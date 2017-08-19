БабушкаЯ никогда не могла уловить для себя грань между жизнью и смертью. Еще ребенком, столкнувшись с такой неизбежностью, пыталась понять: как, в какую такую долю секунды, обрывается жизнь. Где та черта, когда человек жив... и вот он уже ушел?
Мне снились и снятся люди, которые там, за этой неуловимой чертой. Бывает мы просто разговариваем, а иногда они показывают где и как живут.
Незадолго до смерти мне приснилась бабушка. Она уже давно не вставала к тому времени. Снится, что пришла я к маме (бабушка жила с мамой) и вижу - кровать стоит в коридоре, а не в комнате как обычно, и бабушка просит ее искупать. А я спешу и обещаю, что приду позже и помою ее.
Вроде нет ничего необычного в этом сне, но, проснувшись, я четко поняла, что скоро бабушка уйдет. Это случилось через неделю.
Через пару месяцев я забеременела дочкой, и тут началось - каждую ночь бабушка приходила ко мне в снах.
Четко помню первый сон. Я с сестрой иду по кладбищу, хотим положить цветы на могилу. Холмики все свежие и не огорожены оградкой. День солнечный и тихий. И тут я оказываюсь под землей, рядом стоит бабушка:
- Вот тут я и живу, - спокойно и буднично говорит она.
- Холодно? Темно? - спрашиваю.
- Нет, хорошо. Это ненадолго, - отвечает бабушка.
Мы стоим в какой то земляной пещере, свод которой примерно на метр возвышается над нашими головами. В стенах ниши-полки, на одной из них брезжит слабый свет как от лампады. Мне сыро и неуютно, но не страшно.
- Давай провожу, - говорит бабушка.
Мы выходим на свет, и я вижу все тот же солнечный день и окликаю сестру, стоящую неподалеку.
Потом почти каждую ночь мне снилась бабушка и показывала как она "живет" там. В одном из снов я увидела небольшой побеленный снаружи дом. Внутри было довольно уютно, все в бабулином вкусе.
Цветы на окнах, вышивка на покрывале и занавесках. Я знала, что скоро бабушка должна вернуться с "работы". Когда она пришла, я увидела, что она преобразилась. Стала моложе, энергичнее, такой я ее помню в своем детстве, когда ей было лет пятьдесят с небольшим.
*****
- Останешься у меня? - спрашивает она.
- Нет надо идти, а то потом не успею, - почему-то отвечаю я.
Дальше сны стали навязчивее. Я уже стала бояться ее приходов, чувствуя опасность для себя и еще нерожденной дочки. В том, что родится именно дочь, я не сомневалась с первых дней.
Беременным на кладбище ходить не желательно. Но дело шло ближе к родам. Помня как меня вытаскивали из наркоза после первых родов, я понимала, что вторые могут быть непредсказуемыми.
В родительский день я поехала на кладбище к бабушкиной могилке.
- Не забирай. У меня же сын растет. Как ему без меня? - шептала над холмиком, оперевшись на оградку. Внутри было чувство что заходить за нее нельзя.
В ту же ночь мне приснилось, что сидим мы с сестрой в зале у мамы и рассматриваем фотографии. На одной из них я вижу своего мужа, он улыбается и тут изображение мутнеет, краски смешиваются и проступает черно-белое изображение искривленного гримасой боли его же лица.
Я метнулась к шкафу и вытащила бутылку со святой водой. Судорожно открыла и налила прямо на фото. Оно как будто подернулось дымкой и вернулось в прежнее состояние.
И тут в комнату заходит бабушка. Я вижу что лицо у нее недоброе, и я, протягивая вперед руку с бутылкой, говорю:
- Не подходи, у меня святая вода!
- Убери! Поставь на место! - требует она.
- Нет! - видя ее замешательство, кричу я.
Сон оборвался. Больше я ее не видела. Роды прошли сложно. Операцию делали в областном перенатальном центре. Я очень боялась, что не вернусь.
Настояла чтобы муж присутствовал, не в самой операционной, конечно. Он ждал в реанимации, и дочку после рождения должны были принести ему, так мне было спокойнее. Несколько метров до операционной мне казались такими страшными и долгими.
После введения наркоза я чувствовала, как мечется душа, не ощущая физического тела. Как будто выйдя из своего "сосуда" боится раствориться и исчезнуть. Все моё сознание, все мои мысли были в ней, в душе, не в теле. Длинный ярко-освещенный коридор-туннель как будто затягивал внутрь. Я и еще кто-то (присутствие других, таких же как и я душ, чувствовалось отчетливо) неслись по этому туннелю.
Кто-то разговаривал со мной, слов я не помню, но голос был ласковый и добрый. Потом я, отделившись от всех, оказалась в каком-то тамбуре. Голос все еще слышался, и тут я поняла, что это мой голос, а я пою колыбельную. Потом стало больно и я очнулась. Знакомая медсестра сказала "по секрету", что из-за отеков сложно было рассчитать дозу наркоза и мне дали больше, чем нужно, боялись, что не выйду.
Уже после выписки сестра призналась, что всю мою беременность отбивала меня во сне у бабушки, которая упорно хотела меня забрать.
Автор - Татьянка-Танюшка.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:58
Вчера, 15:58 by PmariamПросмотров: 63Комментарии: 2
Ключевые слова: Бабушка сон беременность