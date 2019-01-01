«Одна очень странная ночь»В детстве у меня была одна очень странная ночь — что-то в стиле ложных воспоминаний из детства, но всё-таки не совсем тот случай.
Когда мне было 5-6 лет (ориентируюсь по тому, что в школу я тогда ещё не ходил, но вскоре после этого случая пошёл), к нам из деревни приехал двоюродный брат отца: ему понадобилось какие-то дела в городе уладить, и он остановился у нас. Тогда наша семья жила в двухкомнатной квартире в спальном районе — отец, мать, я, старшая сестра и младший брат. Появление ещё одного лица пространственного комфорта не добавляло. В итоге произвели перекомпоновку спальных мест, и сестра из детской комнаты ушла спать в комнату родителей, вместо неё на раскладушке рядом с моей кроватью устроили гостя (его звали Вано). Отмечу, что моя кровать стояла рядом с окном параллельно, и если шторы не были задернуты, то я непосредственно с постели мог смотреть на небо наружу, а в летнее время шторы часто на ночь не задергивали.
Итак, вечером мы улеглись спать одновременно с этим Вано. Он быстро заснул, а мне было непривычно, что рядом со мной храпит практически незнакомый мужик, и я долго не мог уснуть. Ворочался, наверное, часа два, потом всё же уснул. А дальше начался какой-то лютый калейдоскоп, и воспоминания у меня идут урывками, как отдельные сцены из кино. Буду перечислять их, как помню.
Сцена первая.
Я просыпаюсь ночью, на улице ещё довольно светло (лето же). Вижу облака, причём два облака посреди них необычного ярко-рыжего цвета, как будто их снизу прожекторами подсвечивают. Вано храпит.
Сцена вторая.
Снова просыпаюсь, всё то же самое, только одно из тех рыжих облаков ушло в сторону, значительно увеличив расстояние до другого облака.
Сцена третья.
Просыпаюсь оттого, что слышу какой-то низкий гул, а ещё пол как будто вибрирует (могу сравнить с характерной вибрацией, как если бы в соседней квартире работает на всю мощь концертная установка). «Отставшее» облако подтянулось ко второму, при этом оба как-то расплылись, потеряли форму. Но цвет у них такой же ярко-рыжий, как ржавчина. Я почему-то радуюсь тому, что «отставшее» облако догоняет соседа и, видимо, скоро перегонит.
Сцена четвёртая.
Прихожу в себя на кухне. Стою у окна и смотрю на очень большую полную луну. Гул и вибрация продолжаются, в доме же тихо. Пью воду и возвращаюсь к себе в комнату. Вано там уже нет, нет даже его раскладушки. Ложусь на кровать, вижу, что оба облака начали сливаться друг с другом.
Сцена пятая.
ПРИХОЖУ В СЕБЯ НА УЛИЦЕ. В одних трусах, в которых я ложился спать, без обуви. При этом никакой паники не испытываю, ничего вообще. Стою один во дворе нашего дома, смотрю на небо. Там какая-то летающая штуковина, которая слепит меня очень ярким синеватым светом прямо в глаза (из-за ослепленности не могу разглядеть её форму). Свет как будто пульсирует, и в какой-то момент я вдруг понимаю всю неправильность ситуации и впадаю просто в дикий ужас. На космической скорости впрыгиваю в подъезд и бегу на свой пятый этаж, из-за ослепленности постоянно тыкаясь в стены. Давлю на кнопку звонка. Дальше ничего не помню.
Сцена шестая.
Просыпаюсь на кровати весь вспотевший. Вано храпит рядом. Рыжих облаков в окне не видно. Успокаиваюсь, засыпаю.
Но самый жуткий страх в своей жизни я испытал утром, когда вставал с кровати и увидел, что на пятках засохла грязь, как будто я действительно ночью ходил по двору. Рассказал матери про сон, показывал ноги. Она отнеслась серьёзно, но паниковать не стала. Потом, когда я уже подрос, мы всей семьей раздумывали, что тогда произошло, но так ничего и не поняли. Дверь была заперта, ключ лежал на том же месте на холодильнике, куда его всегда клали. Теоретически, конечно, возможно, что у меня случился приступ лунатизма, и я выходил ночью во двор, а потом тихо вернулся и положил ключ на место — но грязных следов на полу не было, а они должны были остаться, учитывая степень загрязненности моих пяток. Вано утверждал, что ночью не просыпался, никуда не уходил и уж конечно раскладушку с собой не тащил, но сказал, что спал очень плохо, всю ночь кошмары снились. Отец, мать и сестра ночью ничего необычного не заметили, летающую штуку за окном не видели, гул не слышали. А у меня, кстати, после этого где-то в течение пары лет иногда бывали припадки наподобие эпилептических, когда конечности дергались и мозг отключался, хотя до того ничем таким не страдал. Даже врачу показывали. Но это прошло само собой (а может, врач таки помог), и сейчас припадки у меня не наблюдаются.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:55
Вчера, 19:55 by Сделано_в_СССРПросмотров: 32Комментарии: 0
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