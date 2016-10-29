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Сны

Сон, который запомнился на всю жизнь

Всем доброго времени суток. Пишу здесь второй раз, хотя очень давно зарегистрирован на сайте. Недавно после переезда рассматривал старый фотоальбом. Вспомнился один очень яркий сон, как говориться "как наяву". Далее по порядку.
В 2007 году от внезапного инсульта умерла моя старшая двоюродная сестра в возрасте 32 лет. Мне же на тот момент только исполнилось 18. Мы были очень близки. Могли часами проговорить по телефону, любили разные вылазки на природу, хоть в погоду, хоть в непогоду, это было наше любимое занятие - навстречу приключениям, можно "поржать" от души, можно поговорить на жизненные темы, да все что угодно. Она была мне и старшей сестрой, которая всегда даст дельный совет, и другом, который поддержит и поймет всегда... И вот в 2 часа ночи 9 сентября 2007 года раздается звонок, мол Таня умерла...

Конечно шок у всей родни, неприятие, ужасная боль от потери. Прошел сороковой день после похорон. Тогда мне приснился сон: как будто я в каком-то лесу, вокруг очень красиво, все озаряет алый закат, деревья расположены редко друг от друга.. Вдруг меня одолевает непонятный животный страх и паника и я начинаю бежать от кого-то со всех ног. Страх нарастает, что меня сейчас догонят и все, мне конец (кто меня догонит, так и непонятно). Бегу сломя голову и вижу - рядом Таня бежит. Я удивился и кричу ей: "Беги быстрее, давай, бежим!". Вижу впереди не то скала, не то гора, но мне показалась, что нужно взбираться по ней, тогда спасемся. И вот мы с Таней взбираемся на гору до самой верхушки и наконец отступает страх и на душе такое спокойствие и умиротворение. С горы виден лес, озеро, город вдалеке, одним словом - красота неописуемая. Таня все молчит. Я говорю, что нас никто не догонит, нам необходимо спускаться вниз. Начинаю спускаться, а Таня стоит и смотрит вдаль и молчит. Я очень стал настаивать, что бы она пошла со мной, но она повернулась ко мне и сказала :"Я здесь останусь, а ты иди, тебе рано сюда, ты гораздо позже ко мне поднимешься." Я начинаю спускаться, и тут я просыпаюсь..
Вчера, 21:34 by DEREK9Просмотров: 59Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Память сны покойник сестра авторская история

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Вчера, 22:59
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (266|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 869
Я думаю, Ваша сестра была светлым человеком, и душа ее в прекрасном мире сейчас живёт, и она Вам его показала.
Если есть такая связь, родная душа будет оберегать Вас от зла здесь.
Насчет страха в лесу сложно сказать- это может быть преломление иррационального страха смерти, или горечи потери, или это связано не с Вашим внутренним миром- а с тем, что нам, живым, знать не время. Не оглядывались- и хорошо.
Сама хочу изучить работы Юнга- чтобы толковать сны, ведь только сам себе человек может дать истинную подоплеку своего сновиденного мира- это врата в коллективное бессознательное, и дальше в духовные миры, куда Вы один раз заглянули.
Работы Юнга + медитативные обращения к своей душе, к своему внутреннему раю, дадут нужные ответы. Только вопросы должны быть значимыми.

Спасибо, что поделились этим удивительным сном!+++++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:31
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2061|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 160
Цитата: Asheera
Я думаю, Ваша сестра была светлым человеком, и душа ее в прекрасном мире сейчас живёт, и она Вам его показала.

Умеешь ты красиво и грамотно сны разгадывать) Она видимо и успокоить его хотела, ведь очень близки были. После такого сна точно немного легче и светлее должно стать на душе. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:49
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2550|-1)
Публикаций: 1 522
Комментариев: 9 512
Не забыла сестра брата, в хорошем смысле приснилась и простилась. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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