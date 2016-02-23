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Сны

Мои любовники умирают

Когда я впервые увидела фильм «Приключения итальянцев в России», я просто помешалась на Андрее Миронове. По-настоящему влюбилась. Как-то я увидела во сне, что мы с Андреем стали любовниками. Как же это было здорово. А через какое-то время я узнала, что он умер. Анатолий Папанов, как мужчина, мне не нравится, а как артист - очень. И надо же было такому присниться, что мы с ним кувыркаемся в постели. Потом я его провожаю. Да ещё прошу своего соседа, чтобы он нас сфотографировал в обнимку, а то кому скажу - не поверят. Проснулась и была сама в шоке от такого сна. Рассказала о нём мужу, он только покрутил у виска и сказал, что я озабоченная.
А через некоторое время пришла с работы и муж сообщает:
— По телевизору передали, Анатолий Папанов умер на съёмках!

В 2002 году мне приснилось, что я знакомлюсь с Виталием Соломиным. Вечер, ресторан, гостиница и огромная кровать. Всё было, как наяву. Проснулась, удивилась… Надо же, почему он? Ведь мне всегда нравился его брат, Юрий. Ах, какой мужчина! Опять делюсь с мужем о своих похождениях во сне. Он пока ещё смеётся:
— Я уже заметил, с кем ты во сне спишь, тот долго не живёт.
А вскоре мы узнаём, что Виталий Соломин скончался от последствий инсульта, который разбил его прямо на сцене…
Жена моего брата вечно ругается с ним: за его пьянки-гулянки с женщинами. Брат статный, красивый. Но дело уже идёт к разводу, надо как-то остепенится. И вот, снится мне сон, в котором я его ругаю и говорю:
— Ну зачем тебе путаться с чужими женщинами? Давай лучше со мной будешь встречаться. Я жене ничего не скажу, а так ей всегда будут передавать, что ты ей изменяешь. Проснулась я в ужасе. Ну, мне ещё только не хватало снов об инцесте! Но сама уже понимаю, что брата скоро не станет. Встретилась я с ним. Поговорила, сказала, что если не изменится, то умрёт. Потому что сон уже был, что называется, на грани.
— Понял тебя, сестрёнка! Знаю я, чем твои сны заканчиваются. Попытаюсь взять себя в руки.

Увы, сделать со своими похождениями он ничего так и не смог. Так же пил и гулял и вскоре после моего предупреждения умер. Однажды мне приснилось, что меня изнасиловал мой начальник. На следующий день на работе была планёрка. Начальник стал меня за что-то отчитывать, а я, помня о сне, возьми да и ляпни, что не привыкла, чтоб меня брали силой. Двусмысленная такая фраза получилась. Коллеги захохотали, начальник покраснел. Вскоре у наc появился новый… начальник.

Прошло порядочно времени, брата уже столько лет нет в живых, и я влюбилась в артиста Стивена Сигала. И вот вижу сон: пришёл мой принц, стоит в проёме дверей и улыбается. Начинает раздеваться, а тут и муж мой заходит. И прогнал моего любовника. Вернулся муж с работы, я ему сон рассказываю, а он хохочет:
— Ну вот, хоть одному мужику жизнь спас!

Мы прожили с мужем долгую жизнь, но однажды во сне я переспала и с ним. Вскоре я овдовела. Мои близкие знают о смертельной особенности моих снов. И что вы думаете? Ко мне постоянно обращаются знакомые женщины, с просьбой, чтобы я переспала во сне с их мужьями. Видать, совсем достали они их. Я, правда, всем отвечаю, что на заказ не могу. Моя воля, я бы вообще в свои сны мужчин не допускала. Очень тяжело жить, когда знаешь, что пусть и не по своей воле, но становишься убийцей…

Людмила Соловьёва. Мурманская область.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:54
Сегодня, 00:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Сны любовь артисты фильмы брат начальник муж не по своей воле

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:55
0
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Комментариев: 2 050
Что за бред я только что прочла? smile Еще и мужу рассказывала, и она такой "хи-хи" - прям умиление, епрст, как жена в сладострастиях во сне утопает. Звоночек тревожный должен быть, а не хиханьки с хаханьками, еще и "заказные убийства" через постель в прямом и переносном)))) че ж там за шведская семья satisfied
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#2 написал: qqq666
Сегодня, 01:08
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согласен полная чушь ну мало ли может и было несколько совпадений
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