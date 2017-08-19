Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Бабушка

Я никогда не могла уловить для себя грань между жизнью и смертью. Еще ребенком, столкнувшись с такой неизбежностью, пыталась понять: как, в какую такую долю секунды, обрывается жизнь. Где та черта, когда человек жив... и вот он уже ушел?

Мне снились и снятся люди, которые там, за этой неуловимой чертой. Бывает мы просто разговариваем, а иногда они показывают где и как живут.

Незадолго до смерти мне приснилась бабушка. Она уже давно не вставала к тому времени. Снится, что пришла я к маме (бабушка жила с мамой) и вижу - кровать стоит в коридоре, а не в комнате как обычно, и бабушка просит ее искупать. А я спешу и обещаю, что приду позже и помою ее.

Вроде нет ничего необычного в этом сне, но, проснувшись, я четко поняла, что скоро бабушка уйдет. Это случилось через неделю.

Через пару месяцев я забеременела дочкой, и тут началось - каждую ночь бабушка приходила ко мне в снах.

Четко помню первый сон. Я с сестрой иду по кладбищу, хотим положить цветы на могилу. Холмики все свежие и не огорожены оградкой. День солнечный и тихий. И тут я оказываюсь под землей, рядом стоит бабушка:

- Вот тут я и живу, - спокойно и буднично говорит она.

- Холодно? Темно? - спрашиваю.

- Нет, хорошо. Это ненадолго, - отвечает бабушка.

Мы стоим в какой то земляной пещере, свод которой примерно на метр возвышается над нашими головами. В стенах ниши-полки, на одной из них брезжит слабый свет как от лампады. Мне сыро и неуютно, но не страшно.

- Давай провожу, - говорит бабушка.

Мы выходим на свет, и я вижу все тот же солнечный день и окликаю сестру, стоящую неподалеку.

Потом почти каждую ночь мне снилась бабушка и показывала как она "живет" там. В одном из снов я увидела небольшой побеленный снаружи дом. Внутри было довольно уютно, все в бабулином вкусе.

Цветы на окнах, вышивка на покрывале и занавесках. Я знала, что скоро бабушка должна вернуться с "работы". Когда она пришла, я увидела, что она преобразилась. Стала моложе, энергичнее, такой я ее помню в своем детстве, когда ей было лет пятьдесят с небольшим.

*****

- Останешься у меня? - спрашивает она.

- Нет надо идти, а то потом не успею, - почему-то отвечаю я.

Дальше сны стали навязчивее. Я уже стала бояться ее приходов, чувствуя опасность для себя и еще нерожденной дочки. В том, что родится именно дочь, я не сомневалась с первых дней.

Беременным на кладбище ходить не желательно. Но дело шло ближе к родам. Помня как меня вытаскивали из наркоза после первых родов, я понимала, что вторые могут быть непредсказуемыми.

В родительский день я поехала на кладбище к бабушкиной могилке.

- Не забирай. У меня же сын растет. Как ему без меня? - шептала над холмиком, оперевшись на оградку. Внутри было чувство что заходить за нее нельзя.

В ту же ночь мне приснилось, что сидим мы с сестрой в зале у мамы и рассматриваем фотографии. На одной из них я вижу своего мужа, он улыбается и тут изображение мутнеет, краски смешиваются и проступает черно-белое изображение искривленного гримасой боли его же лица.

Я метнулась к шкафу и вытащила бутылку со святой водой. Судорожно открыла и налила прямо на фото. Оно как будто подернулось дымкой и вернулось в прежнее состояние.

И тут в комнату заходит бабушка. Я вижу что лицо у нее недоброе, и я, протягивая вперед руку с бутылкой, говорю:

- Не подходи, у меня святая вода!

- Убери! Поставь на место! - требует она.

- Нет! - видя ее замешательство, кричу я.

Сон оборвался. Больше я ее не видела. Роды прошли сложно. Операцию делали в областном перенатальном центре. Я очень боялась, что не вернусь.

Настояла чтобы муж присутствовал, не в самой операционной, конечно. Он ждал в реанимации, и дочку после рождения должны были принести ему, так мне было спокойнее. Несколько метров до операционной мне казались такими страшными и долгими.

После введения наркоза я чувствовала, как мечется душа, не ощущая физического тела. Как будто выйдя из своего "сосуда" боится раствориться и исчезнуть. Все моё сознание, все мои мысли были в ней, в душе, не в теле. Длинный ярко-освещенный коридор-туннель как будто затягивал внутрь. Я и еще кто-то (присутствие других, таких же как и я душ, чувствовалось отчетливо) неслись по этому туннелю.

Кто-то разговаривал со мной, слов я не помню, но голос был ласковый и добрый. Потом я, отделившись от всех, оказалась в каком-то тамбуре. Голос все еще слышался, и тут я поняла, что это мой голос, а я пою колыбельную. Потом стало больно и я очнулась. Знакомая медсестра сказала "по секрету", что из-за отеков сложно было рассчитать дозу наркоза и мне дали больше, чем нужно, боялись, что не выйду.

Уже после выписки сестра призналась, что всю мою беременность отбивала меня во сне у бабушки, которая упорно хотела меня забрать.

Автор - Татьянка-Танюшка.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:58
Вчера, 15:58 by PmariamПросмотров: 63Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Бабушка сон беременность

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:38
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2424|0)
Публикаций: 1 233
Комментариев: 8 648
Вот кто о чём думает, то и снится. Написано интересно, по простому, как я и люблю. Понравилось, плюс.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: Цугцванг
Вчера, 18:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Очень правдиво, в последнее время верю в загробную жизнь+++++ и да....недавно где-то прочитала,что в снах к нам приходят не покойные родственники,а демоны,в образе близких.....за душами живых.
Зарегистрирован: 27.09.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.