Лес Вечной Тоски

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Asheera Просмотров: 131 Комментарии: 2 +5 Вчера, 22:20 by

Хочу поведать свой давний страшный и одновременно прекрасный сон, оставивший яркое впечатление в моей душе.Как-то раз моя мама уговаривала меня сходить на приём к экстрасенсу, приехавшему погостить на месяцок из глубинки к нашим соседям. У каждого были на тот момент проблемы, но я сомневалась, стоит ли решать их таким путём. Перед сном мысленно обратилась к Хранителю, попросив дать подсказку в сновидении, показать, поможет ли помощь мага. Сон сморил меня быстро...И вот что я увидела.Я стою на бесплодной пустоши, окруженной со всех сторон тёмным лесом на горизонте. Со свинцового неба льет бесконечный дождь, вспыхивают маленькие огоньки молний. Завороженно приглядываюсь к опушке леса: серые тяжёлые капли дождя, упав на землю, собираются, как ртуть, вытягиваются вверх, сплетаются и образуют деревья. Деревья наливаются чернотой, и, распространяя вокруг себя сизый туман с синими искорками, переливаясь и теряя очертания ветвей, медленно испаряются к небесному своду, превращаясь в грозовые тучи. Это замкнутый цикл, это величественный и необъятный Лес Вечной Тоски. Откуда-то я знаю название, и в истинности его не сомневаюсь. И он прекрасен, несмотря ни на что... Как плач одинокой скрипки в сумерках...Пространство и перспектива искажаются, ускользают от прямого взгляда, ломаются вдалеке и не поддаются измерению, это не трёхмерный мир.Мои босые ноги леденеют от странной дождевой влаги, пропитавшей землю, наливаются болью. Вспышка осознания - этот бесконечный цикличный дождь состоит не из земной обычной воды, это сама боль в своей чистой эманации изливается с неба, которое вовсе и не небо, а бесконечно удалённое в высоту днище другого мира, более реального и светлого.Оглядываюсь вокруг, вижу покосившиеся домишки заброшенной деревни посреди пустоши. Хочу уйти из этого мира, улететь, но ноги промокли в ртутной воде, она не даёт воспарить. Лес имеет надёжные кандалы для тех, кого заточили в его дебри.Разглядывая ноги, замечаю странность в почве пустоши: с ней что-то глубоко неправильное, неестественное. Пытаюсь проникнуть мыслью в её глубины: почва буро-зелёная, мшистая, мягкая, убаюкивающая, обволакивающая, обещающая скрыть от вездесущего дождя...и пористая, как нижняя часть шляпки гриба. Поры-капилляры почвы уходят на многие мили вглубь, капли дождя жадно всасываются и просачиваются в эти душные, зажатые, скрученные, инфернальные неведомые глубины, питая тамошних обитателей болью, льющейся через небеса этого Мира. Отшатываюсь, мне нет дела до того, что происходит там, внизу.Неприятно стоять на этой почве, ноги медленно утопают вглубь, если не двигаться, страшусь провалиться на нижние планы. Оглядываясь, я вижу неподалеку острую светлую гальку и бегу к ней - это бережок ручья, пересекающего лысую пустошь и уходящего в искристый сумрак леса. Захожу в ручей, его колючий холод проясняет сознание, течение несёт в себе загадку. Вода в ручье та же, но светлее, она немного светится - это Ручей Чистой Боли. Вспышка осознания - это путь для тех, кто хочет выбраться отсюда наверх. Где-то в глубине леса сокрыты Врата Водопада, и его неотвратимые ниспадающие струи можно повернуть вспять, наверх и подняться по ним как по ступеням, если хватит Воли пройти вверх по течению Чистой Боли и одолеть Ручей. Куда же, наоборот, ведёт устье Ручья, представлять не хотелось... Но я - сновидец, и мне достаточно проснуться. Вспышка ликования.И тут под локоть меня мягко подталкивают, я чувствую мысль: "Смотри, вот то, о чем ты спрашивала".Из тумана на опушке леса вылетают плотные сгустки-тени, местные хозяева чащоб, они кружатся над деревьями, как стервятники, растревоженные молниями с неба. Одна из теней замечает меня и устремляется ближе, рваными скачками искорёживая-продирая явно неуютное для неё светлое и открытое пространство пустоши.Ручей предлагает мне защиту, если я пойду по его руслу из острых белых камней, вверх по течению, не испугавшись дебрей Леса, и я вглядываюсь в ту смутную даль, где между стволов и синих искорок в тумане белая лента Ручья исчезает в полной мгле.Войти в непроглядный сумрак выше моих сил, моя Воля не сдюжит. Тень всё ближе. Оценив перспективы такой встречи, мне ничего не остаётся, как позорно бежать под струями ледяного дождя, поджав хвост, к деревне, и укрыться в одном из домишек. Дом пуст и мрачен, но отголоски тепла человеческих рук, построивших некогда этот дом, до сих пор ощущаются на стенах, балках и разбитой мебели, они хранят смутную память земной жизни мужчин и женщин, отогревают и успокаивают. Узники давно отбыли свой срок в Лесу Вечной Тоски и покинули эти места.Вспоминаю, я живая, я не пленник здесь, я пришла сюда за подсказкой. Но что это может быть? Я в растерянности, я не помню вопроса, с которым засыпала, я даже своего имени земного не могу здесь вспомнить. Роюсь в рухляди, но времени нет, тень подлетела к окну. Тень ловит мой взгляд и обретает очертания - это старая уродливая карга, оживший труп, бьющий в окно и изрыгающий проклятия на неведомом языке. Но она не может разбить стекло, скрюченные останки пальцев пытаются пролезть в щель покосившейся форточки и открыть окно изнутри. Я пытаюсь прочесть молитву, но от ужаса не могу вспомнить ни одного слова.Тут мой взгляд падает на полуистлевший томик на столе. Это книга защитных заклинаний! Ее тут не было мгновение назад. Нежить за окном беснуется, кривляется, клокочет и начинает рисовать пентаграмму на стекле, чтобы разбить невидимую защиту, окружающую дом. И тут меня окатывает злость, а за ней хмельная разбитная бесшабашность и гордость. Неужто я не могу за себя постоять перед этим убогим драным чучелом? Я беру книгу и рисую по её иллюстрации защитный узор на внутренней стороне стекла.Нежить читает заклятье прорыва - я читаю в ответ по книге заклятье щита. Дорисовывая последний штрих, я замечаю победную улыбку на лице мёртвой ведьмы, и до меня с холодным потом доходит, что я всё последнее время повторяла движения и слова нежити... Она не могла проникнуть в дом без моей помощи... Она пробивает окно и всаживает осколок стекла мне в горло. Захлебываясь кровью, хрипя, я просыпаюсь....Скидываю с себя одеяло - я дома! Ноги заледенели, тело прошиб холодный пот, горло сдавило спазмом... Отдышалась... Земля показалась мне тогда Раем, в сравнении с увиденным во сне... Рассвет за окном - чудом, схождением Божественного благословения.P.S. Не пошла я к экстрасенсу, конечно, после увиденного....Проблемы разрешились все со временем, с годами, усиленной работой над собой. Преодолевая их, с болью и неудачами, шаг за шагом, я двигалась вперед, а в памяти всплывал образ острых белых камней Ручья, прорезавшего светлой дорожкой сумрак Леса...Благодарю за прочтение.

Ключевые слова: Сон лес черные тени деревня дом ведьма смерть авторская история

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