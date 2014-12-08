Храп - средство перемещения или...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:00

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 112 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 08:59 by

Доброго всем здравия! Делюсь очередным опытом своих наблюдений за "грешной" плотью. Почему грешной в кавычках? Да потому, что определяет поведение человека на этой Земле социум. С выгодой или запугиванием, мы определяем, что есть зло, а что - добро, навешиваем ярлыки на всё то, чего не понимаем. Человек, по сути, создан как прототип, универсальный набор различных организмов, уживающихся под одной кожей. Который иногда хочет и водочки выпить! Не буду углубляться в философию.Захотелось как-то мне с коллективом выпить водочки. Я не сторонник напиваться и меру знаю. В тот вечер то ли из-за холода, то ли желания расслабиться я слегка перебрал. Раньше я думал, что пьяному человеку отказано в доступе к определённым способностям (ну, кроме белочки, видеть чертей и прочее), но я ошибался.Придя домой (никакой), я, быстро раздевшись, чтобы не выгребать от любимой, увалился спать в другой комнате. Сон вдавил меня в подушку мгновенно, вытянув ноги, я заснул в любимой позе на спине. Не буду рассказывать, что такое апноэ, но если бы этот звук выделить, им можно было валить здания без динамита. Наверное, я всё-таки достучался до небес, потому как за полночь за мной прислали!Открыв глаза в полном мраке комнаты, я с удивлением обнаружил, что я не один. Первая мысль - наверно, это тёща пытается сказать мне о громком храпе. Но какое-то мгновение ничего не происходило, я пристальней вгляделся в фигуру, стоящей у моих ног. Это был человек в чёрном балахоне, контуры которого были размыты, словно ветром. В тот момент, когда я попытался спросить его, кто он такой и что делает в моих ногах, мою мысль прервало действо, от которого я испытал шок. В следующее мгновение неслабая сила перегнула мои ноги посередине туловища, почти прижав к моей груди колени.В тот период молодости я увлекался спортом, качал пресс живота. Хорошо представляя усилия, когда мышцы тканей, сокращаясь до боли, дают красивые кубики. Я к тому, чтобы было более понятно, насколько тактильные ощущения передавались в тот миг.С большим усилием я передавил силу того, кто пытался меня сложить пополам. Выдернув ноги в обратном направлении, я попытался вскочить с кровати. На тот момент я даже не помнил, что во мне было чуть более полбутылки водки. И, вот пытаясь встать, я свесил ноги с кровати и спрыгнул на пол.Если вы помните своё падение на льду, ощущение того, что подлый гололёд сейчас вас съездит по темечку. И вы, группируясь, размахивая руками, сжимаетесь перед падением.Так было и в этот раз. Спрыгнув с кровати, я не коснулся ногами до пола. Падая ногами вниз, в пол-оборота, краем глаза я увидел себя, лежащего на кровати. В ту же секунду я, как лист бумаги, скользнув над полом, завис на некотором расстоянии. Обратив взгляд на потолок, поскольку был спиной вниз, я заметил, что в комнате всё отчётливо видно. Моё тело самопроизвольно, головой вперёд начало движение в сторону стены с окном. В окно я не попал. Как прожигает горячий нож масло, мергельную стену толщиной в два локтя, пролетел, не цепляясь. Но, оказавшись на улице, увидел, что тело моё вышло только на половину из стены на уровне фундамента. Всё так же было хорошо видно, хоть в тот момент и была кромешная тьма. В своей жизни ярче, сочнее глазами никогда не видел ничего подобного. Особенно когда перевернулся вниз лицом, зелень травы перед стеной восхитила своими красками.Представьте на секунду прозрение слепого, зрительный взрыв. Дольше не получилось любоваться прелестями природы, меня всосало назад в комнату. Паря над полом, медленно двинулся из одной комнаты в другую, туда, где спала моя сладкая красавица, а так же серый кот в кресле. Помню, проплывая над котом, его это не побеспокоило, он дрых, свернувшись калачиком. Промелькнувшая с иронией в голове мысль о сенсорных способностях животных, быстро исчезла. Далее зацепил прядь роскошных волос жены, пахнущих шампунем. Острота обоняния не уступала супер зрению. Всё это время не покидало присутствие эффекта невесомости и бескрайней свободы. Тело внезапно начало ускоряться по восходящей, и я аккурат попал в угол под потолком.Пролетев его, я разогнался неосознанно до скорости быстрее света! Наверное, с такой скоростью перемещается мысль. Ускорение было такой силы, что я проскочил все планеты в одно мгновение и, углубляясь вдаль, я потерял нить сознания. Куда летел, зачем? Этой информации в голове нет или стёрта. Кто тот незнакомец, который вырвал меня из моего тела? Была ли водка тому причиной? А может, храпом разбудил ангела-хранителя, который решил меня протереть через звёздное полотно?Как бы там ни было, мне хочется повторить пережитое, только без водки. Да и самое главное из этого урока - это то, что все чувства обостряются, как будто голыми нервами без посредников, даже сегодня двадцать лет спустя, мозг не потерял ни одного байта полученной информации, кроме возвращения. Я искренне желаю пережить подобный момент каждому!Автор: simbuxa.

Ключевые слова: Грешная плоть человек в чёрном эффект невесомости ускорение

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