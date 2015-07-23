Сон про умершего брата

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:40

Причина: Авторская стилистика сохранена

Yamana Просмотров: 84 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 06:40 by

Сны - тонкая материя. Что они есть? Причудливая обработка дневных впечатлений, очистка систем восприятия для того, чтобы была возможна обработка новых впечатлений, или, вес-таки, что-то большее? Я хочу рассказать свой сон об умершем брате. В общем, ничего особенного, никаких страшилок, предупреждений и последствий. Но брат умер в 1994 году, а сон я помню до сих пор.За последующие 24 года я потеряла дедушку, бабушку, тетю, дядю, несколько друзей и, наконец, мою маму. Почти все они мне снились, особенно мама, но эти сны, по моим ощущениям, сложно отнести к каким-то весточкам из другого мира, слишком они стандартные, какая-то белиберда с проблесками реальных характеров и событий. Хотя мне очень хотелось после маминой смерти получить от нее какую-то весточку, потому что, так уж получилось, мы не виделись с ней полгода до ее смерти, и она умерла почти накануне моего запланированного приезда... Но, увы, как я и сказала, были обычные сны, без ощущения - вот, оно - она рядом, она прощает меня за все наши недоразумения или целует на прощанье...Но вот сон про брата, не могу точно объяснить почему, я отношу к другой категории. Во-первых, он был очень яркий, реальный и очень сильно врезался в память. Во-вторых, не знаю даже, он был не как сон, а как действительно погружение в другую реальность, что ли...Итак, к сути. Моему брату было 22 года, когда его убили. И вот мне снится, что я в комнате небольшой, без окон, стою в окружении множества людей. Они мне смутно знакомы, но кто они - я не запомнила. Только я отчетливо понимаю, что они меня знают, и я их тоже откуда-то. Вдруг открывается дверь, которую я до этого не замечaла, я поворачиваю голову и вижу, как из черного дверного проема заходит в комнату мой брат. Только не 22-хлетний, а лет 15-16, подросток. У меня аж дыхание перехватило... Как так? Но вот он, живой, и я не то что бы удивилась, а как-то поразилась, что ли.Ну и вот, заходит он, а в руке у него - чемодан. Он смотрит на меня с улыбкой , ставит чемодан на пол и садится на него. И молчит. А я рванулась к нему, но тут меня все стали хватать за руки и задавать какие-то бестолковые, неважные вопросы, я так досадовала, помню, что мне, вроде как из вежливости, приходится отвечать, но отвечала, хотя я понимала, что все эти разговоры малозначительны. И постоянно оглядываюсь на брата и кричу ему: подожди, подожди, сейчас я к тебе подойду! Он улыбается, кивает и смотрит в пол. И так продолжается несколько минут - меня тянут, расспрашивают, а я все слежу краем глаза за братом и уже начинаю беситься, что никак подойти к нему не получается. И вот, когда я в очередной раз оглянулась на него, вижу, что он встает, подходит к двери и уходит в черноту. Я за ним рванула! Но дверь захлопнулась и я проснулась.Проснулась с полным ощущением, что я действительно видела моего брата, а не какое-то порождение бессознательного, и что я , кажется, только что избежала смерти.Вот такой сон. Повторюсь, вроде ничего особенного, но даже сейчас, после всех потерь, будучи взрослой теткой, я почему-то не сомневаюсь, что имено этот сон был чем-то бОльшим, чем прoсто физиологический процесс.

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