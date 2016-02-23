И смешно, и страшно

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:03

Причина: Стилистика автора сохранена

Grimmas Просмотров: 10 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:03 by

Во сне занималась поисками пазл-ключа - пластинки от таинственной черной двери странной сокровищницы. Как я подумала во сне. В общем, фантастика, если учесть, что мне приходилось биться с русалкой на суше. Я воскликнула:- Ты же русалка! Должна быть в воде!И мое восклицание как-то ее не впечатлило, но зато трофей был у меня в руках, пусть я и с подбитым глазом (как потом оказалось, я себе рукой в глаз стукнула, когда ворочалась в реальности).Радостная, что жива и с частью ключа, пошла домой, только вот, войдя в квартиру, я оказалась в каком-то городе, мне известном, где были высокие серые дома, а небо пепельно-алое. Какое-то пугающее, что ли. Мне там не понравилось, и я искала выход домой, при этом вроде как пыталась пройти через ту же дверь, но не тут-то было. Я, наверное, получила какой-то странный квест по сбору ключа: найдешь часть и тут же оказываешься в другой локации, где находится другая его часть.В городе этом обитали жуткие твари, которые смотрели на меня из окон своих квартир, и за это я мысленно их благодарила, так как лично с ними сталкиваться мне как-то было не по себе. Во сне все ощущалось так, будто бы это вовсе не сон, а реальность. Пришлось мне топать в поисках детальки дальше, домой-то хочется. И, как всегда, мне пришлось побегать от какой-то недособаки, у которой челюсть больше на крокодилову похожа, чтобы не только спасти свою шкурку, но и выполнить эту ерунду.Попытка проснуться не удалась. Вторую часть нашла совершенно случайно, когда запнулась и прорыла носом ход, уткнувшись аккурат в столб, на который я каким-то чудом вскарабкалась от уже пытающихся меня сожрать крокодилов. Собака исчезла. Наверху и обнаружилась деталька, а потом я узнала, что крокодилы умеют летать не так высоко, но достаточно, чтобы цапнуть. Мне повезло, что меня, после того как детальку я взяла, выбросило в другом месте. Правда, оказалось, что это самое дно... Ну, в смысле, типа ада или что-то в этом роде, из которого можно было выбраться только после того, как соберется вертикальный "поезд", и если ты на него не успел, то потом повторить это можно было после столетнего скитания по этому жуткому месту. При чем обо всем этом вещал неизвестный голос, который доносился со всех сторон.Находилась я от него далеко - у какой-то шахты, ведущей вниз. Так что, услышав то, что осталось немного времени, я рванула в сторону поезда.И я не успела! Я только вскочила в вагончик, как та часть, где оказалась я, рассыпалась, и мы рухнули вниз, поэтому я, собственно, и проснулась. Страшно, если он продолжится, но, с другой стороны, мне интересно, что там такого скрыто за черной дверцей. В общем, было не так скучно спать, если бы не ощущение реального присутствия.

Ключевые слова: Ключ русалка собаки монстры поезд голос авторский сон

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