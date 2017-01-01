Сновидение с предупреждением

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:25

Причина: Стилистика автора сохранена

PirsЭйден Просмотров: 2 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:25 by

Как я уже говорил в прежней истории, жил я до семи лет в маленькой деревне Западной Украины. Из детей в семье у меня есть ещё мой родной брат, старший от меня почти на два года.В то время мне было пять или шесть лет, точно не помню, брату, соответственно, семь или восемь. Мы очень часто гуляли: либо рыбачили, либо грибы собирали, либо же, как бывает в сёлах, забавлялись тем, что убивали змей. И было странно, что ни одна из них не пыталась нас укусить.И вот однажды мы вышли порыбачить, так как в селе по большому счету больше нечем заняться детям, а мы всегда были весьма активными ребятами. Река находилась в минутах десяти от дома, следовало лишь обогнуть небольшой лес и пройти сквозь узкую пещерку.Первые несколько минут вообще не клевало, затем начал дергаться поплавок сначала у брата, следом у меня. Уже через секунду в воде показалось какое-то странное чудовище, взглянув на нас черными глазами, выпрыгнуло из воды и зависло в воздухе. Это было полностью тёмное, огромное чудовище, походившее на человека, но все же очень страшной внешности.Оно начало двигаться, точнее, парить по воздуху, направляясь прямо к нам. Я бросил удочку, развернулся и побежал так, что были видны только мои сверкающие пятки. Я резко посмотрел назад, чтобы понять, где брат, так как рядом его не было. А он все стоял на том же месте, только без удочки, глядя на монстра, который гнался за мной. Брат сделал все правильно, потому что этому чудовищу был интересен только я один.Добежав до дома, я обернулся и увидел, что "тёмный" всё ещё преследует меня и загоняет в тупик в нашем саду с оградой. Я прижался к углу, и мне осталось только наблюдать, как тот движется прямо на меня. Я закрыл глаза, послышалось какое-то злобное рычание и тут... я проснулся.Да, было жутковато. Только я все никак не мог понять, когда именно я заснул, даже не заметив этого.Очень странно, что это все осталось в моей памяти до сих пор и помню так хорошо, как в тот день, когда это приснилось.Буквально вчера я вспомнил этот сон, и мне стало интересно: почему этому чудовищу был интересен именно я, что это вообще значит? Этот вопрос и побудил меня посмотреть в сонник, чтобы узнать, что значит этот сон, и, кто знает, может, это было предупреждение или же что-то другое, что несёт в себе какой-то намёк. И знаете, что я прочитал? Оказывается, что скоплённые внутри страхи сновидца приобретают мерзкую и отталкивающую форму, не покоряются разуму и тянутся с самого детства. Приснившееся чудище считается отражением собственной жестокости, неприятия и ненависти к другим людям. Такое сновидение предвещает печаль и неурядицы, связанные с личностными особенностями сновидящего.На самом деле, мне очень часто не везёт как с электроникой (часто ломается), так и в нематериальном плане. Также мне многие говорят, что я сильно изменился и не для всех в лучшую сторону. Может быть, тот сон и являлся предупреждением, что начинается небольшой переворот в моей жизни.Хочу пожелать вам, читатели, чтобы снились лишь яркие и красочные сны, предвещающие только хорошее и вызывающие улыбку на ваших лицах даже во сне. Всего наилучшего.

Ключевые слова: Сновидения рыбалка чудовище побег преследование страх авторская история

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