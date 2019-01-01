Добрая девочка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:59 by

Она мне снилась много раз. Добрая девочка с печальными глазами. Я сначала внимания не обращал, подумаешь сны. Да и других забот хватало.Я как раз тогда расстался с девушкой. Моя бывшая - особа весьма эксцентричная, да чего уж там, просто взбалмошная. Расстались мы с грандиозным скандалом. Мне пришлось номер телефона сменить, все аккаунты в соц сетях заблокировать и переехать в другую квартиру. Я подумывал уже перебраться в другой город, но бывшая вроде успокоилась.Вот тогда, наслаждаясь тишиной и свободой, я стал замечать, что мне каждую ночь снится один и тот же сон. Не кошмар, нет. Просто странный сон. Грустная девочка лет десяти на вид держит что-то в руках, похожее на мужские перчатки, кожаные. Она бродит в туманной темноте, оглядывается, высматривает кого-то. Она не говорила, но я был уверен, что ищет она меня. Знаете, так бывает во сне.После очередного такого сна, я решил выяснить, к чему снятся маленькие грустные девочки с мужскими перчатками. В интернете ничего вразумительного не нашёл, на семи разных сайтах – семь разных толкований. Спросил у однокурсницы Маринки. Она ещё в институте всякой мистикой увлекалась. Маринка тоже не смогла ничего толком объяснить, пообещала выяснить у более сведущих людей и перезвонить.Её звонка я ждал весь день, поминутно проверяя, не пропустил ли случайно вызов. Но Маринка не звонила.На следующую ночь сон повторился. Девочка, туман, грусть. На этот раз я получше разглядел перчатки, что она держала в руках. Кожаные с заклёпками на запястьях. У меня были подобные, но вот не помню, куда они делись.С утра позвонил Маринке сам.-Знаешь, тут такое дело…Мне кажется на тебя кто-то порчу наводит. Есть один ритуал. – Маринка говорила так серьёзно, что я хихикать не посмел.- Чтобы свести человека в могилу нужно его вещь на кладбище закопать, понимаешь, в могилу. Ну, чего ты молчишь?-Соображаю. Получается мои перчатки кто-то, я точно знаю кто, закопал в могилу на кладбище.-И кто если не секрет?-Бывшая. - Я был в этом абсолютно уверен, - Погоди-ка, Марин, а причём тут девочка?-Может хозяйка той могилы или просто образ. Так или иначе, чем-то ей твои перчатки мешают, она их тебе вернуть пытается, снять порчу. Мне сказали, тебе надо эту девочку найти и обязательно забрать свою вещь. Иначе… сам понимаешь…-Ага, добрая мёртвая девочка. И где мне её искать?-На кладбище, конечно, оно у нас одно поблизости. Вряд ли твоя бывшая потрудилась в соседний город съездить ради этого дела.На кладбище мы пошли вместе с Маринкой. Один я, наверное, струсил бы. А так, шёл между могил уверенно и виду не подавал, чтоб не позориться перед девчонкой.Нужную могилу нашли быстро, совсем рядом с воротами. На ржавом кресте фотографии не было и таблички с датами жизни -тоже, но я точно знал, что это она, чувствовал. Да и перчатки мои торчали из земли.В общем, девочка с того дня мне больше не снилась. Я всегда, как бываю на кладбище, навещаю её могилу, оставляю цветы. Кто знает, от какой напасти она меня уберегла? Очень этой девочке благодарен ещё и за то, что свела нас с Маринкой.Мы, кстати, скоро поженимся.Автор - неизвестен.

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