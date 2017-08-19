Бабушка

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:58

Pmariam Просмотров: 63 Комментарии: 2 +4 Вчера, 15:58 by

Я никогда не могла уловить для себя грань между жизнью и смертью. Еще ребенком, столкнувшись с такой неизбежностью, пыталась понять: как, в какую такую долю секунды, обрывается жизнь. Где та черта, когда человек жив... и вот он уже ушел?Мне снились и снятся люди, которые там, за этой неуловимой чертой. Бывает мы просто разговариваем, а иногда они показывают где и как живут.Незадолго до смерти мне приснилась бабушка. Она уже давно не вставала к тому времени. Снится, что пришла я к маме (бабушка жила с мамой) и вижу - кровать стоит в коридоре, а не в комнате как обычно, и бабушка просит ее искупать. А я спешу и обещаю, что приду позже и помою ее.Вроде нет ничего необычного в этом сне, но, проснувшись, я четко поняла, что скоро бабушка уйдет. Это случилось через неделю.Через пару месяцев я забеременела дочкой, и тут началось - каждую ночь бабушка приходила ко мне в снах.Четко помню первый сон. Я с сестрой иду по кладбищу, хотим положить цветы на могилу. Холмики все свежие и не огорожены оградкой. День солнечный и тихий. И тут я оказываюсь под землей, рядом стоит бабушка:- Вот тут я и живу, - спокойно и буднично говорит она.- Холодно? Темно? - спрашиваю.- Нет, хорошо. Это ненадолго, - отвечает бабушка.Мы стоим в какой то земляной пещере, свод которой примерно на метр возвышается над нашими головами. В стенах ниши-полки, на одной из них брезжит слабый свет как от лампады. Мне сыро и неуютно, но не страшно.- Давай провожу, - говорит бабушка.Мы выходим на свет, и я вижу все тот же солнечный день и окликаю сестру, стоящую неподалеку.Потом почти каждую ночь мне снилась бабушка и показывала как она "живет" там. В одном из снов я увидела небольшой побеленный снаружи дом. Внутри было довольно уютно, все в бабулином вкусе.Цветы на окнах, вышивка на покрывале и занавесках. Я знала, что скоро бабушка должна вернуться с "работы". Когда она пришла, я увидела, что она преобразилась. Стала моложе, энергичнее, такой я ее помню в своем детстве, когда ей было лет пятьдесят с небольшим.*****- Останешься у меня? - спрашивает она.- Нет надо идти, а то потом не успею, - почему-то отвечаю я.Дальше сны стали навязчивее. Я уже стала бояться ее приходов, чувствуя опасность для себя и еще нерожденной дочки. В том, что родится именно дочь, я не сомневалась с первых дней.Беременным на кладбище ходить не желательно. Но дело шло ближе к родам. Помня как меня вытаскивали из наркоза после первых родов, я понимала, что вторые могут быть непредсказуемыми.В родительский день я поехала на кладбище к бабушкиной могилке.- Не забирай. У меня же сын растет. Как ему без меня? - шептала над холмиком, оперевшись на оградку. Внутри было чувство что заходить за нее нельзя.В ту же ночь мне приснилось, что сидим мы с сестрой в зале у мамы и рассматриваем фотографии. На одной из них я вижу своего мужа, он улыбается и тут изображение мутнеет, краски смешиваются и проступает черно-белое изображение искривленного гримасой боли его же лица.Я метнулась к шкафу и вытащила бутылку со святой водой. Судорожно открыла и налила прямо на фото. Оно как будто подернулось дымкой и вернулось в прежнее состояние.И тут в комнату заходит бабушка. Я вижу что лицо у нее недоброе, и я, протягивая вперед руку с бутылкой, говорю:- Не подходи, у меня святая вода!- Убери! Поставь на место! - требует она.- Нет! - видя ее замешательство, кричу я.Сон оборвался. Больше я ее не видела. Роды прошли сложно. Операцию делали в областном перенатальном центре. Я очень боялась, что не вернусь.Настояла чтобы муж присутствовал, не в самой операционной, конечно. Он ждал в реанимации, и дочку после рождения должны были принести ему, так мне было спокойнее. Несколько метров до операционной мне казались такими страшными и долгими.После введения наркоза я чувствовала, как мечется душа, не ощущая физического тела. Как будто выйдя из своего "сосуда" боится раствориться и исчезнуть. Все моё сознание, все мои мысли были в ней, в душе, не в теле. Длинный ярко-освещенный коридор-туннель как будто затягивал внутрь. Я и еще кто-то (присутствие других, таких же как и я душ, чувствовалось отчетливо) неслись по этому туннелю.Кто-то разговаривал со мной, слов я не помню, но голос был ласковый и добрый. Потом я, отделившись от всех, оказалась в каком-то тамбуре. Голос все еще слышался, и тут я поняла, что это мой голос, а я пою колыбельную. Потом стало больно и я очнулась. Знакомая медсестра сказала "по секрету", что из-за отеков сложно было рассчитать дозу наркоза и мне дали больше, чем нужно, боялись, что не выйду.Уже после выписки сестра призналась, что всю мою беременность отбивала меня во сне у бабушки, которая упорно хотела меня забрать.Автор - Татьянка-Танюшка.

Ключевые слова: Бабушка сон беременность

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