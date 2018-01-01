Письмо

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:50

Light_a_dark Просмотров: 12 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:50 by

Я училась в Минске, жила в студенческом общежитии. Старалась получить образование, чтобы в недалеком будущем работать программистом. Студенческая жизнь текла, как обычно - с утра до обеда учеба, ближе к вечеру, после сделанных домашних заданий – свобода! Сны снились цветные, позитивные. Той ночью я поверила в то, что не все в жизни можно объяснить с точки зрения прикладных наук.Сон в ту ночь, как всегда, был ярким, красочным. Я с девчонками в общаге, что-то делаем, чем-то занимаемся. И вдруг раздается громкий стук в дверь комнаты. Даже не стук, а четкие, ритмичные, очень резко обозначенные по временным промежуткам и громкости удары. Мы все поворачиваемся на этот звук и смотрим на дверь. У меня от этого стука все застыло внутри. Было ощущение, что я превратилась в ледяную глыбу от страха. Ужас сковал все моё тело. Еле шевеля губами, я полушепотом произнесла: «Это ко мне». Все наперебой стали интересоваться с чего я это взяла. Спрятавшись за дверь, шепотом попросила девчонок открыть её и сказать, что меня здесь нет. Стою за дверью, боюсь вздохнуть лишний раз. Девчонки открывают дверь, а за ней высокий мужчина, одетый в костюм. В руках у него алюминиевая кружка, в ней обгоревший клочок бумаги. Я всё это вижу через дверь, хотя она деревянная, и в ужасе понимаю, что он тоже меня видит.Мы смотрим друг другу в глаза. Взгляд у дядьки пронизывающий насквозь. Девчонки в один голос говорят, что меня здесь нет. На что мужчина, глядя мне прямо в глаза через дверь, говорит: «Тогда передайте ей это», и протягивает им кружку. Они наперебой спрашивают у него: «А что это?». На что тот, не отрывая от меня ледяного взгляда, произносит: «Это смерть».Я в ужасе просыпаюсь. За окном ночь. Начинаю успокаивать себя и повторять, что это только сон. Задремать удалось только под утро.Мои родители к тому времени были в разводе уже 5 лет. Бабушка по отцовской линии умерла, когда мама и папа были в стадии развода, а дедушка с нами не особо общался и тогда, когда у нас была полная семья. Дедушка был вполне молодым, как я теперь понимаю. А тогда, для меня, это был 60 летний старик.Вечером того дня, когда я в который раз пересекала вахту общежития, меня остановила вахтерша, спросила из какой я комнаты. Получив ответ, который ее удовлетворил, она всучила мне письмо. Это было письмо от моей сестры. Отправлено оно было, судя по штампу на конверте, 2 дня назад. Прочитав его, я узнала, что умер наш дедушка по отцовской линии. В этот день были его похороны.Такой же ужас я потом испытывала в реальной жизни только однажды. Произошло это на следующее утро, после смерти моей матери. В 2.50 ночи я проснулась от страха, который ледяным холодом пробрался во все клетки моего тела. В это же время проснулись обе мои дочери. Мы со старшей спали на полу, так как на похороны приехал племянник с женой, и им был выделена отдельная комната, а младшая спала с папой на диване. Мои дочки почти в один голос сказали, что им очень страшно и холодно, малая попросилась к нам на пол. Я их обняла и начала успокаивать. Ровно в 3.00 резко стало тепло, страх ушел, и мы заснули.

Ключевые слова: Мужчина сон кружка смерть авторская история

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