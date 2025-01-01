Зовущие во сне

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

alice_downtheriver Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:04 by

Здравствуйте, фосторовцы!Сегодня расскажу вам пару моих жутких снов.Это игра уставшего мозга или что-то страшное пытается дотянуться "оттуда" через тонкую нереальность сновидений?1. Прогулка в саду.Несколько лет назад умерла моя тётя. Человек она была весёлый, простой и прямой, что думает - то и скажет. Очень любила проводить время в своем деревенском доме с большим огородом и приятным цветником.Мы не были особо близки, но все наши встречи проходили тепло и радостно.И вот мне приснился такой сон: мы идем с ней по какому-то саду. Всё в высоких цветах, кусты выше наших голов, за переплетением красных и розовых голов пионов и роз ничего не видно. Между стенами из цветов - посыпанная песком дорожка, по которой мы и идем. Тетя спокойна и добродушна, и я чувствую какое-то умиротворение, хотя понимаю, что тети нет в живых и такая прогулка не к добру.И тут тетя мне говорит: будет через 7 дней.Я бессловесно пытаюсь узнать, что будет, следую за ней. Бессловесно - потому что я как бы ощущаю свои вопросы, но не задаю их вслух.А тетя говорит: всё, не иди за мной.Сразу после я проснулась.В моей жизни через 7 дней ничего необычного или страшного не произошло.И вот мне интересно: она предупредила, а я из-за этого была аккуратнее в своих действиях, и поэтому плохое обошло стороной? Или это просто игры уставшего мозга, и я пририсовываю этому мистику?2. Зовущее во сне.Это сновидение привиделось совсем недавно.Приснилась моя покойная бабушка. Бабулю я очень любила, мы были очень близки, она много занималась мной в детстве, я была любимой младшей внученькой, а она моей любимой бабой Глашей. К сожалению, бабушка умерла в больнице.И вот такой сон: комната похожа на приемный покой в больнице - светлые стены, белый кафельный пол, ряды металлических стульев. Яркий свет плоских потолочных ламп освещает это место, а по углам всё черным-черно. Тьма и за дверью из этого помещения, а напротив двери - коридор, тоже выход из этой комнаты.А на одном из стульев сидит моя бабушка. И я ей рада, но одновременно мне как-то не по себе.Мы, вроде, о чем-то разговариваем, и тут бабушка говорит : обними меня и пойдем со мной.Но я знаю, что она умерла, а с мертвыми нельзя никуда ходить!И я отвечаю: нет, баба, мне еще рано.Тут моя маленькая сухая бабушка привстает над стулом и начинает быстро увеличиваться в размерах, нависает надо мной и смотрит на меня злобно и угрожающе - что-то вообще не похожее на мою бабулю!А я как-то спокойно говорю: нет, я пошла.Поворачиваюсь и иду по коридору. И просыпаюсь.И я уверена, что это была не моя любящая и любимая бабуля, что-то притворялось ею. Но что? Зачем? И почему решило не гнаться за мной?Есть ли у вас ответы на эти вопросы?Спасибо прочитавшим!

Ключевые слова: Сны родственники бабушка авторская история

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