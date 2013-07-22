Сон предупредил

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:45

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 60 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:22 by

Я проснулась от собственного крика. Села на постели. Ночная сорочка вся вымокла в холодном поту. Еще несколько минут я пребывала в ступоре, потрясенная страшным сном. Все ещепроснулась.Мишка мирно храпел рядом. Господи, пожалуйста, пусть все будет хорошо! Не удержалась и погладила супруга по голове, как маленького. Он что-то недовольно пробурчал во сне и перевернулся на другой бок. Я осторожно улеглась, прижалась к его спине и попросила Бога, чтобы он отогнал от меня мысли об этих жутких видениях. До самого утра не могла сомкнуть глаз. Этот сон посеял во мне тягостное беспокойство. Я чувствовала себя так, будто получила предупреждение об опасности, знак свыше. Словно то, что увидела во сне, могло произойти на самом деле. Эта навязчивая мысль сводила меня с ума. Чем больше думала о ночном кошмаре, тем реальнее он мне казался. Это знак?— Катюша, на тебе лица нет. Ты плохо спала? — спросил утром Миша, ставя передо мной чашку с кофе. Муж посмотрел на часы. — Вместе позавтракать уже не удастся. Опаздываю. Пока, любимая.Он поцеловал меня. Я почувствовала укол страха…Все утро не находила себе места. На столе меня ждала стопка переводов, которые надо закончить до выходных и отправить в издательство, но сосредоточиться не получалось. Перед глазами стояли картины ночного кошмара. Работу пришлось отложить. Обычно Миша звонил несколько раз в течение дня, а сегодня — ни одного звонка. Это усилило тревогу. Умом я понимала, что никаких причин для беспокойства нет, но в глубине души росла паника. Позвонила мужу сама, но его мобильный оказался выключенным. Еще один повод для волнения. Чтобы отвлечься, занялась тщательной уборкой квартиры. Раньше это помогало. Начала готовить обед. Но верный способ на этот раз не сработал! Панический страх не исчезал. Он давил еще больше, но уже вместе с усталостью. Во втором часу, не выдержав, решила поехать к Мише на работу.Увидев меня, супруг улыбнулся:— Привет, солнышко. А я думал, ты дома трудишься в поте лица над переводами. Ты утром неважно выглядела. Плохо себя чувствуешь?.. Послушай, Катюша, а ты случайно не…— Нет. Пока нет, — догадавшись, что муж имеет в виду, я погладила его по руке. — Это совсем не то, что ты подумал. Просто у меня была отвратительная ночь, — объяснила я. — У тебя есть немного времени? Пообедаем вместе?— В принципе, я не собирался выходить. Но… Сегодня заключили хорошую сделку. Получу приличные комиссионные. Думаю, это можно отметить.Мы вышли из здания банка. Миша, обняв меня за талию, повел в один из наших любимых ресторанчиков на соседней улице.Внутри было, как всегда, многолюдно, но тем не менее очень уютно. Как раз освободился столик у окна, и мы его заняли.— Ну что, телятину в клюкве и салат с морепродуктами? — спросил любимый, листая меню. — А потом кофе… И мороженое, да?— Не знаю. Сам выбери что-нибудь, — ответила я, поглядывая в окно, которое выходило на улицу.Вдруг мимо ресторана, завывая сиреной и громко сигналя, промчалась пожарная машина. Перед глазами опять появились сцены из моего жуткого сна.— Пожар! — ахнула испуганно.— Не обязательно, — пожал плечами Миша. — Иногда пожарные выезжают, чтобы снять какого-нибудь кота с дерева. — Ты ничего не понимаешь! — закричала я. — Это горит твой банк!Я стремглав бросилась к выходу. Миша догнал меня уже на улице, придержал за руку. Мы медленно пошли в сторону его офиса. Очень сумбурно, дрожащим голосом я рассказывала Мише о своем сне.— Это же полнейший вздор! Бред какой-то! — фыркнул муж. — Знаешь, Катюша, может, твоя бабушка и верила всяким сказкам, знакам и предчувствиям, но ты же не хочешь сказать, что твой сон предвещает пожар в моем банке?Миша даже не пытался скрыть раздражение, он не верил в предчувствия. Вдруг остановился, остолбенев. Мы как раз повернули на улицу, где находился офис.— Действительно, горит…К счастью, пожар не был таким ужасным, как в моем сне. Никто не погиб, несколько человек получили ожоги разной степени.— Хорошо, что никого не было в моем кабинете, — прошептал Миша, услышав новости. — Он пострадал сильнее всего. Пожарные считают, что возгорание произошло именно там…Автор - Екатерина.

Ключевые слова: Страшный сон опасность знак свыше страх предчувствие пожар

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