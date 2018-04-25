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Истории из жизни / Сны

Вентиль

Хотите - верьте, хотите - нет.

Несколько лет назад мы с подругой снимали небольшую квартиру. К слову, ремонта там особого не было, но жить вполне себе было можно, однако существовала, как нам на тот момент казалось, одна небольшая "проблемка". И обитала эта проблема на кухне.
После использования газовой плиты нужно было ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть вентиль (кран), иначе газ "выходил", причем достаточно быстро.

Насколько я знаю, у многих существует такая проблема, руки до которой никак не доходят. В общем, мы обе об этом знали и помнили, поэтому всегда перекрывали вентиль. До той самой ночи.

Я проснулась оттого, что подруга вовсю меня трясёт. Ну, как проснулась. Сознанием. А глаза открыть не могу, голова чугунная, тут же резко стало тошнить. Попыталась приподняться с кровати, а сама будто пьяная. Ничего понять не могу, но потихоньку прихожу в себя. Чувствую - невыносимо пахнет газом. Постепенно начинаю соображать и вижу, что подруга все окна открыла, а потом села на стул и молчит, глядя в одну точку, а у самой слезы по щеке текут.

Я её спрашиваю:
- Что случилось?
А она мне:
- Представляешь, мне мама приснилась и говорит: "Доченька, милая, я так соскучилась по тебе, так повидаться хочу, но не время ещё, понимаешь, не время, так что ты давай, просыпайся скорее, а свидеться мы ещё успеем".

К слову, её мама умерла в 2003 году.
Мастера вызвали на следующий день.
Автор - amy.parker.
Источник.
Сегодня, 00:45 by LynxПросмотров: 71Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Вентиль газ утечка предупреждение знак

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Комментарии

#1 написал: PRO100 Stas
Сегодня, 00:52
+3
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Только у русских пока не прижмёт или что нибудь страшное не произойдёт, то палец о палец не ударят, чтобы что-то сделать. А как прижало до смерти, так сразу. Люди не откладывайте ничего, что может вас убить! Берегите себя!(
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#2 написал: Nadezhda9
Сегодня, 01:11
0
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Хорошо хоть мама разбудила, но не забрала. +++++++++++++
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