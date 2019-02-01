Сад, похожий на лес

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 114 Комментарии: 0 +5 Вчера, 06:42 by

Первый сон, грустный.У меня мог бы быть старший брат. Он умер при рождении. Накануне матери приснился сон. Лес, похожий на сад, или сад, похожий на лес, тенистый, но не мрачный, с цветами в траве. Под деревьями встретила маму ее бабушка, моя прабабушка - Ирина, умершая, когда маме было лет двенадцать от силы. Была она такая, как в маминых детских воспоминаниях, в старом своем светлом платочке (я его тоже помню, по черно-белым истрепанным фотографиям). На руках у бабушки был младенец, мальчик. Мама осторожно тронула его ножку, ножка оказалась холодная. Мама взглянула бабушке в лицо, и та сказала:- Тут хорошо, ты не бойся.- Ты же его не бросишь? - спросила мама.- Не брошу!..И сон оборвался. Мама всю жизнь помнила своего первенца. Даже, по старой деревенской примете, не ела яблок до самого Яблочного Спаса (есть такая примета - мол, у кого умерли дети-младенцы, не едят яблок до Спаса, а то детками на том свете не достанется). Она не была деревенской и не верила в приметы, но эту соблюдала свято.Второй сон, веселый. И как раз о яблоках. Им я тоже хочу поделиться, очень он мне в свое время понравился.В этом сне тоже был сад, светлый, зеленый - тот самый или другой, не знаю. Мама шагала по солнечной дорожке, а рядом с ней шел кто-то - вроде бы высокий человек в светлом, но разглядеть его как следует не получалось. И мама взахлеб жаловалась ему на каких-то своих обидчиков (я не помню уж, на каких). Горько, возмущенно и яростно, призывая к справедливости. К вселенской.- А ты брось в них яблоком, - внезапно посоветовал тот, кто шел с ней рядом.- Яблоком? - мама даже растерялась во сне от такого предложения.- Да. Вон их тут у меня сколько.Она огляделась - а ведь в саду и правда было много, очень много яблонь, ветви клонились крутыми дугами под тяжестью налитых соком плодов, краснобокие паданцы озорно выглядывали из травы.- На! - сказал невидимый собеседник и протянул ей одно.- Так я уже... не сержусь, - ответила мама. Злость и обида действительно прошли, как не было их. Тот, кто шел рядом, тихо засмеялся - это был хороший смех, добрый - и мама проснулась.

Ключевые слова: Сон сад яблоки сын прабабушка авторская история

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