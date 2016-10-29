Сон, который запомнился на всю жизнь

DEREK9 Просмотров: 59 Комментарии: 3 +5 Вчера, 21:34 by

Всем доброго времени суток. Пишу здесь второй раз, хотя очень давно зарегистрирован на сайте. Недавно после переезда рассматривал старый фотоальбом. Вспомнился один очень яркий сон, как говориться "как наяву". Далее по порядку.В 2007 году от внезапного инсульта умерла моя старшая двоюродная сестра в возрасте 32 лет. Мне же на тот момент только исполнилось 18. Мы были очень близки. Могли часами проговорить по телефону, любили разные вылазки на природу, хоть в погоду, хоть в непогоду, это было наше любимое занятие - навстречу приключениям, можно "поржать" от души, можно поговорить на жизненные темы, да все что угодно. Она была мне и старшей сестрой, которая всегда даст дельный совет, и другом, который поддержит и поймет всегда... И вот в 2 часа ночи 9 сентября 2007 года раздается звонок, мол Таня умерла...Конечно шок у всей родни, неприятие, ужасная боль от потери. Прошел сороковой день после похорон. Тогда мне приснился сон: как будто я в каком-то лесу, вокруг очень красиво, все озаряет алый закат, деревья расположены редко друг от друга.. Вдруг меня одолевает непонятный животный страх и паника и я начинаю бежать от кого-то со всех ног. Страх нарастает, что меня сейчас догонят и все, мне конец (кто меня догонит, так и непонятно). Бегу сломя голову и вижу - рядом Таня бежит. Я удивился и кричу ей: "Беги быстрее, давай, бежим!". Вижу впереди не то скала, не то гора, но мне показалась, что нужно взбираться по ней, тогда спасемся. И вот мы с Таней взбираемся на гору до самой верхушки и наконец отступает страх и на душе такое спокойствие и умиротворение. С горы виден лес, озеро, город вдалеке, одним словом - красота неописуемая. Таня все молчит. Я говорю, что нас никто не догонит, нам необходимо спускаться вниз. Начинаю спускаться, а Таня стоит и смотрит вдаль и молчит. Я очень стал настаивать, что бы она пошла со мной, но она повернулась ко мне и сказала :"Я здесь останусь, а ты иди, тебе рано сюда, ты гораздо позже ко мне поднимешься." Я начинаю спускаться, и тут я просыпаюсь..

Ключевые слова: Память сны покойник сестра авторская история

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