"За то, что видела, и тебе не жить!"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:27

Причина: Стилистика автора сохранена

hinata Просмотров: 59 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 14:27 by

Этот сон приснился мне в то время, когда у меня умерла бабушка. Она жила в городе, а мы в селе, соответственно, моим родителям пришлось уехать в город, а меня они оставили присматривать за домом. Мне тогда было четырнадцать лет.Когда я переделала все дела по дому, мне стало скучно, и я позвала подружку. Мы пили чай и разговаривали, но пришло время - ей надо было уйти.Проводив её, я осталась одна, не считая двух кошек.К вечеру на меня напала такая тоска, а в голову лезла мысль, что придется провести ночь одной в пустом доме (а дом у нас большой), и даже музыка не помогла развеять мрачные мысли. Вот уже и стемнело.Проверив, все ли закрыто (двери, окна и ворота), я взяла в охапку кошек, чтобы было не так страшно, и направилась в свою комнату.Ночь была лунная. Сразу заснуть не получилось, я ворочалась, прислушивалась к каждому шороху. В окно светила полная луна, поэтому тень от веток хорошо была видна на шторах. Как назло, воображение начало рисовать то, о чём совсем не хотелось думать в данной ситуации.Отвернувшись к стене и накрывшись одеялом, я провалилась в сон...И вот этот самый сон.Лунная ночь. Стоит деревянный домик, окруженный небольшим двориком. И вдруг раздаётся громкий пронзительный плач. Мужчина ведёт девушку и хочет привязать её к столбу, но она вырывается и пытается убежать. Тогда он обвил руками её тонкую шею и задушил. Обмякшее тело упало на землю, и глаза, застывшие от страха, уставились прямо на меня. Мучитель девушки резко обернулся, посмотрел на меня и произнёс:- За то, что видела, и тебе не жить!В голове сразу пронеслась мысль: "Беги! Беги!". Сорвавшись с места, я побежала к воротам. За спиной раздался жуткий женский вопль, а ноги всё быстрее несли меня к выходу. В голове всё звучало: "Беги! Беги!".Добежав до ворот, я судорожно дергала за кольцо, толкала дверь, но она так и не открылась. Резкий толчок прижал меня к забору. Я закричала. Передо мной стояла ведьма в сером грязном балахоне, с такими же грязными волосами и большими черными глазами, вернее, дырами вместо глаз, из которых текла кровь. Она схватила меня за шею длинными гнилыми пальцами и начала душить. У меня проснулся дикий страх от осознания того, что я вот-вот умру. Ноги задрожали, я опускалась на колени, а ведьма всё смотрела на меня. Почти без сил я успела сказать только одно слово: "Боже..."Я вздрогнула и резко проснулась, дышать было очень тяжело. Я поняла, что проснулась, всё тело было в холодном поту. За окном посветлело. Помню точно, что часы показывали половину шестого.Отойдя от шока, я встала. Тело до сих пор дрожало, и ноги не слушались. Согрев и выпив чая, я успокоилась.Больше таких снов я не видела. Знаю, что это не так страшно, но тогда меня это сильно напугало.

Ключевые слова: Сон ведьма глаза кровь авторская история

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