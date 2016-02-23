Мои любовники умирают

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 00:54 by

Когда я впервые увидела фильм «Приключения итальянцев в России», я просто помешалась на Андрее Миронове. По-настоящему влюбилась. Как-то я увидела во сне, что мы с Андреем стали любовниками. Как же это было здорово. А через какое-то время я узнала, что он умер. Анатолий Папанов, как мужчина, мне не нравится, а как артист - очень. И надо же было такому присниться, что мы с ним кувыркаемся в постели. Потом я его провожаю. Да ещё прошу своего соседа, чтобы он нас сфотографировал в обнимку, а то кому скажу - не поверят. Проснулась и была сама в шоке от такого сна. Рассказала о нём мужу, он только покрутил у виска и сказал, что я озабоченная.А через некоторое время пришла с работы и муж сообщает:— По телевизору передали, Анатолий Папанов умер на съёмках!В 2002 году мне приснилось, что я знакомлюсь с Виталием Соломиным. Вечер, ресторан, гостиница и огромная кровать. Всё было, как наяву. Проснулась, удивилась… Надо же, почему он? Ведь мне всегда нравился его брат, Юрий. Ах, какой мужчина! Опять делюсь с мужем о своих похождениях во сне. Он пока ещё смеётся:— Я уже заметил, с кем ты во сне спишь, тот долго не живёт.А вскоре мы узнаём, что Виталий Соломин скончался от последствий инсульта, который разбил его прямо на сцене…Жена моего брата вечно ругается с ним: за его пьянки-гулянки с женщинами. Брат статный, красивый. Но дело уже идёт к разводу, надо как-то остепенится. И вот, снится мне сон, в котором я его ругаю и говорю:— Ну зачем тебе путаться с чужими женщинами? Давай лучше со мной будешь встречаться. Я жене ничего не скажу, а так ей всегда будут передавать, что ты ей изменяешь. Проснулась я в ужасе. Ну, мне ещё только не хватало снов об инцесте! Но сама уже понимаю, что брата скоро не станет. Встретилась я с ним. Поговорила, сказала, что если не изменится, то умрёт. Потому что сон уже был, что называется, на грани.— Понял тебя, сестрёнка! Знаю я, чем твои сны заканчиваются. Попытаюсь взять себя в руки.Увы, сделать со своими похождениями он ничего так и не смог. Так же пил и гулял и вскоре после моего предупреждения умер. Однажды мне приснилось, что меня изнасиловал мой начальник. На следующий день на работе была планёрка. Начальник стал меня за что-то отчитывать, а я, помня о сне, возьми да и ляпни, что не привыкла, чтоб меня брали силой. Двусмысленная такая фраза получилась. Коллеги захохотали, начальник покраснел. Вскоре у наc появился новый… начальник.Прошло порядочно времени, брата уже столько лет нет в живых, и я влюбилась в артиста Стивена Сигала. И вот вижу сон: пришёл мой принц, стоит в проёме дверей и улыбается. Начинает раздеваться, а тут и муж мой заходит. И прогнал моего любовника. Вернулся муж с работы, я ему сон рассказываю, а он хохочет:— Ну вот, хоть одному мужику жизнь спас!Мы прожили с мужем долгую жизнь, но однажды во сне я переспала и с ним. Вскоре я овдовела. Мои близкие знают о смертельной особенности моих снов. И что вы думаете? Ко мне постоянно обращаются знакомые женщины, с просьбой, чтобы я переспала во сне с их мужьями. Видать, совсем достали они их. Я, правда, всем отвечаю, что на заказ не могу. Моя воля, я бы вообще в свои сны мужчин не допускала. Очень тяжело жить, когда знаешь, что пусть и не по своей воле, но становишься убийцей…Людмила Соловьёва. Мурманская область.

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