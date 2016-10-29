Сон о прошлом

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

matroskina Просмотров: 21 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 21:56 by

В 2014 году мои родители переехали в деревню. Места там красивые: лес кругом, карьеры и холмы. Деревня довольно большая, была основана ещё в 16 веке, сейчас там живут достаточно много людей, есть даже школа и детский сад. В первую ночь, когда я приехала погостить к родителям, мне приснился странный, леденящий душу, сон.Итак, сон.Канун Нового года. Я живу в большом доме, в котором есть лифт для коляски. У меня есть четверо детей: дочь и три сына, младший совсем кроха, лежит в люльке. Мы все с возбуждением готовимся к встрече Нового года. Старшая дочь помогает накрывать на стол, а младшие бегают вокруг ёлки. Я зову их, прошу, чтобы не бегали, а шли переодеваться, ведь сейчас придёт папа, и мы все сядем за стол. Зажигаю свечи и иду наверх. Я хромаю. Так вот для чего этот самодельный лифт.Сегодня я решила надеть самое красивое платье. Оно розовое с белым подолом, его прекрасно дополняет брошь в виде стрекозы, которую муж привёз мне из города. Я смотрю в зеркало и вижу женщину приятной наружности со светлыми, очень кудрявыми волосами. Пригладив волосы, я отправилась вниз к детям. Зашла в лифт, закрыла дверь. Лифт начинает спускаться, но вдруг что-то заклинило. Я заперта, не могу выйти.Тем временем с первого этажа пошёл едкий запах дыма. Дети кричат, а я чувствую жар и панику. Начинаю прыгать, чтобы механизм лифта хоть как-то заработал, но он спустил меня только между этажами. Теперь я могу видеть происходящее, но все равно не могу выйти. Скатерть и ёлка в огне. Пламя быстро распространяется по дому, дети забились в угол и истошно кричат. Я пытаюсь максимально вытянуть руки, чтобы дотянуться до малыша, который лежит в люльке, но всё тщетно, он слишком далеко. Последнее, что я видела - это почерневшая и лопнувшая кожа на лице младенца. Меня разбудил собственный крик.Спустя три года, прогуливаясь по деревне, я набрела на высокий дом с заколоченными окнами. Родители не знали чей он, а вот соседка (бабушка 92 года, очень прыткая для своего возраста) сказала, что в начале 40-х, перед самой войной, там сгорела семья, вот правда сколько детей там было, не помнит. Сгорели все, кроме отца. Он после происшествия уехал, а дом стоит заброшенный.

Ключевые слова: Дом пожар дети гибель сон авторская история

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