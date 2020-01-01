Необычное падение

Exeler Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:40 by

Нас, детей, везут на школьном автобусе в странное место. Что это за место, учительница не говорит. Автобус заезжает в лес. Подъезжает к обрыву. Снизу. Учительница говорит, чтобы мы шли к испытаниям, но не хочет этого говорить, но всё же говорит, будто её кто-то заставляет.Наш класс подымается по ступеньками полностью из земли. Ступеньки размером примерно 1,80 метров. Затем испытание паркуром. Перед нами ржавые короткие (длиной примерно 2,90 метров) трубы, диаметром с 4 машины. Половина моего класса попытались прыгнуть на эти трубы. Но они упали.Подошла моя очередь. Я разогнался, побежал и прыгнул. Я зацепился за трубу сверху и успокоился. Но затем я медленно пополз вниз. Моё спокойствие мигом испарилось. Я попытался пальцами крепко-накрепко прицепиться к проклятой трубе. Но мои пальцы всё равно медленно скользили вниз.Я закрыл глаза, ослабил силу пальцев и начал падать. Я почувствовал свободное падение. Высота того обрыва была примерно 50 метров. Я упал. Удара не почувствовал. В глазах всё же потемнело и меня оглушило. Из меня вылез какой-то человек чёрного цвета с оранжевым контуром. У него появились голубиные крылья.Я проснулся.По сути, этот сон похож на классический. Падаешь с кроваво-красного обрыва. И просыпаешься. Напишите в комментарии, у кого были такие сны.

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