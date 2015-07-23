Издевательство

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 02:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

NiCh Просмотров: 29 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 02:01 by

Кому-то снятся красочные приключения, кому-то — кошмары, а некоторым и вовсе вещие сны. Но то, что приснилось мне, не поддаётся никакому объяснению.После очередного тяжёлого учебного дня я увалился в постель сразу, как только пришёл. Успел лишь раздеться. Расслаблению тела на кровати в десять часов ночи не было границ. Поэтому, в тот момент, когда я уснул, не смог этого и заметить.Говорят, основная часть сна припадает на последние несколько часов... Точнее, его сюжет. Но мне казалось, будто спал почти неделю, ведь я прожил в том аду пять дней по непонятному мне временному измерению...Первый день был почти схожим с моей ежедневной рутиной: дорога, учеба, дорога. Но странным было одно: нигде не было людей. Я заходил в пустую маршрутку, наблюдал пустые дороги на улицах, все люди будто бы испарились, а небо к вечеру стало слишком темным, чтобы его назвать небом. Абсолютно темный, густой черный дым висел прямо над головой, дым цвета сажи. Вышел из пустой гимназии, отправился домой по прямой каменной дороге, наблюдая такую темную картину. Дорога постоянно вела по прямой, не имела ни поворотов, ни перекрестков. Я чувствовал, что иду в бездну. Медленным, размеренным шагом, направляю себя и всю свою жизнь в неизвестность. И вдруг вспоминаю, что у меня есть родные. Друзья. Знакомые. Но я не могу их увидеть. Я не вижу ничего. Ничего, кроме этого черного тумана над головой. Я чувствую, что камни под ногами становятся до невозможности мягкими и я буквально начинаю парить над землёй. Не понимая, чем становлюсь, поднимаю руки, чтобы взглянуть на них. На ладони падали черные капли, будто из моих собственных глаз. Было настолько страшно и тоскливо, что я был уже готов действительно сдаться. После этого в голове промелькнула одна-единственная фраза: "Меня больше нет".На второй день этого же сна я встал со своей кровати, чрезмерно радостный от того, что жив. "А что, я должен был умирать, чтоли?" — нахмурив брови, подумал я. Все было хорошо, я пожелал родным доброго утра, с очень радостным настроением. Наверное, был какой-то праздник или выходной, хотя родители ходили без лишней улыбки, но и не грустные, а какие-то... Безразличные? Постаравшись не обратить на это внимание, я сразу подошел к окну, чтобы взглянуть на магазин в неизвестном мне месте, будто я должен был сходить туда за покупками. Но от кое-чего у меня по спине пробежал холодок: мужчина шел по снегу, волоча за собой девочку и оставляя позади кроваво-красные следы... В тот самый магазин. Резко обернувшись, я понял, что дома были не мои родители, и что дом это не мой. Они с таким же безразличным выражением лица размеренным шагом шли ко мне, мужчина и женщина. Он держал нож в руке, будто бы рассматривая его. Они всё продолжали идти ближе и ближе. Страх переполнил меня, и я, открыв окно, выпрыгнул, и... Растворился в воздухе, так и не долетев до земли.Третий день мне показался спокойным. Моя душа была переполнена разными чувствами, казалось, что я вот-вот сойду с ума. Никакой радости не было, было лишь то самое чувство, которое испытывает человек, вскакивая среди ночи в холодном поту. Осмотревшись, я понял, что стены слишком однообразные и комната слишком просторная и высокая, чтобы не назвать это... Палатой. Как только это слово пробежало в моих мыслях, распахнулись двери и в комнату зашли около десятка человек, все в белых, зеленых и синих халатах. Они настолько быстро начали действовать, что я не успел ничего даже возразить или, хотя бы, дернуться. Меня связали по рукам и ногам, растянув их в стороны и привязав к койке. После чего, один из врачей, будто специально, медленно приготовил огромный шприц прямо перед моими глазами и вколол что-то мне прямо в вену. Я почему-то понял, что в шприце был воздух, когда рука стала неистерпимо жечь. А люди в халатах вели себя так, будто я — их эксперимент. Как лабораторная крыса. Они стали разрезать что-то во мне, доставая и показывая мне непонятные вещи, пока я совершенно не потерял сознание.На четвертый день я очнулся в полнейшей темноте. Услышал фразу, сказанную моим голосом, но без моего желания: "Это мне за всё, что я сделал. Наконец-то, я могу пропасть навсегда и никто больше меня не вспомнит". После чего, инстинктивно протянул руки вперед, но не успел я и локтя вперёд высунуть, как услышал глухой деревянный стук. Ощупал доску передо мной, затем по бокам... И понял, где нахожусь. Тут, внезапно для всего живого, меня пропитал азарт: выбраться из гроба живым на поверхность. И я начал бить по доске спереди себя. Бил долго. Пока перестал чувствовать кисти и, наконец, проломил дыру. Из неё прямо мне в лицо сыпалась земля. После попытки сломать конструкцию до конца, мне это удалось. Весь вес сверху упал сразу.Очнувшись на пятый день, я обнаружил себя в воздухе. Но, не только в воздухе. Подо мной находился младенец, который, наверное, только что родился. Он не кричал, не дергался и не вертелся. Новорожденный не дышал. Ребенок был самым родным человеком для меня, человеком, которого я знал всю свою жизнь. И я не мог допустить, чтобы умер мой друг, друг, которого я боюсь потерять больше всего на свете, боюсь потерять его жизнь, как... Как свою. Опустившись чуть ниже, я понял, что нематериален и что мне нужно взаимодействовать с миром так, как это делают "другие". Я не нашел ничего лучше, чем свалить столик с приборами, который находится рядом с медсестрой, полностью на пол. Тогда это было целью всей души, направить все силы на то, чтобы дать знак. Столик наклонился и упал с громким металлическим звоном, чем не на шутку напугал рядом стоящую, но тут же заставил её подбежать к маленькой кроватке...Я снова открыл глаза. В комнате было светло. Бросил взгляд на часы — половина двенадцатого. Еще около десяти минут я лежал: без эмоций, без желаний и движений. Ни о чем не думал. Ни о чем, кроме одного: "За что?... За что мне это издевательство?... "На что услышал ответ, будто придумал его сам: "Чтобы ты нашел себя".

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