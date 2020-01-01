Место жительства

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мурчащая Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:26 by

Моя бабушка, мамина мама, прожила с нами под одной крышей всю жизнь. Ей было больше восьмидесяти лет, когда она ушла от нас. В последний год она сильно сдала, и мы, как нам казалось, были морально к этому готовы. Сейчас не каждый пожилой человек доживает до таких лет. Последние свои годы мама жила от нас отдельно, а бабушка жила со мной и моей семьей. В тот день, мы вызывали "скорую" два раза. Врач с первой "скорой" сказал, чтобы мы были готовы к худшему. А на второй вызов приехал врач, который предложил обезболить бабулю, потому что она жаловалась на боли в животе, и так же добавил, что ей осталось совсем немного.Мама с работы сразу поехала к нам, мы долго сидели возле бабушки, сделали все, как сказал врач, и вскоре она затихла, перестала стонать, только дыхание с присвистом давало знать, что она дышит, она еще с нами. Мама уговорила меня пойти поспать хоть немного, время было: начало четвертого утра, а сама осталась с ней. Чуть позднее она тоже прилегла в соседней комнате. Скорее всего мы не спали, этот сон был похож на дрёму, потому что едва не стало слышно бабушкиного дыхания, как я открыла глаза. Мама вышла из соседней комнаты и молча кивнула - все кончено.Потом были хлопоты, кто проходил это, тот поймет. Муж мой был в отъезде, приехал только на следующий день, и почти всё делали мы с папой, мама, как не крепилась, была совсем никакая. А у меня даже времени не было на поплакать, дела сами не сделаются. В тот день, после похорон, мы с родителями договорились на следующий день встретится на кладбище и разъехались по домам. Только засыпая, я поняла, что когда провожала бабулю в последний путь, мне даже в голову не пришло спросить "адрес". Проблемы не было, можно было встретится с родителями у ворот кладбища, просто засыпая я все думала: "Как же так, забыла спросить ряд и место".Простите, за долгую вводную часть, но не могла скомкано написать о потере близкого человека. Уснула я, и снится мне сон. Стою я в пустом коридоре, стены выкрашены бледно-бежевой краской, и дверей по обе стороны множество. И я иду по коридору так уверенно, словно знаю точно, которая из этих дверей мне нужна. Дохожу до одной из них и уже берусь за ручку, чтобы открыть, и вижу номер перед глазами - 14/17. Еще подумала: "Надо же какой номер странный, с дробью". И вошла. Комнатка небольшая, но светлая, помню, что и мебель была, но мне не до мебели было, передо мной бабушка стоит, улыбается и говорит: "Вот теперь я пока что здесь жить буду. Хорошо тут". Был между нами какой-то разговор, но его я помню смутно, помню только, что она стояла в комнате, а я на пороге и дальше не заходила.Так мы с ней поговорили, и я ушла. А утром просыпаюсь и сразу маме звонить. Дежурные вопросы - как ты спала? Все в порядке? А я ей с ходу говорю, мол, подожди, скажи какой ряд и место у бабушки, 14/17? Она говорит, что сразу так не скажет, потому что на кладбище ездил отец договариваться, и он знает точно. Конечно, он подтвердил, что "адрес" верный. Вот так бабушка сама подсказала "адрес" своего местожительства.

Ключевые слова: Сон номер бабушка авторская история

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