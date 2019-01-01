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Сны

Добрая девочка

Она мне снилась много раз. Добрая девочка с печальными глазами. Я сначала внимания не обращал, подумаешь сны. Да и других забот хватало.

девочка

Я как раз тогда расстался с девушкой. Моя бывшая - особа весьма эксцентричная, да чего уж там, просто взбалмошная. Расстались мы с грандиозным скандалом. Мне пришлось номер телефона сменить, все аккаунты в соц сетях заблокировать и переехать в другую квартиру. Я подумывал уже перебраться в другой город, но бывшая вроде успокоилась.

Вот тогда, наслаждаясь тишиной и свободой, я стал замечать, что мне каждую ночь снится один и тот же сон. Не кошмар, нет. Просто странный сон. Грустная девочка лет десяти на вид держит что-то в руках, похожее на мужские перчатки, кожаные. Она бродит в туманной темноте, оглядывается, высматривает кого-то. Она не говорила, но я был уверен, что ищет она меня. Знаете, так бывает во сне.

После очередного такого сна, я решил выяснить, к чему снятся маленькие грустные девочки с мужскими перчатками. В интернете ничего вразумительного не нашёл, на семи разных сайтах – семь разных толкований. Спросил у однокурсницы Маринки. Она ещё в институте всякой мистикой увлекалась. Маринка тоже не смогла ничего толком объяснить, пообещала выяснить у более сведущих людей и перезвонить.

Её звонка я ждал весь день, поминутно проверяя, не пропустил ли случайно вызов. Но Маринка не звонила.

На следующую ночь сон повторился. Девочка, туман, грусть. На этот раз я получше разглядел перчатки, что она держала в руках. Кожаные с заклёпками на запястьях. У меня были подобные, но вот не помню, куда они делись.

перчатки

С утра позвонил Маринке сам.

-Знаешь, тут такое дело…Мне кажется на тебя кто-то порчу наводит. Есть один ритуал. – Маринка говорила так серьёзно, что я хихикать не посмел.- Чтобы свести человека в могилу нужно его вещь на кладбище закопать, понимаешь, в могилу. Ну, чего ты молчишь?

-Соображаю. Получается мои перчатки кто-то, я точно знаю кто, закопал в могилу на кладбище.

-И кто если не секрет?

-Бывшая. - Я был в этом абсолютно уверен, - Погоди-ка, Марин, а причём тут девочка?

-Может хозяйка той могилы или просто образ. Так или иначе, чем-то ей твои перчатки мешают, она их тебе вернуть пытается, снять порчу. Мне сказали, тебе надо эту девочку найти и обязательно забрать свою вещь. Иначе… сам понимаешь…

-Ага, добрая мёртвая девочка. И где мне её искать?

-На кладбище, конечно, оно у нас одно поблизости. Вряд ли твоя бывшая потрудилась в соседний город съездить ради этого дела.

На кладбище мы пошли вместе с Маринкой. Один я, наверное, струсил бы. А так, шёл между могил уверенно и виду не подавал, чтоб не позориться перед девчонкой.

Нужную могилу нашли быстро, совсем рядом с воротами. На ржавом кресте фотографии не было и таблички с датами жизни -тоже, но я точно знал, что это она, чувствовал. Да и перчатки мои торчали из земли.

В общем, девочка с того дня мне больше не снилась. Я всегда, как бываю на кладбище, навещаю её могилу, оставляю цветы. Кто знает, от какой напасти она меня уберегла? Очень этой девочке благодарен ещё и за то, что свела нас с Маринкой.

Мы, кстати, скоро поженимся.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сны девочка мужские перчатки однокурсница порча ритуал кладбище хозяйка могилы

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