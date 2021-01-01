Сон про папу

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:22

KaprizZz Просмотров: 90 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:22 by

Никогда не отличалась какими-то дарами предвиденья, ясновиденья, даже интуиция слабо развита, но эти два сна и последующие события после, наверное, навсегда останутся в памяти… Не помню точно: до первого сна или после, но с интервалом около недели снится следующее:Родительский дом и дома какая-то туса. Куча родственников и все как обычно… Женщины на кухне толкутся, готовят, сплетничают; в зале, перед телевизором, сидит вся мужская половина, переключают каналы на телевизоре, что-то обсуждают и ждут, когда стол накроют и пригласят к пиршеству. От кухни к залу ведет не очень длинный коридор. И вот я зачем-то захожу в зал, что-то спрашиваю, перекидываюсь несколькими фразами и направляюсь к выходу из зала в сторону кухни и вижу, что в коридоре прям на пороге с кухней стоит… вот даже не знаю кто это, я его называю «человек в синих штанах», появляется он уже не в первый раз, но во сне впервые. Его можно описать как просто силуэт мужчины ростом примерно 170 см, ни лица, ни волос на голове – ничего. Просто силуэт, прозрачный, с желто-золотистым свечением и в синих штанах (не знаю, что это… брюки, джинсы… они просто синие), никаких ни рубашек, ни пиджаков/кофт/свитеров/маек. Просто силуэт в синих штанах. И вот стоит этот человек в синих штанах, а рядом с ним мой папа, но папа не в своем обычном облике, а весь какой-то согнувшийся, изможденный, уставший, болезненный и как голограмма. Так же немного просвечивает. И я почему-то понимаю, что это Смерть пришла за моим папой. Я сажусь на пол и начинаю сильно плакать и просить не забирать его, что еще совсем рано, что ему жить да жить. В итоге со словами «Ладно, пусть еще немного поживет!» этот Человек в синих штанах и голограмма моего папы исчезают, я возвращаюсь в зал и вижу, что папа как сидел на диване, так и сидит, что-то очень бурно обсуждая.Проснулась даже не знаю от чего, вся в слезах. Позвонила маме, рассказала. Мама отреагировала негативно, сказав, что это я на ночь по телевизору смотрю всякую ерунду, и потом сны плохие снятся.Прошло два месяца. Папа стал сильно жаловаться на боль в ногах. Далеко идти не мог, что-то тяжелое (например, ведро с водой) поднять не мог. Тут еще я с этим гипсом. Все заботы по дому легли на маму. Сидя дома на диване и видя как папа сильно мучается с болью в ногах, уговорила маму сходить с папой в больницу и проверить, почему ноги-то болят. Папа один идти отказывался, а с мамой пошел. Месяц их гоняли от одного врача к другому, куча анализов и в итоге неутешительный диагноз: онкология 4 стадии и метастазы по костному скелету. К моменту получения диагноза папа уже жаловался на боль не только в ногах, но и руки крутило. Врачи сказали, что при таком виде метастаз бывают очень сильные боли, и папе в срочном порядке добились и выписали очень сильные обезболивающие: новый препарат, который как лейкопластырь клеился на плечо, наркотические средства через кожу попадают в организм, и человек не чувствует боли. Так как к тому моменту у папы уже были шишки от уколов, этому чудо-лейкопластырю мы очень порадовались. Наклеили ему на плечо и стали ждать эффекта. Подействовал он очень быстро, минут через 10 папа сказал, что у него ничего не болит, и что он готов хоть в пляс пуститься; через 30 минут он сказал, что спать хочет и прилег вздремнуть; через час мы вызвали скорую помощь, потому что папа дышал через раз… Скорая помощь приехала, забрала папу. Семь часов его откачивали, капельницы какие-то ставили, уколы и не знаю, что еще делали. Еще несколько часов он пролежал под наблюдением и потом отправили его домой, сказали, что у него передоз, что надо было клеить другой пластырь, в котором меньшее количество наркотических веществ. Через 4 месяца папа выглядел в точности как на голограмме во сне. Уставший от болезни и боли, изможденный и согнувшийся. Мама постоянно вспоминала мой сон и надеялась, что папа протянет еще какое-то время и что тот передоз и был как раз тем самым «пусть поживет». Через пять месяцев папы не стало. Но зато он стал время от времени приходить ко мне во снах с какими-то требованиями, и, что самое интересное, когда я выполняла его требования, он потом снился и благодарил…Вполне возможно, что те сны, которые снятся сейчас, это всего лишь игры разума, может я просто очень хочу увидеть папу, потому что сильно по нему скучаю, и поэтому мне снятся такие сны, но тот первый сон, где я видела папу уже больным, я даже и объяснить никак не могу…

Ключевые слова: Болезнь сон папа онкология передозировка авторская история

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