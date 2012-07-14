Живу я на другой планете

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:58

Pmariam Просмотров: 1 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:58 by

Снится мне моя тётка, с которой были очень тёплые отношения, мы все её любили, её просто невозможно было не любить, до того же она была добрым и светлым человеком, умерла она в молодом возрасте, ей всего 48 лет было.И вот снится мне, что звонят мне в дверь, я открываю, а там наша Нинуля стоит, на улице холодно, а она во всём летнем, одета легко. Я так ей обрадовалась! Спрашиваю её: "Ты почему в летнем-то, у нас сейчас конец октября, снег выпал, холодно, и где ты живёшь сейчас?" Она мне говорит: "Там, где я живу, там всегда тепло, всегда лето. Я очень по вам по всем соскучилась, вот приехала тебя навестить. А живу я на другой планете, лететь до неё 3 световых года, но у нас время течёт по-другому, так что я в полёте была всего примерно месяц по-нашему времени, даже не устала, полёт с комфортом был". И показывает мне свой "звездолёт", на котором она на землю прилетела: у неё каюта, как однокомнатная квартира, со всеми удобствами.Затем меня Нинуля спрашивает: "А хочешь посмотреть, где и как я живу?" Ещё бы я не хотела! И тут прям из воздуха начинают возникать картины как в 3Д измерении (объёмные), я вижу очень большой двухэтажный дом, он почти весь из стекла, потому что там много окон, там очень светло и красиво, возле дома парк с невиданными для меня цветами и деревьями, всё цветёт и такое многообразие красок, я такого в реальной жизни не видела. Там тепло и как-то спокойно, и по парку птицы райские гуляют, очень красивые, похожие на павлинов. Оказывается, что зимы там нет, и растения эти невиданной красоты цветут круглый год, и жить ей там радостно и хорошо. Я как в гостях там на её планете побывала, посмотрев этот странный фильм с картинками, возникающими из ниоткуда.А в поездку на Землю ей разрешили съездить и навестить нас потому, что она очень скучает по всем домашним своим, но увидеть, к сожалению, она здесь может только меня из всей родни, а хотелось бы ей всех навестить, но другие её не увидят, видеть её и говорить с ней могу только я. И несколько раз мне Нина сказала: "Расскажи всем нашим родственникам о том, что я приезжала, что я всех помню и всех люблю, и очень скучаю по всем, особенно моим мальчишкам (сыновьям) скажи это". Я маме своей позвонила в этот же день и рассказала про этот сон. Мама сказала, что сегодня день смерти Нины. Наверное, она пришла ко мне во сне в годовщину смерти, чтобы сказать, что у неё всё хорошо.Автор - Пламя огня.

Ключевые слова: Планета тётя годовщина

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