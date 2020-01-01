Сны про смерть людей

Алика Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:56 by

1)В возрасте 5-ти лет я жила с бабушкой и дедушкой в небольшой деревне. Мои родители уехали на заработки и на поиски жилья в большой город . В деревне я дружила с одной девочкой, звали её Настя. Настя жила с мамой Галей и очень старенькой, лежачей и слепой бабушкой Раей на соседней улице, недалеко от нашего дома. Каждое утро, проснувшись, я завтракала, умывалась, одевалась и скорей спешила к моей подруге Насте. Целыми днями мы пропадали вместе на улице, играли в разные игры и т. п.Как-то ночью снится мне сон: лежу я у подруги Насти в доме на кровати. Рядом на диване, вижу, лежит бабушка Рая, неходячая и незрячая. Заходит в дом шесть больших силуэтов в чёрных балахонах, словно их этими балахонами накрыли вместе с головой, т. е. как бы простынь черную натянул на себя. Высокие такие по росту и большие. Переступили порог, прошли в комнату, где лежала бабушка, и остановились рядом с ней. Она поднялась и молча пошла с ними к выходу. Я была удивлена, как неходячий человек вдруг встал. Я тоже встала и пошла за ними. Когда дошли до порога, ко мне словно развернулся один из силуэтов, и как бы не пустил меня выйти с ними. Мне стало очень страшно и я убежала обратно к кровати. Потом проснулась, умылась, позавтракала, оделась и пошла к подруге как обычно. Придя к ней в дом, я увидела на двух стульях гроб.- Бабушка Рая этой ночью умерла, - сказала Настя.Вот зачем мне в 5 лет приснилось такое?? Зачем мне это показали???2)К 25 годам я жила уже в городе. Родители меня забрали к 6-ти годам к себе. Только в 25 я уже жила отдельно в многоэтажном доме. Снится мне как-то старая женщина, похожая на цыганку. Стоит она на перилах балкона и падает в низ головой на крыльцо подъезда, затем встаёт и идёт на меня с грозным видом. Просыпаюсь, будильник звенит. Собираюсь на работу, выхожу из подъезда, а там лужа запекшейся крови на крыльце. У дворника спрашиваю, который двор подметал:- Что, подрался кто то?- Нет, - говорит, - это ночью девушка молодая покончила с собой, вылетела вниз головой с балкона.Причём я не знала эту девушку лично.И подобных снов таких достаточно было. Главное, все про смерть людей, даже кого не знаю. Один вопрос: зачем???То приснится, что прабабушка за бабушкой приходит, а потом та умирает, то ещё кто нибудь.У меня ещё такое было: вот смотрю на человека, вижу, что взгляд особенный у него становится, ясный такой, четкий, словно осмысленный что-ли... Не знаю как объяснить...И мысль промелькивает в голове, что он скоро умрёт. И правда потом умирает. Несколько раз было так. Может, кто-то сталкивался с подобным??Ещё раз прошу прощения за нудность)

Ключевые слова: Вещие сны бабушка силуэты смерть авторская история

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