло такое почувствовала. Из груди шло, такое приятное. Не тепло тела, а что-то другое, потому что так спокойно стало и хорошо. Меня словно ребенка убаюкали, я даже про черта на мгновение забыла и про прабабкин дом.

Но потом черт подошел к нам, опять хотел меня допрашивать, но дед сказал ему, что время "свидания" вышло. А как они ушли, я тоже не помню.
Помню только этот дом и жуткий страх. Очень странно, как прадед мой связан с чертом, и почему этот черт допрашивал меня на предмет моих странных снов... Хм.
Жаль, конечно, что прадеда, приходившего с чертом я толком не запомнила. Про сон своим родным рассказала, никакой реакции не последовало. Не поверили, наверное.
Сегодня, 19:03 by LynxПросмотров: 120Комментарии: 0
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Ключевые слова: Черт прадед дом родственники встреча авторская история

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