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Сны

Когда снится покойник…

Покойник очень часто снится близким во сне, зовя за собой или о чем-то предупреждая. Неоднократно многие из нас могли слышать от своих родственников и знакомых о случаях, когда близкие им люди, уже ушедшие в мир иной, приходят к ним во сне. Я удостоверилась сама — покойник очень часто снится во сне — хочет о чём-то предупредить или скоро в вашем окружении будут похороны.
Когда мой старший сын женился, он переехал к теще с тестем. Вскоре последний, будучи не старым еще мужчиной (63 года), заболел и попал в больницу. Лежал он там неделю, я еще, помню, подумала: «Надо сходить проведать». И почти сразу (а я была на работе) жутко захотела спать, закружилась голова, все поплыло перед глазами. Я вынуждена была уйти в бытовку, где обедали рабочие, легла на стулья и сразу провалилась в сон.

Вижу, с подоконника бытовки спрыгнуло что-то напоминающее человека — черная фигура ростом около 170 сантиметров. Лица я не видела. Вздрогнув, я попыталась открыть глаза. Силуэт стал светлеть и исчез совсем. Посмотрела на часы-лежала 10-15 минут. Пошла к себе в кабинет и услышала голос в голове: «У тебя умер сват». Когда через час позвонил сын и сообщил о смерти тестя, я ответила, что уже знаю.
На третий день состоялись похороны. Я пришла пораньше, а сын мне говорит:
— Сидим вчера вечером у гроба, разговариваем, и вдруг у моей жены обручальное кольцо лопнуло, будто его перекусили пополам в двух местах, и упало на пол. Мы удивились, жена взяла и надела другое кольцо. А оно вскоре тоже лопнуло! Сын показал мне все четыре половинки колец с очень ровными краями на месте излома. Мне стало не по себе — это был вдовий знак.

Примерно через полгода мой сын лег отдохнуть днем и проснулся оттого, что его кто-то толкнул. Открыв глаза, он увидел умершего тестя. Тот говорит:
— Ну что же ты не приходишь?
Сын машинально ответил:
— Придем, придем.
И такое реальное видение исчезло. Когда сын рассказал об этом, мне стало не по себе. Но поскольку ничего плохого не произошло, со временем мы про этот сон забыли. Вспомнила я рассказ сына много позже…
А тем временем через два года после смерти свата у нас в цеху умер мужчина. На сороковой день вдова принесла нам конфет, печенья и чая, чтобы те, кто не был на поминках, помянули бы его на работе. Я разделила принесенное между всеми коллегами, взяла свою долю. Поставила кипятиться воду. Вдруг дверь в кабинет открывается и входит покойный коллега. Розовощекий такой, улыбается, в клетчатой рубашке. Доходит до моего стола и со смешком так говорит:
— Опять жрешь?

Раньше, при жизни у него были такие грубые шутки, которые я всегда старалась пресечь. Он как увидит, что мы пьем чай, говорил: «Опять жрут, и когда вы нажретесь?» На что я отвечала: «Надо говорить “приятного аппетита», а не “жрете”». Он только хихикал. Я смотрела на него во все глаза, и меня такое зло взяло! В сердцах ему говорю:
— Да не жру я, тебя поминаю. Ты-то уже жрать не можешь.
Он погрустнел и говорит:
— Так надо.

Повернулся ко мне спиной и, прихрамывая, пошел к выходу, открыл дверь и исчез…
От звука хлопнувшей двери я очнулась. В чайнике бурлил кипяток. Заварила, налила чаю, села за свой стол и обомлела: иконка, которая стояла у меня на столе, упала. Может, думаю, от хлопнувшей двери? Но почему она от стола отлетела сантиметров на 30 в сторону? Поставила ее на место, а сама думаю: «К чему бы этот знак?» В то время у меня болела мама. Решила, что это с ней связано. И правда, вскоре она умерла.

А через два месяца пропал без вести мой старший сын. Поехал с деньгами покупать машину и сгинул. Для меня, как и для любой матери в такой ситуации, это был страшный удар. Казалось, будто меня разрубили пополам. Одна половина ест, пьет, ходит на работу, а другая смотрит со стороны и удивляется: «Как, ты еще жива?». Я, словно зверь, который бьется о прутья клетки, не знала, как мне жить и что делать. С этими вопросами ложилась и с ними же вставала, опасаясь за свой рассудок.
Как-то вечером после работы я пошла в ванную, включила воду и горько плакала, уткнувшись в полотенце: не хотела слезами травмировать близких. Вдруг стена ванной отошла, будто отодвинули штору на окне, а там покойный коллега-грубиян мне говорит:
— Ну, ты теперь поняла, зачем я тебе иконку уронил?
— Поняла.
— Вот и хорошо.
И стена вновь встала на свое место. Я, как ошпаренная, выскочила из ванной, на мне лица не было.
…Весной, в Пасху на могиле матери я очень плакала и жаловалась ей на свою судьбу. И услышала ее голос (я его ни с чьим спутать не могу). Она, весело смеясь, сказала:
— Не горюй, найдется. Искать надо.
— Где искать, как искать?
Но в ответ — только тишина.

В каком-то забытьи прошли четыре года. Мы решили на зимние каникулы съездить в Питер. Ходили по музеям, храмам, а на Рождество попали в Александро-Невскую лавру. Приложившись к гробу с останками Александра Невского, я слезно просила, чтобы он помог найти мне сына, живого или мертвого. Вернулись домой…
Как-то легли спать, я повернулась на живот, и мне на спину как будто упала огромная тяжелая плита и стала меня давить. Я уже задыхаюсь, думаю, надо молиться, а рот свело судорогой и сама не могу пошевелиться. Кое-как уголком рта я стала читать «Отче наш». Плита чуть поднялась. Я выскользнула из-под нее, отползла от кровати, повернулась и увидела, что на моем месте сидит огромный, до потолка, черный кот. Уши прижал, глаза желтые, как блюдца, оскал острых зубов, язык красный. Ну, думаю, все, это мой конец.

Упала на колени и давай в голос читать все молитвы, какие знала. И этот кот на глазах стал уменьшаться и превратился в маленького котенка, сидит и умывается, только что не мурлычет. Я встала, подошла, страха нет. Говорю:
— Ты чей? Как сюда попал? Иди на лестницу.
Взяла его и пошла в коридор, а там воды по щиколотку и наружная дверь снята с петель и прислонена к стене. Я котенка выпустила, поставила дверь на место и, вытерев мокрые ноги, легла спать.
Утром, проснувшись, я так и не поняла, сон это был или явь, но своим домашним сказала, что у нас скоро будут похороны. Такое у меня было предчувствие. Ровно через месяц после Рождества были найдены останки моего сына. И, как я и предсказывала, в нашей семье прошли очередные похороны…

Автор - Раиса Русакова.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:34
Сегодня, 13:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Сон смерть кольцо сват коллега по работе смерть сына

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:11
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Комментариев: 3 779
Жесть просто, как с такими натуральными снами с ума не сойти?
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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