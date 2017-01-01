Сновидение с предупреждением

Сновидение с предупреждениемКак я уже говорил в прежней истории, жил я до семи лет в маленькой деревне Западной Украины. Из детей в семье у меня есть ещё мой родной брат, старший от меня почти на два года.
В то время мне было пять или шесть лет, точно не помню, брату, соответственно, семь или восемь. Мы очень часто гуляли: либо рыбачили, либо грибы собирали, либо же, как бывает в сёлах, забавлялись тем, что убивали змей. И было странно, что ни одна из них не пыталась нас укусить.
И вот однажды мы вышли порыбачить, так как в селе по большому счету больше нечем заняться детям, а мы всегда были весьма активными ребятами. Река находилась в минутах десяти от дома, следовало лишь обогнуть небольшой лес и пройти сквозь узкую пещерку.
Первые несколько минут вообще не клевало, затем начал дергаться поплавок сначала у брата, следом у меня. Уже через секунду в воде показалось какое-то странное чудовище, взглянув на нас черными глазами, выпрыгнуло из воды и зависло в воздухе. Это было полностью тёмное, огромное чудовище, походившее на человека, но все же очень страшной внешности.
Оно начало двигаться, точнее, парить по воздуху, направляясь прямо к нам. Я бросил удочку, развернулся и побежал так, что были видны только мои сверкающие пятки. Я резко посмотрел назад, чтобы понять, где брат, так как рядом его не было. А он все стоял на том же месте, только без удочки, глядя на монстра, который гнался за мной. Брат сделал все правильно, потому что этому чудовищу был интересен только я один.
Добежав до дома, я обернулся и увидел, что "тёмный" всё ещё преследует меня и загоняет в тупик в нашем саду с оградой. Я прижался к углу, и мне осталось только наблюдать, как тот движется прямо на меня. Я закрыл глаза, послышалось какое-то злобное рычание и тут... я проснулся.
Да, было жутковато. Только я все никак не мог понять, когда именно я заснул, даже не заметив этого.
Очень странно, что это все осталось в моей памяти до сих пор и помню так хорошо, как в тот день, когда это приснилось.
Буквально вчера я вспомнил этот сон, и мне стало интересно: почему этому чудовищу был интересен именно я, что это вообще значит? Этот вопрос и побудил меня посмотреть в сонник, чтобы узнать, что значит этот сон, и, кто знает, может, это было предупреждение или же что-то другое, что несёт в себе какой-то намёк. И знаете, что я прочитал? Оказывается, что скоплённые внутри страхи сновидца приобретают мерзкую и отталкивающую форму, не покоряются разуму и тянутся с самого детства. Приснившееся чудище считается отражением собственной жестокости, неприятия и ненависти к другим людям. Такое сновидение предвещает печаль и неурядицы, связанные с личностными особенностями сновидящего.
На самом деле, мне очень часто не везёт как с электроникой (часто ломается), так и в нематериальном плане. Также мне многие говорят, что я сильно изменился и не для всех в лучшую сторону. Может быть, тот сон и являлся предупреждением, что начинается небольшой переворот в моей жизни.
Хочу пожелать вам, читатели, чтобы снились лишь яркие и красочные сны, предвещающие только хорошее и вызывающие улыбку на ваших лицах даже во сне. Всего наилучшего.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:25
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:25 by PirsЭйденПросмотров: 2Комментарии: 0
Ключевые слова: Сновидения рыбалка чудовище побег преследование страх авторская история