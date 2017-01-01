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Сны

Сны вещие существуют

Этот сон мне приснился давно, но я до сих пор помню всё.

Я провёл вечер, просматривая новости во "ВКонтакте" и переписываясь с друзьями.
Почувствовав, что пора бы уже и поужинать, я поднялся из-за стола, выключил компьютер и направился на кухню, чтобы чего-нибудь перекусить.
По дороге заметил странность - свет нигде в квартире не горел, хотя я знал, что моим родителям ещё рано идти спать. Пожимая плечами, я зашагал дальше по тёмному коридору на кухню. Прожив 20 лет в квартире, я мог на ощупь найти любой предмет мебели, так что перегоревшая лампочка (которая, по моему мнению, является причиной темноты) меня не беспокоила.

Однако, зайдя на кухню, я понял, что что-то не так. Там явно, кроме меня, кто-то был. Странная фигура сгорбилась над кухонным столом, до моего уха доносились мерзкие, но странные знакомые звуки. Несколько секунд спустя я понял, что это звуки, которые я часто слышал в фильмах ужасов - это были звуки раздираемой плоти и ломающихся костей.

Сглотнув комок в горле, я потянулся к выключателю, висевшему прямо над холодильником. Включив свет и бросив взгляд на сам холодильник, я похолодел. Вся дверца была выпачкана кровью. Но не так, как если бы кого-то убили рядом и брызги крови попали бы на дверцу, а так, будто кто-то окровавленными руками открывал и закрывал холодильник.

Со стороны стола послышалось кряхтение и урчание. Я повернулся в сторону существа у стола. Из меня вырвался странный сдавленный стон, не то жалости, не то страха. Существо было одето в обычный халат, в котором ходила моя мама, я еще узнал тесёмки от её фартука на спине фигуры. Но то, как это создание вело себя, исключало всякую аналогию с моей мамой.

Тварь хрюкала, шипела, кряхтела и что-то невнятно бормотала, согнувшись на столом. Сделав шаг в сторону, чтобы разглядеть, что оно делает там, я вынужден был прикрыть рукой свой рот, чтобы не закричать во весь голос. На нашем обеденном столе валялись трупики крыс. Часть из них, уже разделанных, лежали отдельно. Весь стол и пол под ним были в крови. Я смог рассмотреть лицо (если это можно назвать лицом) существа. Оно чем-то напоминало мою мать, но кожа была серовато-белая, сухая, местами почерневшая, будто сгнившая или обгоревшая.

Тварь наконец-то обратила на меня внимание. Она повернулась ко мне и улыбнулась, обнажив ряд неровных жёлтых клыков.
- А вот и главное блюдо пожаловало!
Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что оно говорит, и что это значит для меня. Я стал пятиться по направлению к выходу.
- Посмотри на себя, - шипела тварь. - Не зря я так долго тебя откармливала!
Тут я бросился бежать.

Не понимая как, я умудрился выскочить на лестничную площадку. Долго звал на помощь, бился в двери к соседям, но везде было тихо. Тогда я бросился бежать на улицу, в чем был: в трусах-семейках, футболке и тапочках-шлёпанцах.
На дворе была глубокая ночь, темно повсюду. Меня это не очень удивляло - в нашем маленьком городе ночью почти нигде не освещались улицы. Но в этот момент меня почему-то охватило отчаяние и ужас ещё больший, чем тот, что я испытал на кухне в своей квартире.
Откуда-то я знал, что мне никто не придёт на помощь. Никто не услышит мои мольбы о помощи, как бы я не звал и не плакал.
Никого не осталось. Вообще никого, во всём городе, во всём мире остались только я и это существо, притворявшиеся моей матерью.
В этот момент я проснулся.

Прошло уже пять лет, а я всё вспоминаю этот сон. Я понимаю, что... он мало чем отличается от моей жизни наяву... Никому нет дела до меня, будто других людей нет вовсе, или они существуют в параллельной вселенной. А рядом только отец, которому на всё начхать и мать, которая только откармливает меня, словно на убой.
Сны, воистину вещие сны, существуют.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:28
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:10 by LisNikitaПросмотров: 68Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон крысы существо мать кошмар кровь кухня авторская история

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